علوم|صحافة

نبوءات علمية قبل 50 عاما.. أين أصابت واشنطن بوست وأين أخطأت في توقعات 2026؟

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An undated picture provided by biomedical company Carmat on 23 December 2013 shows both sides of the mechanical heart created by Carmat and implanted by cardiologists of the Georges Pompidou European Hospital in Paris on 18 December 2013. The self-contained unit is powered by a lithium battery and weighs 900 grams. It was the first transplantation of a completely artificial heart on a human patient, Carmat states in their press release. The hospital reports that five days after the heart surgery the male patient is doing fine. EPA/CARMAT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
لا تزال فكرة القلوب الاصطناعية بعيدة عن التطبيق (الأوروبية)
Published On 5/7/2026

استعرضت صحيفة واشنطن بوست توقعات علمية نُشرت عام 1976 حول عالم عام 2026، عبر مقارنة ما قاله محرر العلوم توماس أوتول آنذاك بما تحقق فعليًا اليوم في مجالات متعددة.

جاء التقرير الأصلي بعنوان "اختراع المستقبل"، وركّز على تصورات لمستقبل الطاقة والاتصالات والطب والفضاء والتعديل الجيني، في إطار احتفالات المئوية الثانية للولايات المتحدة.

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الطاقة

قال أوتول في عام 1976 إن الطاقة الشمسية والاندماج النووي ما زالا بعيدين لعقود، وإن الطاقة النووية هي الخيار الأكثر واقعية في المستقبل القريب.

اليوم: أصبحت الطاقة الشمسية من أبرز مصادر الكهرباء المتنامية في الولايات المتحدة، بينما لا يزال الاندماج النووي في طور التطوير رغم الاستثمارات الضخمة.

: شترستوك / إضافات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستمثل ثلثي الزيادة في الطاقات المتجددة العام القادم
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع قفزة غير مسبوقة للطاقات المتجددة هذا العام (شترستوك)

التعدين والموارد

توقع أوتول إمكان استخراج معادن من قاع البحار.

اليوم: بات التعدين في أعماق البحار ممكنًا تقنيًا، لكنه يواجه اعتراضات بيئية واسعة.

Milenial people having fun using smart phones - Gen z community sharing content on social media network with mobile smartphone - Technology concept with millennial playing with cellphone devices
واشنطن بوست: الهواتف المحمولة غيّرت الحياة اليومية بالكامل (شترستوك)

الاتصالات

تحدث أوتول عن مستقبل يعتمد على الألياف البصرية ونقل المكالمات عبر الضوء بدل الكابلات التقليدية، مع تحذيرات من تسارع علمي قد يسبب مخاطر.

اليوم: تحققت قفزة أكبر مما توقع، إذ غيرت الهواتف المحمولة الحياة اليومية بالكامل، وأدت إلى توسع عالمي في الاتصال وظهور "اقتصاد الانتباه" القائم على التنافس على اجتذاب تركيز المستخدمين.

التكنولوجيا الحيوية (التعديل الجيني)

توقع أوتول جدلاً واسعًا حول "تحسين الإنسان" عبر الهندسة الوراثية، وصولًا إلى تغيير القدرات الجسدية والعقلية.

اليوم: تحقق جزء من ذلك عبر تقنيات فحص الأجنة والتقدم في التعديل الجيني، مع استمرار قيود أخلاقية وعلمية على التطبيق الواسع.

Blue DNA molecule helix with red human heart. Hereditary heart diseases, diagnosis of genetic diseases concept. Gene editing, biotechnology engineering. Low poly style Wireframe light structure Vector
التعديل الجيني لا يزال مسألة خلافية (شترستوك)

الطب

طرح التقرير فكرة "قلوب اصطناعية نووية" تعوض قلوب المرضى، مع وعود مستقبلية بإطالة العمر.

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اليوم: لا تزال فكرة القلوب الاصطناعية بعيدة عن التطبيق، رغم التقدم الكبير في زراعة الأعضاء وعلاج أمراض القلب بالتقنيات الدوائية والبيولوجية، فيما ارتفع متوسط العمر المتوقع بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة.

JIUQUAN, CHINA - MAY 30: Members from China's Manned Space Agency and visitors watch as the Shenzhou-16 spacecraft onboard the Long March-2F rocket launches at the Jiuquan Satellite Launch Center on May 30, 2023 in Jiuquan, China. The three astronaut crew of the Shenzhou-16 spacecraft will be carried to Chinas new Tiangong Space Station and will replace a similar crew that have been at the station for the last six months.(Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
استيطان الفضاء لا يزال في إطار الطموح البحثي (غيتي)

الفضاء

توقع أوتول إمكانية وجود حياة خارج الأرض ومستوطنات بشرية على القمر والمريخ خلال القرون القادمة.

اليوم: لا تزال هذه المشاريع في إطار الطموح البحثي، رغم تقدم شركات مثل "سبيس إكس" في تطوير خطط للهبوط والاستيطان المستقبلي.

ختاما، تُظهر هذه المقارنة أن التنبؤ العلمي ينجح أحيانًا في التقاط الاتجاهات الكبرى، لكنه يفشل في تحديد السرعة والتوقيت، حيث يتحقق بعضه مبكرًا ويتأخر بعضه الآخر لعقود.

المصدر: واشنطن بوست

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