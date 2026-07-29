علوم|فضاء

عرفته العرب قديما.. أشهر وألمع نجوم السماء قد يمتلك رفيقا منيرا

حفظ

VLT images of Betelgeuse and its companion (Credit: ESO/M. Montargès et al. Background: N. Rissinger (skysurvey.org))
صورة من التلسكوب الكبير جدا تُظهر النجم العملاق منكب الجوزاء ورفيقه النجمي المكتشف حديثا (المرصد الأوروبي الجنوبي)
Published On 29/7/2026
|
آخر تحديث: 17:31 (توقيت مكة)

بعد نحو قرن من محاولات علماء الفلك العثور عليه، ظهرت أقوى الأدلة حتى الآن على أن منكب الجوزاء، أحد أشهر نجوم السماء، ليس نجما منفردا، بل ترافقه نجمة خافتة تدور حوله.

والتقط فريق دولي بقيادة الفلكي الفرنسي "ميغيل مونتارجيه"، من مرصد باريس، أوضح صورة مباشرة لهذا الرفيق المحتمل باستخدام التلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في صحراء أتاكاما التشيلية.

This image is a colour composite made from exposures from the Digitized Sky Survey 2 (DSS2). The field of view is approximatelly 2.0 x 1.5 degrees.Credit: ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin.
صورة ملونة مركبة تُظهر المنطقة المحيطة بالنجم منكب الجوزاء ضمن مجال رؤية يبلغ نحو درجتين في السماء (المرصد الأوروبي الجنوبي)

وقال "مونتارجيه"، في بيان صحفي رسمي، "لقد أثبتنا أن منكب الجوزاء (Betelgeuse) ليس منفردا، بل ترافقه نجمة خافتة"، واصفا النتيجة بأنها "خاتمة رحلة بحث استمرت قرنا".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ومنكب الجوزاء (أو يد الجوزاء) نجم عملاق أحمر في كوكبة الجبار، يمكن رؤيته بالعين المجردة، واشتهر منذ آلاف السنين بتغير لمعانه، لكن احتمال وجود نجم مرافق له ظل لغزا لم يحسمه الفلكيون.

فرصة نادرة حسمت اللغز

كان العلماء قد اقترحوا منذ عقود أن وجود نجم مرافق يمكن أن يساعد في تفسير بعض التغيرات في سطوع منكب الجوزاء، لكن محاولات رصده باءت بالفشل.

وفي عام 2024، توقعت دراستان أن يصل الرفيق إلى أبعد نقطة له عن منكب الجوزاء في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ما يجعل فرصة رصده أفضل. ولذلك توجه فريق "مونتارجيه" إلى التلسكوب الكبير جدا في ديسمبر/كانون الأول 2024، ثم أمضى أشهرا في معالجة البيانات.

This image, taken with ESO’s Very Large Telescope (VLT), shows the clearest image ever of what likely is Betelgeuse B, a star orbiting Betelgeuse. The image was taken with the SPHERE instrument in December 2024, when the companion was predicted to be furthest apart from Betelgeuse as seen from Earth. The circle indicates the size of Betelgeuse, which has been removed. The bright source to the left, marked with a crosshair, is consistent with being Betelgeuse B. Credit: ESO/M. Montargès et al.
أوضح صورة حتى الآن لرفيق منكب الجوزاء النجمي، التقطها التلسكوب الكبير جدا في أواخر 2024، ويظهر الرفيق إلى يسار النجم (المرصد الأوروبي الجنوبي)

وعندما ظهرت الصور المعالجة، قال مونتارجيه: "قفزت من مقعدي عندما رأيت الصور".

ولم يكن الاكتشاف سهلا؛ إذ اعتقد الباحث في البداية أن حساسية الأجهزة لن تكون كافية لرؤية النجم الخافت، لكن المفاجأة أن النجم المرافق أكثر كتلة مما كان متوقعا.

نجم أكبر من الشمس مرتين أو ثلاث

كانت التقديرات السابقة تفترض أن النجم المرافق، الذي يشار إليه باسم منكب الجوزاء "بي" (B)، يمتلك كتلة قريبة من كتلة الشمس. لكن الصور الجديدة تشير إلى أن كتلته تبلغ نحو مرتين إلى 3 مرات كتلة الشمس.

إعلان

وقد التقط الفريق النجم مباشرة، أي إن ضوءه نفسه رُصد، باستخدام أداة متخصصة على التلسكوب الكبير جدا في تشيلي.

منكب الجوزاء نجم عملاق أحمر يبعد عن الأرض مسافة 650 سنة ضوئية (6500 تريليون كيلومتر) تقريبا
منكب الجوزاء نجم عملاق أحمر يبعد عن الأرض مسافة 650 سنة ضوئية (6500 تريليون كيلومتر) تقريبا (الأوروبية)

ورغم وجود أدلة سابقة على الرفيق، بينها رصد محتمل بواسطة تلسكوب "جيميني نورث" في هاواي، فإن الصورة الجديدة تعد أوضح وأقوى دليل حتى الآن.

وقال "أنتوني بوكاليتي"، من مرصد باريس، إن الأمر اللافت هو أن أداة طُورت أساسا للبحث عن الكواكب خارج النظام الشمسي أثبتت قدرتها أيضا على اكتشاف نجم مرافق حول نجم عملاق ومتطور مثل منكب الجوزاء.

هل يغير الرفيق مصير منكب الجوزاء؟

اكتشاف النجم المرافق لا يحل لغزا قديما فحسب، بل يفتح سؤالا جديدا يتعلق بمستقبل منكب الجوزاء، فالنجم العملاق الأحمر في مرحلة متقدمة من تطوره، ويتوقع علماء الفلك أن ينتهي مستقبلا بانفجار مستعر أعظم.

وكان انخفاض لمعانه قبل سنوات قد أثار تكهنات بأنه ربما اقترب من هذه النهاية، قبل أن تُظهر دراسة بقيادة "مونتارجيه" أن سحابة من الغبار حجبت جزءا من ضوئه.

للاستخدام الداخلي فقط - Artist’s impression of the red supergiant star Betelgeuse. | Copyright: Credit: NASA, ESA, and E. Wheatley (STScI) |
رسم تخيلي لسبب خفوت نجم منكب الجوزاء عام 2020 (ناسا)

والآن سيبحث العلماء فيما إذا كان وجود الرفيق يمكن أن يؤثر في تطور منكب الجوزاء أو في الانفجار المتوقع مستقبلا.

ويقول "مونتارجيه": "السؤال مفتوح حقا: هل سيكون لهذا الرفيق تأثير في تطور العملاق الأحمر؟".

ومع ذلك، يريد الفريق تأكيدا نهائيا، إذ يخطط لرصد النجم بعد عام عندما يظهر الرفيق في الجانب الآخر من منكب الجوزاء. ويقول "مونتارجيه" إن مساحة الشك أصبحت ضيقة للغاية.

A picture of the giant star Betelgeuse (orange) and its putative companion (blue) was produced by stacking many short exposure images taken by the 8.2-meter Gemini North telescope.International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA; M. Zamani/NSF NOIRLab
باللون الأزرق يظهر أثر النجم المرافق لمنكب الجوزاء (إم. زاماني – مختبرات نوير)

إن اكتشاف نجم يختبئ بجوار أحد أكثر نجوم السماء دراسة يذكرنا بأن الكون لا يزال قادرا على مفاجأتنا؛ فبعد قرن من البحث، تكشف صورة واحدة أن حتى النجوم التي نعتقد أننا نعرفها جيدا قد تخفي أسرارا جديدة، وأن المثابرة والدقة في الرصد يمكن أن تفتحا فصلا جديدا في فهمنا للنجوم ومصائرها.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان