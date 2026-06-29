بين تونس وإيطاليا وصقلية.. حيتان العنبر تطور "لهجات" جديدة ولا تنسى القديمة

في أعماق البحر المتوسط، حيث لا تصل العين البشرية، تدور أحاديث لا نسمعها إلا عبر أجهزة التسجيل. هناك، تتحرك حيتان العنبر في مجموعات اجتماعية صغيرة، وتصدر سلاسل منتظمة من النقرات تعرف باسم "الكودات".

هذه النقرات ليست أصواتا عشوائية؛ فهي تشبه توقيعات صوتية تساعد الحيتان على التعرف إلى بعضها بعضا، وربما إلى المجموعات التي تنتمي إليها.

وتكشف دراسة جديدة أن حيتان العنبر في البحر المتوسط لا تستخدم "لهجة" واحدة كما كان يعتقد، بل لهجتين واضحتين، واحدة في غرب المتوسط قرب جزر البليار، وأخرى في شرقه على امتداد الخندق الهيليني قرب اليونان.

والأهم أن هذا الاختلاف لا يبدو مجرد تنوع صوتي عابر، بل قد يكون دليلا على تطور ثقافي داخل جماعة صغيرة ومعزولة ومهددة بالانقراض.

حللت الدراسة، التي نشرت يوم 23 يونيو/حزيران في مجلة "بروسيدنجس أوف ذا رويال سوسايتي بي" 5291 كودا صوتيا سُجل على مدى 112 يوما بين عامي 2003 و2021. وجاءت التسجيلات من منطقتين رئيسيتين، هما غرب المتوسط حول جزر البليار في إسبانيا، وشرق المتوسط على امتداد الخندق الهيليني في اليونان.

وتظهر الخريطة الواردة في الدراسة كيف تنقسم مواقع التسجيل تقريبا بين حوضين بحريين، يفصل بينهما نطاق المياه الضحلة الممتد بين إيطاليا وصقلية وتونس.

نقرات تشبه اللهجات

وتعد حيتان العنبر في البحر المتوسط حالة خاصة؛ فهي معزولة وراثيا عن أقاربها في المحيط الأطلسي، ويعتقد أن عددها لا يتجاوز بضعة آلاف، كما تصنفها القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة على أنها مهددة بالانقراض. لذلك فإن فهم أصواتها ليس مجرد فضول علمي، بل قد يساعد أيضا في كشف بنيتها الاجتماعية، وحركتها، واحتياجات حمايتها في بحر يزداد ازدحاما بالسفن والضوضاء والمخاطر، حسب المؤلفة الرئيسية للدراسة وباحثة ما بعد الدكتوراه في علم سلوك الحيوان في جامعة بريستول تايلور هيرش.

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تبدأ القصة من "الكودات"، وهي نمط قصير من النقرات المتتابعة يشبه الإيقاع. وفي مناطق كثيرة من العالم، تستخدم جماعات حيتان العنبر كودات مختلفة، كما لو أن لكل جماعة لهجتها الخاصة. هذه الكودات تنتقل بالتعلم الاجتماعي بين الأفراد، ولذلك يرى العلماء أنها جزء من الثقافة الصوتية لهذه الحيتان، لا مجرد أصوات فطرية ثابتة.

تقول تايلور في تصريحات للجزيرة نت: "كانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن حيتان العنبر في المتوسط تهيمن عليها كودا شهيرا من نمط "3+1″: ثلاث نقرات متقاربة، ثم وقفة أطول قليلا، ثم نقرة رابعة. لكن الدراسة الجديدة وجدت أن هذه الصورة أبسط من الحقيقة؛ فالنمط نفسه موجود، لكنه لا يؤدى بالطريقة نفسها في كل مكان".

توضح الباحثة أن حيتان غرب المتوسط تميل إلى إصدار نسخة أبطأ من كود "3+1″، إلى جانب كودات من نوع "2+1". أما في الشرق، فتظهر نسخة أسرع تسمى "3++1″، إضافة إلى كودات مميزة من ثماني نقرات تزداد الفواصل بينها تدريجيا. أي أن حيتان الغرب تقول الإيقاع نفسه ببطء، بينما تقوله حيتان الشرق بسرعة، وتضيف إليه أنماطا أخرى لا تسمع تقريبا في الغرب.

وحسب الفريق البحثي، فإن هذا الاختلاف مهم لأنه يشير إلى أن حيتان المتوسط ليست جماعة صوتية واحدة تماما. فرغم أنها تنتمي إلى تجمع صغير ومعزول، يبدو أن داخل هذا التجمع نفسه تنوعا ثقافيا آخذا في التشكل، أو ربما تشكل بالفعل بدرجة واضحة بين الشرق والغرب.

هل ظهرت لهجة جديدة في الشرق؟

يشير الفريق البحثي إلى أن النتيجة الأكثر إثارة هي أن بعض مجموعات الشرق كانت تستخدم أحيانا الكودات الغربية البطيئة، لكن العكس لم يحدث تقريبا؛ إذ نادرا ما سجل الباحثون الكودات الشرقية السريعة في الغرب. هذا الاتجاه غير المتوازن جعل الفريق يرجح أن اللهجة الغربية الأبطأ قد تكون أقدم، وأن اللهجة الشرقية الأسرع ظهرت لاحقا، ربما بعد توسع حيتان العنبر داخل المتوسط من جهة مضيق جبل طارق نحو الشرق.

ويرى الباحثون أن ما يحدث هنا يشبه، إلى حد ما، ما نراه في لهجات الطيور أو حتى في لغات البشر عندما تعيش جماعة صغيرة في عزلة. فالعزلة قد تقلل التنوع أحيانا، لكنها قد تفتح الباب أيضا أمام ظهور أنماط جديدة تنتقل بالتعلم الاجتماعي، لا بالجينات وحدها. ولا تعني هذه النتائج أن الحيتان "تتكلم" بمعنى اللغة البشرية، لكنها تكشف أن أصواتها تحمل بنية اجتماعية وتاريخا ثقافيا.

لكن الدراسة لا تخلو من حدود مهمة، فهي لم ترصد التطور الثقافي مباشرة عبر أجيال، بل استنتجته من أنماط صوتية حالية وتاريخية. كما أن البيانات جاءت أساسًا من منطقتين، مع نقص واضح في التسجيلات من وسط المتوسط. وهذه الفجوة تجعل الصورة غير مكتملة؛ فقد تكون هناك أنماط صوتية أخرى لم تسجل بعد.