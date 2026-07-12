منذ أن بدأت شركة سبيس إكس عام 2019 بإطلاق أول دفعات أقمار ستارلينك بهدف توفير الإنترنت عالي السرعة إلى مختلف أنحاء العالم، تحولت الفكرة من مشروع طموح إلى أكبر كوكبة أقمار صناعية عاملة في التاريخ.

واليوم تخطو الشركة خطوة أكبر بكثير، بعدما تقدمت بطلب رسمي إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية للحصول على موافقة لتشغيل كوكبة جديدة تضم 100 ألف قمر صناعي من الجيل الثالث، في مشروع يعكس تسارع السباق العالمي نحو البنية التحتية الفضائية.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه المدار الأرضي المنخفض نموا غير مسبوق في أعداد الأقمار الصناعية، وسط نقاشات متزايدة حول مستقبل الفضاء القريب من الأرض، وكيفية تحقيق التوازن بين التطور التقني والحفاظ على البيئة الفضائية.

توسع غير مسبوق في أكبر شبكة أقمار صناعية

بحسب المعلومات التي كشفها عالم الفلك والمتخصص في تتبع الأقمار الصناعية "جوناثان ماكدويل"، والمنتسب إلى مركز "هارفارد-سميثسونيان" للفيزياء الفلكية، فإن الطلب الجديد يمثل توسعا هائلا مقارنة بالشبكة الحالية.

وتشغل سبيس إكس حاليا ما يقارب 10800 قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض، كما تمتلك موافقات مسبقة لإطلاق نحو 4000 قمر إضافي. أما المشروع الجديد فيضاعف هذه الأعداد عدة مرات، ليصل إلى 100 ألف قمر صناعي، وهو رقم لم يسبق لأي جهة في العالم أن اقترحت تشغيله ضمن شبكة واحدة.

ويرى مراقبون أن هذا التوسع يعكس ثقة الشركة بارتفاع الطلب العالمي على خدمات الإنترنت الفضائي، خصوصا في المناطق النائية والبحرية والمناطق التي يصعب فيها إنشاء البنية التحتية التقليدية للاتصالات.

أقمار عملاقة تحتاج إلى صاروخ ستارشيب

لا يقتصر الاختلاف على عدد الأقمار فحسب، بل يشمل أيضا حجمها وقدراتها. فوفقا للبيانات المقدمة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، سيتراوح وزن كل قمر من أقمار الجيل الثالث بين 2000 و2500 كيلوغرام، أي ما يزيد على 3 أضعاف وزن أقمار الجيل الحالي، التي يبلغ وزنها نحو 800 كيلوغرام.

كما ستصل مساحة الألواح الشمسية لكل قمر بعد نشرها إلى ما بين 300 و400 متر مربع، مقارنة بنحو 116 مترا مربعا في أقمار "في2 ميني" (V2 Mini) الحالية.

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ولهذا الحجم الكبير، يتوقع الخبراء أن تصبح مركبة ستارشيب الوسيلة الأساسية لإطلاق هذه الأقمار، إذ يصعب على صاروخ فالكون 9 حملها بأعداد اقتصادية كما يفعل حاليا، حيث ينقل عادة نحو 29 قمرا في الرحلة الواحدة.

رؤية تمتد إلى مليون قمر صناعي

ولا يبدو أن مشروع الـ100 ألف قمر يمثل نهاية طموحات الشركة، فقد أعلن الرئيس التنفيذي لسبيس إكس "إيلون ماسك" في تحديث نشره خلال فبراير/شباط 2026 أن الشركة تطمح مستقبلا إلى إنشاء كوكبة تضم مليون قمر صناعي مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع يحمل اسم "ستارمايند" (Starmind).

وقال ماسك إن إنشاء "كوكبة من مليون قمر تعمل كمراكز بيانات مدارية يمثل الخطوة الأولى نحو حضارة من المستوى الثاني على مقياس كارداشيف، تستطيع الاستفادة من كامل طاقة الشمس، مع دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمليارات البشر وضمان مستقبل متعدد الكواكب للإنسانية".

وفي الوقت نفسه، لا تقتصر المنافسة على سبيس إكس؛ إذ تعمل شركات أخرى مثل "أمازون" و"بلو أوريجن" أيضا على تطوير شبكات كبيرة من الأقمار الصناعية لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت من الفضاء.

بين الطموح العلمي والمخاوف البيئية

ورغم الفوائد الاقتصادية والتقنية الكبيرة التي تعد بها هذه المشاريع، فإنها تواجه انتقادات متزايدة من علماء الفلك والهيئات العلمية.

فقد حذر عدد من الباحثين من أن الزيادة المستمرة في أعداد الأقمار الصناعية قد تؤثر في جودة الرصد الفلكي بسبب ازدياد خطوط الأقمار في الصور العلمية، كما تثير مخاوف تتعلق بازدحام المدار الأرضي، وارتفاع احتمالات الاصطدامات الفضائية، وتأثير إعادة دخول الأقمار إلى الغلاف الجوي، إضافة إلى انعكاسات محتملة على الحياة البرية ومشهد السماء الليلية الذي يعد جزءا من التراث الطبيعي للبشرية.

ويرى المختصون أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعاونا دوليا أكبر لوضع معايير تنظم الاستخدام المستدام للفضاء، بما يضمن استمرار الاستفادة من التقنيات الحديثة دون الإضرار بالبيئة الفضائية أو بالأبحاث العلمية.

فالتوسع في استكشاف الفضاء وتطوير تقنيات الاتصالات يمثل إنجازا علميا يعكس قدرة الإنسان على الابتكار، لكنه يذكرنا أيضا بأن التقدم الحقيقي لا يقاس بحجم المشاريع وحده، بل بقدرتنا على توظيف العلم بمسؤولية، وحماية السماء التي كانت ولا تزال مختبرا مفتوحا لاكتشاف أسرار الكون وخدمة الإنسانية.