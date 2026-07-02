علوم|فضاء

شاهد.. صور جديدة من ناسا تكشف الكون بألوان لم تُرَ من قبل

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Four new "red, white and blue" images released by NASA's Chandra X-ray Observatory to celebrate the United States' 250th anniversary. (Image credit: NASA/CXC/SAO)
أربع صور كونية مركبة بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق التقطها مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لناسا (ناسا)
Published On 2/7/2026

منذ إطلاقه عام 1999، فتح مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا نافذة غير مسبوقة على الكون، إذ مكّن العلماء من دراسة الثقوب السوداء والعناقيد المجرية وبقايا النجوم المنفجرة من خلال الأشعة السينية التي لا يمكن رصدها بالعين المجردة أو بالتلسكوبات الضوئية.

واليوم كشف المرصد أربع صور جديدة لأجرام كونية مدهشة، لم تُنتج اعتمادا على تشاندرا وحده، بل جاءت ثمرة تعاون مع تلسكوب هابل الذي يرصد الضوء المرئي، وجيمس ويب المتخصص في الأشعة تحت الحمراء، لتقدم مشاهد علمية تجمع بين الدقة والجمال، وتمنح الباحثين رؤية أكثر اكتمالا لتاريخ النجوم والمجرات.

An image of galaxy cluster ZwCl 0024+1652 that combines X-ray data from Chandra along with optical data from the Hubble Space Telescope. (Image credit: NASA/CXC/SAO; Optical and Dark Matter: NASA/ESA/M.J. Jee; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare)
صورة لعنقود المجرات "زد دبليو سي إل"، جمعت بيانات الأشعة السينية من مرصد تشاندرا مع بيانات الضوء المرئي من تلسكوب هابل (ناسا)

ولا تكمن أهمية هذه الصور في ألوانها اللافتة، بل في أنها تجمع معلومات من أطوال موجية مختلفة، بحيث يكشف كل مرصد جانبا لا تستطيع المراصد الأخرى رؤيته، فتتكون صورة واحدة تحكي القصة الكاملة للجرم السماوي.

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عنقود مجري يكشف المادة المظلمة.. ومجرة تحير العلماء

تُظهر الصورة الأولى العنقود المجري "زد دبليو سي إل" (ZwCl 0024+1652) الواقع على بعد نحو أربعة مليارات سنة ضوئية في برج الحوت، حيث تكشف الأشعة السينية المنبعثة من الغاز فائق السخونة المحيط بالمجرات، بينما توضح بيانات هابل تأثير المادة المظلمة عبر ظاهرة عدسات الجاذبية، رغم أنها لا تصدر ضوءا يمكن رصده مباشرة.

ويساعد الجمع بين هذين النوعين من البيانات العلماء على رسم خريطة أكثر دقة لتوزيع المادة المرئية والخفية في الكون.

An image of galaxy NGC 4736, also known as Messier 94, produced through a combination of visible light telescope imagery and data collected by NASA's Chandra X-ray observatory. (Image credit: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical:Brian Brennan and Remi Lacasse; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare and K. Arcand)
صورة للمجرة "مسييه 94" نتجت من دمج صور الضوء المرئي مع بيانات الأشعة السينية لمرصد تشاندرا التابع لناسا (ناسا)

أما الصورة الثانية فتسلط الضوء على المجرة الحلزونية "مسييه-94" (NGC 4736) في كوكبة السلوقيان، وتبعد نحو 16 مليون سنة ضوئية، وتضم حلقة مركزية تشهد ولادة أعداد كبيرة من النجوم الجديدة.

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وتلفت هذه المجرة اهتمام الباحثين لأنها تبدو فقيرة بالمادة المظلمة مقارنة بما هو متوقع، وهو لغز ما زال يدفع علماء الفلك إلى دراسة بنيتها وتاريخها لفهم أسباب هذا الاختلاف.

سديم يصنع النجوم… وبقايا انفجار يروي تاريخ العناصر

وتأخذ الصورة الثالثة المشاهد إلى العنقود والسديم المجري "3603" (NGC 3603) في كوكبة القاعدة على ذراع القاعدة-القوس – أحد أذرع درب التبانة – كأحد أكبر مصانع النجوم المعروفة في مجرتنا، ويقع على بعد نحو 20 ألف سنة ضوئية.

وجُمعت الصورة من بيانات الأشعة السينية والضوء المرئي وفوق البنفسجي والأشعة تحت الحمراء، لتكشف آلاف النجوم الفتية المحاطة بسحب كثيفة من الغاز والغبار. وتضم هذه المنطقة بعضا من أضخم النجوم المعروفة، التي تستهلك وقودها بسرعة وتنتهي حياتها بانفجارات هائلة تثري الفضاء بالعناصر الثقيلة.

An image of the nebula known as NGC 3603, combining X-ray data from NASA's Chandra X-ray observatory with optical, infrared, and ultraviolet light from NASA's Hubble Space Telescope. (Image credit: NASA/CXC/SAO; Optical and Dark Matter: NASA/ESA/M.J. Jee; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare)
صورة للسديم 3603، جُمعت من بيانات الأشعة السينية لمرصد تشاندرا مع الضوء المرئي وتحت الأحمر وفوق البنفسجي من تلسكوب هابل الفضائي (ناسا)

أما الصورة الرابعة فتعرض بقايا المستعر الأعظم "كاسيوبيا إيه" (Cassiopeia A)، الناتج عن انفجار نجم ضخم وصل ضوؤه إلى الأرض في القرن السابع عشر، رغم أن الانفجار وقع قبل أكثر من عشرة آلاف عام.

وقد دمج العلماء بيانات تشاندرا مع رصد تلسكوب جيمس ويب بالأشعة تحت الحمراء، لتظهر القشرة الغازية المتوهجة بتفاصيل دقيقة تساعد على فهم كيفية انتشار العناصر التي تدخل لاحقا في تكوين نجوم وكواكب جديدة.

صورة واحدة لا تكفي لفهم الكون

تؤكد هذه الصور أن فهم الكون يتطلب تعاون أدوات علمية متعددة، فكل تلسكوب يرصد جزءا مختلفا من الطيف الكهرومغناطيسي. فالأشعة السينية تكشف الغاز شديد السخونة، بينما يرصد هابل النجوم والضوء المرئي، ويخترق جيمس ويب سحب الغبار ليكشف ما يختبئ خلفها.

كما حوّل فريق مرصد تشاندرا البيانات العلمية إلى مقطوعات صوتية، في تجربة مبتكرة تجعل المعلومات الفلكية أكثر قربا من الجمهور، وتفتح بابا جديدا للتفاعل مع البيانات العلمية.

A new image of the supernova remnant Cassiopeia A produced by combining infrared light gathered by the James Webb Space Telescope with X-ray data produced by NASA's Chandra X-ray observatory. (Image credit: NASA/CXC/SAO; IR: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare and K. Arcand) Share your thought
صورة جديدة لبقايا المستعر الأعظم "كاسيوبيا إيه"، نتجت من دمج بيانات تلسكوبي جيمس ويب وتشاندرا (نايا)

وبهذا، تكشف هذه الصور أن الكون ليس مجرد مشاهد مبهرة، بل سجل حي لتاريخ النجوم والمجرات والعناصر التي تكوّن عالمنا. وكلما تعاونت المراصد الفضائية وتكاملت بياناتها، اقترب الإنسان خطوة جديدة من فهم الكون الذي نشأ منه.

فالصور العلمية ليست نهاية الاكتشاف، بل بداية أسئلة جديدة تدفع العلم إلى آفاق أوسع، وتؤكد أن أعظم الرحلات ما زالت تنتظر من يخوضها.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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