منذ اكتشاف أول الكواكب العملاقة القريبة جدا من نجومها في منتصف تسعينيات القرن الماضي، أصبحت فئة "المشتريات الساخنة" (Hot Jupiters) من أكثر الأجسام إثارة في علم الكواكب الخارجية. فقد كشفت هذه العوالم أن الأنظمة الكوكبية قد تختلف جذريا عن نظامنا الشمسي، حيث تدور كواكب غازية عملاقة حول نجومها خلال أيام قليلة فقط.

لكن دراسة جديدة أعادت فتح ملف أحد أشهر هذه الكواكب، بعد أن كشفت أنه يتصرف بطريقة لا تنسجم مع كل ما اعتقد العلماء أنهم يعرفونه عن هذا النوع من الكواكب.

ويقع الكوكب "كوروت-2 بي" (CoRoT-2 b) على بعد نحو 696 سنة ضوئية من الأرض، ويبلغ حجمه نحو مرة ونصف حجم كوكب المشتري، بينما تزيد كتلته بنحو 3.5 مرة على كتلة المشتري، ويتم دورته حول نجمه خلال 41 ساعة فقط، ما يجعله واحدا من أسرع الكواكب المدارية المعروفة.

عالم لا يتصرف كما ينبغي

تركزت الدراسة الجديدة على سلوك الكوكب الحراري، إذ كان العلماء يتوقعون أن يكون مقيدا مديا، وهي الحالة التي يبقى فيها الوجه نفسه موجها دائما نحو النجم، تماما كما يواجه القمر الأرض بوجه واحد.

وفي هذه الحالة يكون أحد جانبي الكوكب شديد الحرارة، بينما يبقى الجانب الآخر باردا نسبيا، مع انتقال الحرارة عبر الغلاف الجوي.

لكن المفاجأة أن القياسات الحديثة أظهرت أن "كوروت-2 بي" لا يتبع هذا النمط، بل يمتلك بقعة شديدة السخونة تقع في الاتجاه المعاكس تقريبا لما تتنبأ به النماذج الحالية، وهو أمر لم يكن متوقعا.

وقالت "أورورا كيسيلي", الباحثة في معهد علوم الكواكب الخارجية التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا): "أحب دراسة الكواكب الغريبة التي لا تنسجم مع الصورة التقليدية، ومحاولة حل ألغازها". وأضافت: "أصبحنا ندرك الآن أن نموذجا واحدا لا يصلح لتفسير جميع الكواكب، حتى تلك التي ندرسها منذ سنوات".

ولفهم هذا السلوك، اختبر الباحثون ثلاث فرضيات مختلفة لتفسير موقع البقعة الساخنة. وأظهرت الحسابات أن اليوم الواحد على هذا الكوكب يستغرق نحو ثلاثة أيام أرضية، بينما لا يتجاوز طول سنته يوما ونصف اليوم الأرضي تقريبا.

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وبذلك، فإن الكوكب يكمل دورتين تقريبا حول نجمه قبل أن يتم دورة واحدة حول محوره، وهو وضع غير مألوف بالنسبة لهذا النوع من الكواكب. تقول "كيسيلي": "شعرت بسعادة كبيرة عندما بدأت النتائج تشير بوضوح إلى أن إحدى فرضياتنا صحيحة".

ويرى العلماء أن هذه النتائج قد تعني أن الكوكب لا يدور بالطريقة التي كان يُعتقد سابقا، أو أن غلافه الجوي يتصرف بآليات لم تُرصد من قبل، الأمر الذي يتطلب تطوير النماذج المناخية الخاصة بالكواكب العملاقة.

لماذا يهم هذا الاكتشاف؟

لا يقتصر تأثير هذه النتائج على الكواكب العملاقة وحدها، بل يمتد إلى دراسة الكواكب الصخرية التي قد تكون صالحة للحياة، خاصة تلك التي تدور حول النجوم القزمة الحمراء.

فالكثير من هذه الكواكب يقع داخل المنطقة التي يُتوقع أن تصبح فيها الكواكب مقيدة مديا بسرعة، ولذلك فإن فهم كيفية دوران الكواكب وتوزيعها للحرارة يعد عاملا أساسيا في تقييم مناخها وإمكان صلاحيتها للحياة.

وأوضحت "كيسيلي" أن طريقة دوران الكوكب تؤثر مباشرة في درجات الحرارة، وحركة الرياح، والأنظمة المناخية، وهو ما ينعكس على احتمالات وجود بيئات مستقرة يمكن أن تحتضن الحياة.

ولهذا السبب، فإن أي اكتشاف يكسر القواعد السابقة يساعد العلماء على بناء نماذج أكثر دقة لجميع الكواكب الخارجية، وليس فقط للمشتريات الساخنة.

تلسكوبات المستقبل قد تكشف مزيدا من المفاجآت

يرى الباحثون أن الخطوة التالية تتمثل في معرفة السبب الحقيقي الذي يجعل "كوروت-2 بي" يدور بهذه الطريقة غير المعتادة. تقول "كيسيلي": "كانت المشتريات الساخنة أول نوع من الكواكب الذي مكننا من تطوير نماذج مناخية مفصلة، ومع الجيل القادم من التلسكوبات سنتمكن من إجراء قياسات أكثر عمقا لعدد أكبر من الكواكب، وربما حتى للكواكب القابلة للحياة".

ومن المنتظر أن توفر مراصد المستقبل، مثل مرصد العوالم القابلة للحياة والتلسكوب الأوروبي العملاق للغاية، قياسات أكثر دقة للأغلفة الجوية وحركة الرياح والدوران، بما يسمح بفهم أفضل لتنوع الكواكب في مجرتنا.

وقد عُرضت نتائج الدراسة خلال الاجتماع 248 للجمعية الفلكية الأمريكية في مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا في أمريكا، كما نُشرت في مستودع الأبحاث العلمية "أركايف" (arXiv) تمهيدا لمراجعتها العلمية.

وكلما ظن الإنسان أنه رسم صورة متكاملة للكون، ظهر جرم بعيد ليذكره بأن الطبيعة أكثر تعقيدا واتساعا من تصوراتنا. فالعلم لا يتقدم بتأكيد الأفكار السائدة، بل باكتشاف الاستثناءات التي تدفع الباحثين إلى إعادة التفكير وبناء فهم أعمق للكون.

ولعل هذا الكوكب الغريب، الذي يدور على نحو غير متوقع، يذكرنا بأن أعظم الاكتشافات تبدأ دائما بسؤال بسيط: لماذا حدث ذلك؟