لم تعد عودة الصواريخ والمركبات الفضائية إلى الأرض مجرد نهاية لمهمة فضائية، بل أصبحت ظاهرة علمية تستقطب اهتمام الباحثين في علوم الغلاف الجوي والكيمياء البيئية.

فخلال الثواني الأخيرة من رحلة العودة، تتعرض الهياكل المعدنية لظروف استثنائية من الحرارة والضغط تؤدي إلى سلسلة معقدة من التحولات الفيزيائية والكيميائية، تجعل المعادن لا تختفي كما يبدو للعين، بل تتحول إلى جسيمات نانوية دقيقة تبقى معلقة في طبقات الجو العليا.

ومع التوسع غير المسبوق في إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ، يسعى العلماء اليوم إلى فهم مصير هذه المواد وتأثيرها المحتمل في تركيب الغلاف الجوي، وهو مجال بحثي جديد تتقاطع فيه علوم الفضاء والكيمياء الجوية وعلوم المناخ، ويزداد أهمية مع دخول البشرية عصر الاستخدام الكثيف للفضاء.

من المعدن إلى الغبار.. رحلة التحول داخل الغلاف الجوي

فعند دخول الصاروخ بسرعة تتجاوز 25 ألف كيلومتر في الساعة، يتعرض لضغط ديناميكي هائل وحرارة قد تتجاوز 1600 درجة مئوية، وهي ظروف تفوق نقطة انصهار الحديد، ما يؤدي إلى تفكك بنيته الصلبة وتحوله إلى قطرات معدنية سائلة تتفتت تحت تأثير تدفق الهواء العنيف.

ومع تعرض هذه القطرات للأكسجين، تبدأ عملية أكسدة فورية تحول المعادن إلى مركبات داكنة من الأكاسيد، قبل أن تتجمد بسرعة في الطبقات العليا الباردة من الغلاف الجوي لتتحول إلى غبار نانوي دقيق معلق في الهواء، يفقد خواصه الميكانيكية الأصلية تماما ويصبح رذاذا مجهريا قد يبقى عالقا في السماء لسنوات.

ويوضح البروفيسور "هانسبتر شوب" من جامعة "كولورادو بولدر"، المتخصص في ديناميكا الحطام الفضائي، أن المركبات الفضائية عند عودتها إلى الغلاف الجوي تمر بمرحلة فيزيائية معقدة من التفكك الحراري والميكانيكي نتيجة الارتفاع الشديد في الضغط والحرارة.

ويشير إلى أن هذه الظروف القاسية تؤدي إلى انهيار البنية المعدنية للصاروخ وتحوله تدريجيا إلى جسيمات دقيقة من المعادن والأكاسيد، تتشتت في طبقات الجو العليا قبل أن تستقر لاحقا على شكل غبار نانوي دقيق.

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ومن جهة أخرى، يوضح البروفيسور "دانييل تشيتزو" من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المتخصص في كيمياء الغلاف الجوي والهباء الجوي، أن احتراق مكونات الصواريخ أثناء العودة إلى الأرض لا يقتصر على التفكك الميكانيكي فقط، بل يطلق كميات دقيقة من الجسيمات المعدنية التي تتفاعل فورا مع الأكسجين في طبقات الجو العليا.

ويؤكد أن هذه التفاعلات تؤدي إلى تكون أكاسيد معدنية دقيقة للغاية تتحول لاحقا إلى جسيمات نانوية عالقة في الستراتوسفير، يمكن أن تبقى لفترات طويلة، حتى وإن كانت بكميات صغيرة مقارنة بالمصادر الطبيعية مثل الغبار الكوني والنيازك.

وبذلك، تتحول عملية العودة إلى الأرض من مجرد نهاية تقنية للمهمات الفضائية إلى سلسلة كيميائية وفيزيائية معقدة تعيد تشكيل المادة نفسها داخل الغلاف الجوي.

بصمة معدنية جديدة في الستراتوسفير

وتشير نتائج دراسة حديثة نُشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية "بانز" (PNAS) إلى أن تأثير عودة المركبات الفضائية إلى الغلاف الجوي لم يعد مجرد افتراض نظري، بل أصبح قابلا للقياس المباشر داخل طبقة الستراتوسفير.

فقد أظهرت القياسات وجود آثار واضحة لعناصر معدنية مثل الألمنيوم والنحاس والليثيوم داخل جسيمات الهباء الجوي، مع تسجيل نحو 10% من هذه الجسيمات على أنها تحمل بصمات ناتجة عن احتراق الصواريخ والأقمار الصناعية.

كما كشفت الدراسة عن أكثر من 20 عنصرا مصدرها سبائك ومكونات صناعية، وليس الغبار الكوني أو النيازك فقط، ما يشير إلى تحول تدريجي في التركيب الكيميائي للغلاف الجوي العلوي.

وتُظهر النماذج المستقبلية أن هذه النسبة قد ترتفع مع ازدياد إطلاق الأقمار الصناعية لتصل إلى نحو 50% من الجسيمات خلال العقود القادمة، مما يفتح أسئلة جديدة حول تأثير النشاط الفضائي البشري في كيمياء الستراتوسفير.

التوازن الكتلي.. الأرض لا تفقد معادنها

هذا الغبار المعدني المعلق في طبقة الستراتوسفير يهبط في نهاية المطاف ببطء شديد نحو السطح والمحيطات مع الأمطار والثلوج دون أن يشعر به أحد، ليبقى جزءا من دورة المادة داخل كوكبنا.

وحول الاعتقاد بأن الأرض تفقد جزءا من معادنها مع كل عملية إطلاق فضائي، تؤكد تقارير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن الكوكب لا يفقد حديده، بل يستقبل سنويا كميات إضافية من المعادن القادمة مع الغبار الكوني والنيازك، وهو ما يجعل المادة تعود إلى الأرض في صورة مختلفة بدلا من مغادرتها نهائيا.

وتتجلى في دراسة مصير هذه المعادن الفضائية قصة إنسانية وفلسفية عميقة تعكس شغف الإنسان بالاستكشاف والبحث العلمي المستمر؛ فالحديد الذي نقتطعه من مناجم الأرض ونصهره بعقولنا ليصبح صواريخ تعانق النجوم، يعود مجددا إلى تراب الأرض على هيئة غبار نانوي مجهري، في دورة كونية تجمع بين الصناعة البشرية وقوانين الطبيعة.

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وبين احتراق المعادن في الغلاف الجوي وسقوطها كغبار دقيق على الأرض، تتجسد دورة مستمرة تذكرنا بأن الاستكشاف ليس انفصالا عن الأرض، بل امتدادا لها. وهكذا يظل العلم جسرا يعيد تشكيل فهمنا للعالم، ويجعل من كل نهاية بداية جديدة في رحلة المعرفة.