في احتفال جريء غير مسبوق بالذكرى الـ20 لتأسيسها سجلت أوريدو المالديف (Ooredoo Maldives) رسميا رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس في 3 مايو/أيار الماضي باستضافتها أكبر حلقة نقاش تحت الماء، وهو إنجاز مذهل أقيم تحت مياه "با فولهادو" الفيروزية في المالديف.
وفي محاولة عالمية هي الأولى من نوعها غامر 20 مشاركا باستضافة وحضور حلقة نقاش كاملة تحت الماء، وقد جمعت قادة من الحكومة، وقوات الدفاع الوطني في المالديف، وأوريدو المالديف الذين شاركوا في نقاش مهم حول تقاطع التكنولوجيا والاستدامة والمرونة الوطنية.
واستضافت الفعالية 5 متحدثين، تحدث كل منهم دقيقتين تحت الماء باستخدام أقنعة غوص كاملة الوجه مصممة خصيصا ومزودة بميكروفونات مدمجة، وتم ربط هذه الأنظمة بمكبرات صوت تحت الماء وأنظمة صوت خارجية، مما أتاح لكل من الجمهور تحت الماء والمشاهدين على الشاطئ سماع النقاش بوضوح.
شارك في الجلسة:
- وزير الثروة السمكية وموارد المحيطات في المالديف، أحمد شيام.
- الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو المالديف خالد الحمادي.
- قوة الدفاع الوطني المالديفية: العميد محمد سليم.
- مدير العمليات في أوريدو المالديف شبين علي.
- مدير أول الإرسال في أوريدو المالديف أفشين محمد.
وبالإضافة إلى المتحدثين ضم جمهور الحلقة تحت الماء المدير العام لشركة التسويق والعلاقات العامة في المالديف "إم إم بي آر سي" شيوري إبراهيم وكبار مسؤولي أوريدو في الدولة، بالإضافة إلى شخصيات أجنبية.
مكالمة فيديو مباشرة
في استعراض لقوة شبكة أوريدو العالمية أجريت مكالمات فيديو مباشرة خلال الجلسة مع الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو عزيز العثمان فخرو ورئيسة مجلس إدارة أوريدو المالديف فاطمة سلطان الكواري، لعرض الاتصال الفوري- خارج الحدود وتحت سطح البحر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو المالديف خالد الحمادي "لم يكن هذا مجرد حدثا لتسجيل رقم قياسي، بل كان مثالا حيا على قيمنا الراسخة: الابتكار اللامحدود، والاتصال القوي، والشجاعة في نقل الأفكار الجريئة إلى آفاق جديدة".
تم اختيار موقع الغوص في "با فولهادو" بعناية فائقة بفضل بيئته البحرية البكر، إذ يغطي 95% من الشعاب المرجانية غير المبيضة، وبالأخص من نوع "توربيناريا ميسنتيرينا" (Turbinaria mesenterina) الذي يبلغ عمره 800 عام، وهو عجائب طبيعية معترف بها عالميا ورمز للمرونة البيئية.
ويمثل هذا الإنجاز التاريخي علامة فارقة، ليس فقط لشركة أوريدو المالديف، بل لجزر المالديف بأكملها، إذ يلفت الانتباه العالمي إلى جمالها البحري ودور التكنولوجيا في إحداث تغيير إيجابي فيها.
وجاء تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس نتيجة تخطيط دقيق، وأشهر من التنسيق، وجولات متعددة من الاختبارات، فمن إتقان أنظمة الاتصالات تحت الماء إلى ضمان سلامة الغواصين وحماية البيئة صُممت كل تفصيلة بعناية فائقة لضمان تنفيذ مثالي.
وتم اختبار معدات متخصصة في ظروف مختلفة تحت الماء لضمان نقل صوتي سلس، في حين أجريت تجارب غوص متكررة لتدريب المشاركين ومزامنة جميع جوانب التجربة.
ويُعد نجاح هذا الرقم القياسي في أول محاولة رسمية دليلا على التفاني والخبرة الفنية وروح التعاون التي يتحلى بها فريق أوريدو المالديف بأكمله وشركاؤه، مما يثبت أنه بالرؤية والإعداد المناسبين يمكن حتى لأجرأ الأفكار أن تتحقق.
ويعد الحدث تكريما لفريق الشركة المتفاني وقيادتها ذات الرؤية الثاقبة وشركائها الكرام الذين يواصلون تجاوز الحدود وإحداث تأثير حقيقي، وبينما تواصل أوريدو المالديف احتفالاتها بالذكرى الـ20 لتأسيسها تعد الشركة بمزيد من المبادرات الجريئة التي تركز على المستقبل.