علوم|فضاء

مشروع أقمار اصطناعية عاكسة قد يغيّر سماء الليل إلى الأبد

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© Credit: F. Kamphues, ESO/M. Kornmesser Astronomers Warn A Single Satellite Project Could Change The Night Sky Forever
سماء الليل ربما لا تظل معتمة بسبب كثرة الأقمار الاصطناعية العاكسة لأشعة الشمس والمهددة لها (المرصد الأوروبي الجنوبي)
Published On 5/7/2026
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آخر تحديث: 13:58 (توقيت مكة)

منذ أن رفع الإنسان عينيه نحو السماء قبل آلاف السنين، كانت الظلمة الطبيعية لليل نافذته الأولى لفهم الكون، ومنها ولد علم الفلك واكتُشفت الكواكب والمجرات والنجوم. وحتى مع تطور التلسكوبات العملاقة، بقيت السماء المظلمة شرطا لا غنى عنه لرصد الأجرام الخافتة القادمة من أعماق الكون.

لكن دراسة علمية جديدة تحذر من أن هذا الإرث الإنساني قد يواجه تهديدا غير مسبوق، ليس بسبب ظاهرة طبيعية، بل نتيجة مشروع تجاري يقترح إطلاق أعداد هائلة من الأقمار الاصطناعية العاكسة للضوء (Reflect Orbital).

I took this shot in a middle of “the vallée des merveilles” in the south Alps. I couldn’t see anything neither hear a single sound, everything was so quiet and so dark. But gradually I started to hear a breath, a whisper. And I think for the first time in my life I heard the stars sing. Dns Dgn
درب البانة الذي يرى من الصحارى والمناطق النائية مهدد بالاختفاء بسبب مشروع الأقمار الاصطناعية العاكسة (دونز دوغن/ أنسبلاش"

ونشرت الدراسة في مجلة "الفلك والفيزياء الفلكية" (Astronomy & Astrophysics) وقادها أوليفييه هينو، مدير العمليات في المرصد الأوروبي الجنوبي، الذي حذر من أن التأثير المحتمل يتجاوز ظهور خطوط الأقمار الاصطناعية في صور التلسكوبات، ليصل إلى زيادة سطوع السماء نفسها، بما قد يجعل كثيرا من الرصد الفلكي مستحيلا.

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أقمار تعكس ضوء الشمس.. ولكن بثمن علمي باهظ

تناولت الدراسة مشروعا يقترح نشر أعداد كبيرة من الأقمار الاصطناعية المزودة بأسطح شديدة الانعكاس، بهدف توجيه أشعة الشمس إلى مناطق محددة على الأرض لتوفير الإضاءة ليلا أو لأغراض تجارية أخرى.

ورغم ما قد يحمله المشروع من تطبيقات مستقبلية، يرى علماء الفلك أن انعكاس الضوء من هذه الأقمار سيرفع مستوى الإضاءة الاصطناعية في السماء الليلية، ما يقلل التباين الذي تعتمد عليه التلسكوبات لاكتشاف المجرات البعيدة والنجوم الخافتة والكواكب الشبيهة بالأرض.

This handout document obtained, Dec. 3, 2025, from the NASA shows an image simulating how lights from satellites contaminate images of the universe taken by space telescopes. Light from the half a million satellites that humanity is planning to launch into Earth's orbit in the coming years could contaminate almost all the images taken by space telescopes, NASA astronomers warned.NASA/AFP via Getty Images
محاكاة تُظهر كيف تتسبب أضواء الأقمار الاصطناعية في تلويث صور الكون التي تلتقطها التلسكوبات الفضائية (ناسا)

وقال أوليفييه هينو: "قد نصل إلى مرحلة لا يعود فيها لتشغيل التلسكوبات أي جدوى، لأن جميع البيانات ستكون ملوثة.. جميعها، بنسبة 100%".

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ويؤكد الباحثون أن حتى الزيادة الطفيفة في سطوع السماء كافية لإخفاء إشارات ضوئية قطعت ملايين أو مليارات السنين الضوئية قبل أن تصل إلى الأرض.

كل زيادة في الضوء تعني خسارة في العلم

يوضح الباحثون أن التلسكوبات الحديثة تجمع كميات ضئيلة جدا من الضوء القادم من الأجرام البعيدة، ولذلك فإن أي زيادة في الخلفية الضوئية تعني الحاجة إلى إطالة زمن التعريض الضوئي للحصول على البيانات نفسها.

ويشرح هينو العلاقة ببساطة: "إذا زاد التلوث الضوئي بنسبة 10%، فيجب زيادة جميع أزمنة التعريض بنسبة 10%. وإذا تضاعف التلوث الضوئي بنسبة 100%، فيجب مضاعفة زمن جميع عمليات الرصد".

وهو ما يعني أن المراصد ستتمكن من دراسة عدد أقل من الأهداف خلال الليلة الواحدة، ما يخفض إنتاجها العلمي بصورة كبيرة، وسيؤثر في أبحاث الثقوب السوداء والمادة المظلمة والكواكب الخارجية الصالحة للحياة، وحتى دراسة أوائل المجرات التي تشكلت بعد الانفجار العظيم.

كما يشير الباحثون إلى أن البرامج الحاسوبية القادرة على إزالة آثار الأقمار الاصطناعية من الصور لا تستطيع معالجة زيادة سطوع السماء بأكملها.

أقمار قد تصبح أكثر لمعانا من كوكب الزهرة

من أخطر نتائج الدراسة أن الأقمار الاصطناعية المقترحة لن تكون شبيهة بأقمار الاتصالات التقليدية، بل ستُصمم خصيصا لتعكس أكبر كمية ممكنة من ضوء الشمس. ويحذر هينو قائلا: "ستجعل هذه الأقمار عمليات الرصد الفلكي شبه مستحيلة، فهي شديدة السطوع".

In ESOcast 168 we hear from Olivier Hainaut, an ESO astronomer, who explains the origin and nature of NEOs. He will also explore the potential threat NEOs pose to life on Earth, how we study them with ESO telescopes like the VLT, and how scientists plan to shield the Earth from this extraterrestrial threat.
عالم الفلك "أوليفييه هينو" مدير العمليات في المرصد الأوروبي الجنوبي (المرصد الأوروبي الجنوبي)

وأضاف: "وحتى خارج حزمة الضوء المنعكس، سيبدو القمر الاصطناعي أكثر لمعانا من كوكب الزهرة، ألمع جرم في السماء بعد القمر".

وأشار إلى أنه إذا أطلق نحو 50 ألف مرآة فضائية، فقد يشاهد الراصدون في أي مكان على الأرض مئات وربما آلاف من هذه الأجسام اللامعة في السماء في الوقت نفسه.

وفي المقابل، أوضح هينو أن بعض شركات تشغيل الأقمار الاصطناعية الحالية اتُّخذت بالفعل إجراءات هندسية للحد من انعكاس الضوء، مثل إمالة الأسطح العاكسة بعيدا عن الأرض وتصغير المساحات الظاهرة، لكنه يرى أن الأقمار المصممة أساسا لعكس الضوء تمثل تحديا مختلفا تماما.

قضية تتجاوز علم الفلك إلى حق الإنسانية في سماء طبيعية

يرى العلماء أن القضية لم تعد تخص الفلكيين وحدهم، بل أصبحت مسألة تمس المجتمع بأسره. وقال روبرت ماسي، نائب المدير التنفيذي في الجمعية الفلكية الملكية: "سيكون الأمر كارثيا على علم الفلك، ومن الصعب تخيل طريقة للتخفيف من آثاره بهذا الحجم".

وأضاف: "إنني قلق على الجمهور أيضا، فالناس لم يوافقوا على تغيير شكل السماء التي تعلو رؤوسهم".

Interconnected Multi-Orbit System. Credit: SES
الزيادة في أعداد الأقمار الاصطناعية في السماء سيؤثر على البحوث الفلكية وعلى عتمة السماء معا (أسوشيتد برس)

ولفت ماسي إلى أن موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على مثل هذه المشاريع قد تفتح الباب أمام منح الشركات التجارية سلطة تغيير منظر السماء، رغم أن الأنشطة التي تغيّر البيئة على الأرض تخضع لقوانين صارمة.

كما أشار إلى أن معاهدة الفضاء الخارجي وضعت في زمن لم يكن أحد يتصور فيه الدور الهائل الذي ستلعبه الشركات الخاصة في الفضاء، وهو ما يفرض مراجعة الأطر القانونية الحالية.

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واليوم، يقف العالم أمام سؤال يتجاوز التكنولوجيا: كيف نوازن بين الابتكار التجاري وحماية إرث كوني يشترك فيه جميع البشر؟ فاستكشاف الفضاء لا ينبغي أن يكون على حساب القدرة على تأمله، لأن المحافظة على سماء الليل ليست دفاعا عن علم الفلك وحده، بل عن نافذة الإنسان الدائمة نحو الكون.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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