كيف أعلنت هواتف المصريين عن الزلزال قبل وقوعه؟

استيقظ عدد من المصريين فجر الاثنين 3 أغسطس/آب 2026 على صوت تحذير صادر من هواتفهم العاملة بنظام أندرويد، يخبرهم باقتراب هزة أرضية ويدعوهم إلى اتخاذ إجراءات الحماية، وبعد ثوان قليلة فقط بدأت المباني تهتز بالفعل.

وبحسب التقديرات الأولية، وقع الزلزال نحو الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، وبلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر. شعر بالهزة سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

لكن كيف تمكن الهاتف من معرفة أن الزلزال قادم قبل أن يشعر به صاحبه؟ وهل يعني ذلك أن غوغل أصبحت قادرة على التنبؤ بالزلازل؟

الإجابة المختصرة هي "لا"، فالزلزال كان قد بدأ بالفعل قبل صدور التحذير، لكن موجاته القوية لم تكن قد وصلت بعد إلى مكان المستخدم.

صفائح العالم

لفهم الفكرة دعنا نبدأ من الصفائح التكتونية، وهي ألواح صخرية ضخمة تكون القشرة الأرضية والجزء العلوي من الوشاح، وتتحرك ببطء فوق طبقة أكثر ليونة، وعند تصادمها تظهر الزلازل.

تتحرك الصفائح التكتونية باستمرار وببطء شديد، ويبدأ الزلزال عندما تنكسر الصخور أو تنزلق فجأة على امتداد صدع معين نشأ بين صفيحتين تكتونيتين. تبدأ عملية الانكسار من نقطة تعرف باسم "بؤرة الزلزال"، ثم يمتد التمزق تدريجيا على طول الصدع.

ومن منطقة التمزق تنطلق الطاقة في صورة موجات زلزالية تنتشر داخل الأرض وإلى سطحها، على نحو يشبه الدوائر التي تتسع فوق سطح الماء بعد إلقاء حجر فيه، لذلك تصل الاهتزازات إلى المناطق القريبة أولا، ثم تبلغ المناطق الأبعد بعد عدة ثوان أو ربما دقائق.

مستشعرات الهواتف الذكية

تحتوي الهواتف الذكية على مستشعر يسمى "مقياس التسارع"، تتمثل وظيفته الأساسية في رصد حركة الجهاز، وهو المسؤول مثلا عن معرفة أن المستخدم أدار الهاتف لتغيير اتجاه الشاشة.

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استغلت غوغل هذا المستشعر لتحويل ملايين الهواتف إلى ما يشبه شبكة عالمية من مقاييس الزلازل الصغيرة. فعندما يكون الهاتف ساكنا، يمكن لمقياس التسارع التقاط بعض الاهتزازات الأرضية، ولا سيما في المناطق القريبة من مركز الزلزال.

ولا يعتمد النظام على هاتف واحد، لأن سقوط جهاز من فوق طاولة أو مرور شاحنة ثقيلة قد يسبب اهتزازا مشابها. لكنه يبحث عن عدد كبير من الهواتف الموجودة في المنطقة نفسها والتي سجلت نمطا متقاربا من الحركة في اللحظة ذاتها.

عند تحقق ذلك، ترسل الهواتف بيانات مختصرة إلى خوادم غوغل، التي تستخدم خوارزميات لتقدير موقع الزلزال وقوته والمناطق المتوقع أن يصل إليها الاهتزاز.

وبعد ذلك ترسل التنبيهات إلى هواتف المستخدمين الموجودين في مسار الموجات الزلزالية، وقد عرض باحثو غوغل تفاصيل هذا النظام ونتائجه في دراسة نشرت عام 2025 في دورية "ساينس" (Science) المرموقة.

وبحسب الدراسة، أظهرت استبيانات المستخدمين أن 85% ممن استلموا التنبيه شعروا بالهزة بالفعل، واستلم 36% منهم التنبيه قبل بدء الاهتزاز، مما يعادل كفاءة الشبكات الرصدية التقليدية المكلفة في المناطق التي تفتقر لتلك البنية التحتية.

فارق سرعات

تسير الموجات الزلزالية داخل الطبقات القريبة من سطح الأرض بسرعة تتراوح تقريبا بين كيلومتر واحد وعدة كيلومترات في الثانية، بينما تنتقل البيانات عبر شبكات الاتصالات بسرعات تقارب سرعة الضوء.

ولهذا تستطيع رسالة إلكترونية الانطلاق من منطقة قريبة من مركز الزلزال والوصول إلى هاتف بعيد قبل أن تصل إليه الموجات الزلزالية.

بالطبع لا يحصل جميع المستخدمين على المدة نفسها من الإنذار، فالشخص القريب جدا من بؤرة الزلزال قد يشعر بالهزة قبل وصول التنبيه أو في اللحظة نفسها، لأن النظام يحتاج إلى عدة ثوان لجمع البيانات والتأكد من وجود زلزال وإرسال التحذير.

أما الموجود على مسافة أبعد، فقد يحصل على عدة ثوان أو عشرات الثواني في بعض الحالات، وكلما ابتعد المستخدم عن نقطة بدء الزلزال، زادت المدة المتاحة أمام النظام، بشرط أن تكون الهزة قوية بما يكفي وأن تعمل خدمات الموقع والاتصال بالإنترنت بشكل مناسب.

لكن لاحظ أن هذا لا يعني التنبؤ بالزلزال، فالتنبؤ بالزلازل يعني معرفة مكان الزلزال وموعده وقوته قبل أن يبدأ، وهو أمر لا يستطيع العلم الحديث تحقيقه بصورة موثوقة حتى الآن، أما الإنذار المبكر، فيبدأ عمله بعد انطلاق الزلزال فعلا، ويستخدم الثواني التي تستغرقها موجاته للوصول إلى المدن البعيدة.

في كل الأحوال، قد لا تكون بضع ثوان مدة طويلة، لكنها يمكن أن تكفي للابتعاد عن النوافذ والأجسام القابلة للسقوط، أو الاحتماء أسفل طاولة.