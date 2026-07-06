يرقات الذباب آكلة الجروح.. موافقة أمريكية على علاج صادم

اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نوعا جديدا من يرقات الذباب كعلاج لبعض الجروح المزمنة والمصابة.

ويعتمد العلاج الجديد على ذبابة الأغنام الأسترالية، التي أصبح بإمكان الأطباء في الولايات المتحدة استخدامها، بالإضافة إلى نوع آخر كان معتمدا منذ عام 2004.

ويشرح بيان نشرته الإدارة الأمريكية آلية استخدام اليرقات، فهي لا تأكل الأنسجة السليمة، وإنما تتغذى بشكل أساسي على الأنسجة الميتة والمتحللة والمصابة بالعدوى.

وتقوم اليرقات بذلك من خلال إفراز إنزيمات تذيب الأنسجة الميتة، ثم تمتص هذه الأنسجة بعد أن تتحول إلى سائل، كما أنها تقلل من كمية البكتيريا الموجودة في الجرح، وتشير بعض الدراسات إلى أنها تساعد في القضاء على بعض الميكروبات، لهذا يطلق عليها أحيانا "جراحون طبيعيون دقيقون"، لأنها تنظف الجرح بدقة دون الحاجة إلى إزالة كمية كبيرة من الأنسجة السليمة.

هل هذه اليرقات آمنة؟

ويوضح البيان أن اليرقات ليست مأخوذة من البيئة الطبيعية، إذ تُربى في مختبرات خاصة، وتكون معقمة تماما، ولا تحمل أمراضا أو ميكروبات، ثم توضع داخل ضمادات أو أكياس خاصة تمنع انتشارها خارج مكان الجرح.

ويستخدم هذا العلاج في بعض الجروح التي يصعب شفاؤها، مثل قرح القدم لدى مرضى السكري، قرح الفراش، بعض القرح الناتجة عن ضعف الدورة الدموية، وبعض الجروح المزمنة التي لا تستجيب للعلاج التقليدي.

لماذا عاد الاهتمام بهذا العلاج؟

والعلاج باستخدام اليرقات ليس جديدا في حد ذاته، فهذا الأسلوب العلاجي يستخدم منذ الأربعينيات، لكن بعد اكتشاف المضادات الحيوية، قل استخدامه، لكنه عاد الآن بسبب زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، والحاجة إلى وسائل علاجية أقل تكلفة وفعالية في تنظيف بعض الجروح المزمنة.

واعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا يعني أن العلاج أفضل من جميع العلاجات الأخرى، وإنما يعني أن الإدارة راجعت الأدلة المتاحة واعتبرت أن استخدام هذا المنتج في ظروف محددة يستوفي متطلبات السلامة والفعالية للاستخدام الطبي.

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ولا يستخدم هذا العلاج لكل الجروح، وإنما يقرره الطبيب عندما تكون الحالة مناسبة، وتشير دراسات إلى أنه قد يكون فعالا في تنظيف الجروح المزمنة، خاصة عندما يصعب إزالة الأنسجة الميتة بوسائل أخرى.

ومع ذلك، فإن الأدلة على تحسين سرعة التئام الجروح أو تقليل الحاجة إلى البتر ليست متساوية في جميع الدراسات، لذلك لا يُعد العلاج خيارا مناسبا لكل المرضى، بل يُستخدم في حالات مختارة وتحت إشراف طبي.

ورغم أن وجود ديدان داخل الجرح يبدو مزعجا نفسيا، وهو ما يسمى "عامل الاشمئزاز"، فإنه من الناحية الطبية، اليرقات المستخدمة معقمة ومراقبة طبيا وتزال بعد انتهاء فترة العلاج، ولا تتحول إلى ذباب داخل الجرح.