علوم|فضاء

شبح "أوميغا قنطورس".. علماء يعثرون على جرم مفقود منذ 12 مليار سنة

حفظ

The massive globular star cluster Omega Centauri has puzzled astronomers for decades. It should be filled with black holes left behind by exploding stars, yet evidence for them is scarce. Now, astronomers using archival data from the NASA/ESA Hubble Space Telescope and supportive observations from the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope have finally located their first stellar-mass black hole in this cluster. Discovering the first of this missing black hole population will help refine current theories on black hole formation within environments such as Omega Centauri.
بعد عقدين من البحث، تلسكوبا هابل وويب يعثران أخيرا على أول الثقوب السوداء المفقودة في أكبر عناقيد مجرتنا (ناسا)
Published On 17/7/2026

ظل العنقود النجمي الكروي أوميغا قنطورس أحد أكثر الأجسام الفلكية إثارة للحيرة لعقود طويلة. فهذا العنقود، الذي يضم نحو 10 ملايين نجم مترابطة بالجاذبية ويقع على بعد يقارب 18 ألف سنة ضوئية من الأرض، كان من المتوقع أن يحتوي آلاف الثقوب السوداء الناتجة عن انفجارات النجوم الضخمة.

From left to right: The globular star cluster Omega Centauri as a whole, a zoomed-in version of the central area, and the region in the very center with the location of the mid-size black hole that was identified in the present study marked.ESA/Hubble & NASA, M. Häberle (MPIA)
تكبير متدرج لعنقود أوميغا قنطورس وصولا إلى موقع الثقب الأسود متوسط الكتلة (وكالة الفضاء الأوروبية)

ورغم أن تلسكوب هابل قدم سابقا أدلة على وجود ثقب أسود متوسط الكتلة في مركز العنقود، فإن العلماء لم يتمكنوا من العثور على الثقوب السوداء النجمية التي توقعتها النماذج النظرية، والتي يقدر عددها بنحو 10 آلاف ثقب أسود.

واليوم، وبعد أكثر من عشرين عاما من الرصد وتحليل البيانات، أعلن فريق دولي من علماء الفلك نجاحه في اكتشاف أول هذه الثقوب السوداء، في إنجاز يفتح صفحة جديدة لفهم تطور العناقيد النجمية وتاريخ الثقوب السوداء.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

أكثر من عشرين عاما من البيانات تكشف الجرم المختفي

اعتمد الباحثون على أكثر من 20 عاما من أرشيف تلسكوب هابل الفضائي، مدعوما بقياسات حديثة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، لكنهم هذه المرة استخدموا أسلوبا مختلفا عن المحاولات السابقة.

فبدلا من البحث عن الأشعة السينية أو الانبعاثات الراديوية أو قياس السرعات الشعاعية، لجأوا إلى قياس الحركة الدقيقة للنجوم، وهو أسلوب يراقب الانزياحات الصغيرة جدا في مواقع النجوم عبر الزمن.

Omega Centauri is visible from Earth with the naked eye and is one of the favorite celestial objects for stargazers living in the southern hemisphere. Although the cluster is 17,700 light-years away, located just above the plane of the Milky Way, it appears almost as large as the full Moon when seen from a dark rural area. The exact classification of Omega Centauri has evolved through time, as our ability to study it has improved. It was first listed in Ptolemy's catalog nearly 2,000 years ago as a single star. Edmond Halley reported it as a nebula in 1677. In the 1830s the English astronomer John Herschel was the first to recognize it as a globular cluster. Omega Centauri consists of roughly 10 million stars that are gravitationally bound. The cluster is about 10 times as massive as other big globular clusters – almost as massive as a small galaxy.
العنقود الكروي أوميغا قنطورس، أحد أضخم العناقيد النجمية ويضم نحو 10 ملايين نجم (ناسا)

وخلال تحليل هذه القياسات، اكتشف الفريق نجما يدور حول جسم غير مرئي ذي كتلة كبيرة، ليتبين أن هذا الجسم هو ثقب أسود نجمي أُطلق عليه اسم "أوميغا كات بي إتش 2" (oMEGACat BH-2)، وهو أول ثقب أسود من هذا النوع يُكتشف داخل أوميغا قنطورس.

وقال "ماثيو ويتاكر" من جامعة يوتا، الباحث الرئيس للدراسة: "بفضل بيانات هابل وويب تمكنا من تتبع حركة النجم المرئي بدقة مذهلة تصل إلى جزء من البكسل، ولم يكن من الممكن اكتشاف هذا الثقب الأسود لولا هذان التلسكوبان".

خصائص غير متوقعة تعيد النظر في النظريات

أظهرت القياسات أن كتلة الثقب الأسود تبلغ نحو 4.46 كتلة شمسية، وهي أكبر من أن يكون الجسم نجما نيوترونيا كما افترضت دراسة سابقة، لكنها في الوقت نفسه أقل مما تتوقعه النماذج النظرية في بيئة فقيرة بالعناصر الثقيلة مثل أوميغا قنطورس.

إعلان

كما يدور النجم المرافق حول الثقب الأسود مرة واحدة كل 94 عاما، وهو أطول مدار معروف حتى الآن في نظام ثنائي يضم ثقبا أسود. وتشير هذه الفترة المدارية الطويلة إلى أن الثقب الأسود والنجم لم يتشكلا معا، بل التقيا لاحقا داخل العنقود بفعل التفاعلات الجاذبية بين النجوم.

وأوضح "أنيل سيث" من جامعة يوتا: "نعرف الآن أن نجما فقيرا بالعناصر الثقيلة يستطيع تكوين ثقب أسود بهذه الكتلة، وهذا أمر مفاجئ ومثير، ويمنح نماذج تشكل الثقوب السوداء بيانات جديدة".

لماذا يمثل هذا الاكتشاف أهمية كبيرة؟

تشير الحسابات إلى أن هذا النظام الثنائي لن يبقى متماسكا أكثر من مليار سنة تقريبا، قبل أن تؤدي التفاعلات مع النجوم المجاورة إلى تفككه، وهي مدة قصيرة مقارنة بعمر العنقود الذي يبلغ نحو 12 مليار سنة.

ويؤكد العلماء أن فهم أعداد الثقوب السوداء داخل العناقيد الكروية ضروري لتفسير كيفية تشكل الأنظمة الثنائية التي تنتج موجات الجاذبية عند اندماجها. وتُعد عناقيد مثل أوميغا قنطورس من أكثر البيئات ترجيحا لتكوين هذه الأزواج.

This chart shows the location of the giant globular cluster Omega Centauri within the constellation of Centaurus (The Centaur). This map shows most of the stars visible to the unaided eye under good conditions, and the cluster itself is marked as a yellow circle with a cross, within a red circle. Through a moderate-sized amateur telescope this object appears as a spectacular ball of faintly glimpsed stars. Credit: ESO, IAU and Sky & Telescope
خريطة تُحدد موقع العنقود الكروي أوميغا قنطورس في كوكبة قنطورس بين نجوم السماء (الاتحاد الفلكي الدولي)

وقال "أنيل سيث": "فهم كيفية تشكل الثقوب السوداء والأنظمة الثنائية مهم للغاية لأنه يؤثر مباشرة في قدرتنا على تفسير أحداث موجات الجاذبية".

وأضاف "ماكسيميليان هيبرله" من المرصد الأوروبي الجنوبي، المسؤول عن معالجة بيانات هابل وويب: "يبرز هذا الاكتشاف القيمة العلمية الهائلة لأرشيف تلسكوب هابل، وهو ثاني إنجاز كبير يحققه مشروع إعادة تحليل بيانات أوميغا قنطورس".

ولا يمثل هذا الاكتشاف نهاية البحث، بل بدايته؛ إذ يتوقع العلماء أن يؤدي استمرار تحليل البيانات الأرشيفية إلى العثور على مزيد من الثقوب السوداء المفقودة داخل العناقيد النجمية، وهو ما سيحسن فهمنا لتطور النجوم، وتاريخ مجرتنا، وأصل موجات الجاذبية التي ترصدها المراصد الحديثة.

كما يبرهن هذا الإنجاز مرة أخرى أن البيانات القديمة، عندما تُقرأ بأدوات أكثر تطورا، قد تقود إلى اكتشافات تغير مفاهيمنا عن الكون، وأن الاستثمار في البحث العلمي والتعاون الدولي يظل الطريق الأمثل لكشف أسرار السماء.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان