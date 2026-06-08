علوم|فضاء

أكبر مجرات الكون.. عمالقة كونية تتحدى حدود المعرفة

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The supergiant galaxy ESO 383-76 in the cluster ACO 3571 at a distance of about 650,000,000ly appearing in the constellation Centaurus. visit: steveteel.smugmug.com credit: Steve Teel/Telescope Live
صورة للمجرة فائقة الضخامة "إيزو 383-76" بقطر مليون و764 ألف سنة ضوئية (ستيف تيل/ تلسكوب لايف)
Published On 8/6/2026
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آخر تحديث: 12:49 (توقيت مكة)

منذ اكتشاف أن الكون يعج بمليارات المجرات، ظل سؤال بسيط يراود علماء الفلك: ما أكبر مجرة في الكون؟ ورغم التقدم الهائل في قدرات التلسكوبات، لا يزال الجواب غير محسوم. فالمجرات ليست أجساما ذات حدود واضحة مثل الكواكب أو الأقمار، بل تتلاشى كثافة نجومها تدريجيا كلما ابتعدنا عن مركزها، ما يجعل تحديد حجمها الحقيقي مهمة معقدة.

This image from the Advanced Camera for Surveys aboard the NASA/ESA Hubble Space Telescope highlights the large and bright elliptical galaxy called ESO 306-17 in the southern sky. In this image, it appears that ESO 306-17 is surrounded by other galaxies but the bright galaxies at bottom left are thought to be in the foreground, not at the same distance in the sky. In reality, ESO 306-17 lies fairly abandoned in an enormous sea of dark matter and hot gas. Researchers are also using this image to search for nearby ultra-compact dwarf galaxies. Ultra-compact dwarfs are mini versions of dwarf galaxies that have been left with only their core due to interaction with larger, more powerful galaxies. Most ultra-compact dwarfs discovered to date are located near giant elliptical galaxies in large clusters of galaxies, so it will be interesting to see if researchers find similar objects in fossil groups.
المجرة الإهليلجية العملاقة "إيزو 306-17" تبدو محاطة بمجرات أخرى في هذه الصورة، غنية بالمادة المظلمة والغاز الساخن (تلسكوب هابل الفضائي)

يعرف العلماء المجرة بأنها تجمع من النجوم والغاز والغبار والمادة المظلمة ترتبط معا بفعل الجاذبية. لكن هذا التعريف يواجه استثناءات عديدة؛ فبعض المجرات تحتوي كميات قليلة جدا من الغاز أو المادة المظلمة، بينما تبدو أخرى صغيرة إلى درجة يصعب تمييزها عن العناقيد النجمية الكروية، لذلك لا يتعلق البحث عن أكبر مجرة بمجرد القياس، بل بفهم طبيعة هذه الأجسام الكونية نفسها وحدودها الحقيقية.

لماذا يصعب قياس حجم المجرات؟

تبدو مجرة درب التبانة (Milky Way) ضخمة بمقياسنا البشري، إذ يمتد قرصها النجمي لأكثر من 100 ألف سنة ضوئية – السنة الضوئية مسافة يقطعها الضوء بسرعته العظيمة في سنة كاملة وتعادل نحو 10 تريليونات كيلومتر -. لكن عند مقارنة هذا الحجم بعمالقة الكون يتضح أنها ليست استثنائية.

At the center of the Milky Way, something immense and invisible exerts a powerful gravitational grip. For decades, astronomers have assumed it was a supermassive black hole. But new research suggests a more unconventional possibility: a dense concentration of exotic dark matter that could unify the galaxy’s inner chaos and outer calm under a single framework. @Credit: SciTechDaily.com
رسم توضيحي لبنية مجرتنا درب التبانة، التي يبلغ قطرها نحو 100 ألف سنة ضوئية، فيما تقع الشمس على أحد أذرعها الحلزونية على بعد يقارب 27 ألف سنة ضوئية من مركز المجرة (سينس تك ديلي)

تكمن المشكلة في أن المجرات لا تمتلك حواف واضحة، فكلما ابتعدنا عن مركز المجرة تقل كثافة النجوم تدريجيا حتى تمتزج مع الخلفية الكونية المحيطة. ولهذا يعتمد الفلكيون على مفهوم يسمى السطوع السطحي، وهو مقياس لكمية الضوء الصادرة من منطقة محددة في السماء، ومن خلاله يمكن تقدير الحدود التقريبية للمجرة.

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كما أن المسافات الهائلة تزيد التحدي تعقيدا؛ فالمجرة البعيدة جدا قد تبدو صغيرة رغم أنها أكبر بكثير من مجرات أقرب إلينا. لذلك يستخدم العلماء قياسات الانزياح الأحمر لتحديد المسافات والأحجام الحقيقية، وإن كانت هذه الطريقة تصبح أكثر تعقيدا عند النظر إلى أعماق الكون السحيقة.

"مالين-1".. المجرة التي فاجأت الفلكيين

من أبرز المرشحين للقب أكبر المجرات الحلزونية (Spiral Galaxies) المعروفة مجرة "مالين-1" (Malin 1)، التي تبعد نحو مليار سنة ضوئية عن الأرض، وتقع في حدود كوكبة ضفيرة برنيس النجمية بين العذراء والأسد.

وعند النظر إليها لأول مرة تبدو مجرة عادية نسبيا بعرض يقارب 30 ألف سنة ضوئية، لكن الصور ذات التعريض الطويل كشفت مفاجأة مذهلة؛ إذ تمتد أذرعها الحلزونية الخافتة لمسافة تصل إلى نحو 650 ألف سنة ضوئية، أي ما يعادل أكثر من ستة أضعاف عرض درب التبانة.

The very faint spiral arms of the #galaxy Malin 1 with #JWST MIRI (F770W, F1130W).Processed by Melina Thévenot https://bsky.app/profile/melina-iras07572.bsky.social/post/3mni5iht2dc2b
مجرة "مالين-1" ذات الأذرع الحلزونية الخافتة للغاية إحدى أكبر المجرات الحلزونية المعروفة في الكون بقطر 650 ألف سنة ضوئية (تلسكوب جيمس ويب الفضائي)

وتنتمي "مالين-1" إلى فئة نادرة تعرف باسم "المجرات العملاقة منخفضة السطوع السطحي"، وما يزال العلماء يجهلون تماما كيف وصلت إلى هذا الحجم الهائل. فبنيتها تبدو منتظمة نسبيا، ولا تظهر عليها آثار اصطدامات عنيفة أو اندماجات حديثة كان من المتوقع أن تكون مسؤولة عن هذا النمو الاستثنائي.

عمالقة تتجاوز المليون سنة ضوئية

إذا كانت المجرات الحلزونية العملاقة تثير الدهشة، فإن المجرات الإهليلجية (Elliptical Galaxies) تذهب أبعد من ذلك بكثير. ففي مراكز العناقيد المجرية الضخمة توجد مجرات نمت عبر اندماج عدد كبير من المجرات الأصغر على مدى مليارات السنين.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك المجرة "إيزو 383-76" (ESO 383-76)، الواقعة في مركز عنقود "أبيل 3571″، والتي يبلغ عرضها نحو 1.8 مليون سنة ضوئية، أي ما يقارب 18 ضعف عرض درب التبانة.

The supergiant galaxy ESO 383-76 in the cluster ACO 3571 at a distance of about 650,000,000ly appearing in the constellation Centaurus.visit: steveteel.smugmug.com credit: Steve Teel/Telescope Live
صورة للمجرة فائقة الضخامة "إيزو 383-76" بقطر 1764000 سنة ضوئية الواقعة على بعد يقارب 650 مليون سنة ضوئية، في كوكبة قنطورس (ستيف تيل/ تلسكوب لايف)

كما رصد العلماء مجرات إهليلجية عملاقة أخرى مثل "إيزو 306-17″، يزيد عرضها على مليون سنة ضوئية رغم أنها تبدو معزولة عن جيرانها. ويعتقد الباحثون أنها قد تكون نتاج اندماج مجموعة كاملة من المجرات الصغيرة حتى تحولت في النهاية إلى مجرة واحدة هائلة الحجم.

الكون ما يزال يخفي عمالقة أكبر

ورغم هذه الاكتشافات المذهلة، لا يعتقد علماء الفلك أن القائمة الحالية تمثل الحدود القصوى لأحجام المجرات. فهناك احتمال كبير لوجود مجرات أضخم بكثير لكنها شديدة الخفوت والانتشار بحيث لم تتمكن التلسكوبات الحالية من رصدها بوضوح.

ويأمل العلماء أن تسهم مراصد الجيل الجديد مثل مرصد "فيرا روبين" (Vera Rubin Observatory) وتلسكوب "نانسي غريس رومان" (Nancy Grace Roman Space Telescope) في الكشف عن المزيد من هذه العمالقة الكونية المختبئة في أعماق الفضاء.

An inspection of the summit facility and equipment was performed on 28 August 2020, after some bad weather moved through the area. In general, the facilities including TMA, Dome, Power, Water lines, Casino (cafeteria), Warehouse, (M1M3), etc, are in good condition. Credit: Rubin Obs/NSF/AURA حقوق الصورة لمؤسسة الوطنية الأميركية للعلوم الكاميرا داخل مرصد فيرا سي. روبين (تود ميسون) كاميرا مرصد فيرا روبين ذات الـ3,200 ميغابكسل، وهي بحجم سيارة صغيرة (مرصد فيرا روبين)
كاميرا مرصد "فيرا روبين" ذات الـ3200 ميغابكسل، أكبر كاميرا فلكية في العالم (المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم)

وفي النهاية، لا تكمن أهمية السؤال عن أكبر مجرة في معرفة رقم قياسي فحسب، بل في فهم كيفية تشكل البنى الكونية ونموها عبر الزمن. فكل مجرة عملاقة تُكتشف تروي فصلا جديدا من قصة الكون الطويلة، وتذكرنا بأن ما نعرفه اليوم ليس سوى جزء صغير من مشهد كوني ما يزال يخفي أسراره خلف ستار المسافات الهائلة والظلام العميق. فالعلم يبدأ دائما بسؤال بسيط، لكنه يقودنا أحيانا إلى اكتشافات تتجاوز حدود الخيال.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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