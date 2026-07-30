عمود مائي هائل يخترق سماء فلوريدا.. ما سر الظاهرة التي لامست السحب؟

شوهد إعصار مائي طويل ونحيل قبالة ساحل مدينة كي ويست بولاية فلوريدا الأمريكية في 24 يوليو/تموز 2026، حيث امتد القمع الدوار من سطح البحر إلى قاعدة سحابة داكنة في مشهد التقطه السائق ستيفن سيارشيا أثناء مروره بالمنطقة.

وأظهرت اللقطات عمودا أبيض مائلا يدور فوق المياه ويرتفع مسافة كبيرة نحو السحب، حيث بدا وكأنه يلامسها، في الصور التي نُشرت على وسائل التواصل.

شاهقة مائية

وتعرف هذه الظاهرة باسم الإعصار المائي أو الشاهقة المائية، وهي عمود دوار من الهواء الرطب يتشكل فوق البحر أو البحيرات.

وعلى عكس ما قد يوحي به المشهد، فإن العمود الظاهر ليس كتلة متصلة من مياه البحر تمتصها السحب، بل يتكون أساسا من هواء يدور بسرعة، فتصبح الرطوبة داخله مرئية بعد تكثف بخار الماء، وترفع الرياح عند قاعدته رذاذا من سطح البحر.

وتبدأ بعض الأعاصير المائية عندما تسخن المياه والهواء القريب منها، فيرتفع الهواء الدافئ والرطب إلى أعلى.

وإذا وقع دوران ضعيف قرب سطح البحر، فإن تيار الهواء الصاعد يمدد هذه الدوامة رأسيا، فتزداد سرعة دورانها تدريجيا، ويتشكل أولا نمط حلزوني ورذاذ دائري فوق الماء، قبل ظهور القمع الممتد نحو السحابة.

وتساعد مياه فلوريدا الدافئة والرطوبة المرتفعة والرياح الخفيفة على تهيئة ظروف مناسبة لحدوث الظاهرة.

أنواع متمايزة

ويقسم خبراء الأرصاد الأعاصير المائية إلى نوعين رئيسيين. الأول هو إعصار الطقس الهادئ، الذي يتشكل عادة فوق سطح الماء ثم ينمو إلى أعلى باتجاه السحب، ويكون غالبا قصير العمر ومحدود الحركة.

أما النوع الثاني فهو الإعصار المائي الزوبعي، وهو في جوهره إعصار قمعي مرتبط بعاصفة رعدية قوية، ويتشكل من السحابة إلى أسفل، وقد ترافقه رياح شديدة وبَرَد وبرق خطير. ولا تكفي اللقطات المتداولة وحدها لتحديد نوع إعصار كي ويست بصورة قاطعة.

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ورغم أن كثيرا من الأعاصير المائية أضعف من الأعاصير البرية الشديدة، فإنها قد تشكل خطرا على القوارب والأرصفة والأشخاص الموجودين قرب الساحل.

وعندما تقترب من اليابسة، قد تتسبب في أضرار موضعية قبل أن تضعف سريعا نتيجة الاحتكاك بالأرض وانقطاع إمدادها بالهواء الدافئ والرطب فوق الماء.