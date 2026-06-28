في عالم الفيزياء الحديثة، لا تزال فكرة الأبعاد الإضافية واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل والفضول العلمي. فمنذ أن جمع الفيزيائي الألماني "هيرمان مينكوفسكي" المكان والزمان في نسيج واحد مطلع القرن العشرين، ثم جاءت النسبية العامة لألبرت آينشتاين لتصف الجاذبية على أنها انحناء في الزمكان، بدأ العلماء يتساءلون: هل الأبعاد الأربعة التي ندركها هي كل شيء بالفعل، أم أن هناك أبعادا أخرى خفية لا تستطيع حواسنا رؤيتها؟

من الهندسة إلى الفيزياء.. كيف ولدت فكرة الأبعاد العليا؟

بدأت فكرة الأبعاد الإضافية في الرياضيات قبل أن تنتقل إلى الفيزياء. فقد أظهر علماء الرياضيات في القرن التاسع عشر إمكانية بناء نماذج هندسية لأربعة أبعاد وأكثر، حتى وإن كان الإنسان غير قادر على تخيلها بصريا. وفي عام 1919 اقترح الفيزيائي الألماني "ثيودور كالوزا" إمكانية إضافة بُعد خامس إلى معادلات آينشتاين، ثم طور الفيزيائي السويدي "أوسكار كلاين" الفكرة لاحقا.

كان الهدف من هذا الاقتراح توحيد الجاذبية والكهرومغناطيسية في إطار واحد. ورغم أن النموذج لم يحقق النجاح الكامل، فإنه فتح الباب أمام أجيال من النظريات التي حاولت تفسير الكون من خلال أبعاد إضافية غير مرئية.

ويشرح الفيزيائي الأمريكي "براين غرين"، من جامعة كولومبيا، أن الأبعاد الإضافية -إن وُجدت- قد تكون "ملتفة" على نفسها بأحجام متناهية الصغر، بحيث لا تستطيع الأجهزة الحالية رصدها مباشرة.

وتشبه الفكرة سلكا كهربائيا يبدو من بعيد خطا أحادي البعد، لكن عند الاقتراب منه نكتشف أنه يمتلك بعدا دائريا إضافيا غير ملحوظ من المسافات الكبيرة.

هذا التصور يمثل أحد الأسس التي تقوم عليها نظرية الأوتار، التي تفترض أن الجسيمات الأساسية ليست نقاطا منفصلة، بل أوتارا مهتزة في فضاء يحتوي على أبعاد أكثر من الأبعاد الأربعة المعروفة.

ماذا تقول النظريات الحديثة؟

تقترح نظرية الأوتار ونظرية "إم" (M) وجود ما يصل إلى 10 أبعاد أو 11 بعدا. إلا أن هذه الأبعاد تبقى حتى اليوم افتراضات رياضية لم تؤكدها التجارب.

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ويؤكد علماء المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن" (CERN) أن البحث عن الأبعاد الإضافية ما زال مستمرا عبر مصادم الهادرونات الكبير، من خلال دراسة الجسيمات والطاقة العالية. وحتى الآن لم يُعثر على دليل مباشر يثبت وجود هذه الأبعاد.

ويشير الفيزيائي "ستيفن هوكينغ" إلى أن الرياضيات قد تسمح بوجود مثل هذه البنى الكونية، لكن قبولها علميا يتطلب أدلة رصدية وتجريبية، لا مجرد الاتساق الرياضي.

فمنذ أن بدأ الإنسان يتأمل السماء، كان يعتقد أن ما يراه هو كل شيء. ثم اكتشف أن الأرض ليست مركز الكون، وأن الشمس ليست إلا نجما عاديا، وأن مجرتنا ليست سوى واحدة من مئات المليارات من المجرات. وفي كل مرة ظن الإنسان أنه وصل إلى نهاية المعرفة، اكتشف أنه لم يكن قد بدأ بعد.

واليوم يطرح بعض الفيزيائيين سؤالا مختلفا: ماذا لو كان الكون الذي نعيش فيه ليس كل الواقع، بل مجرد شريحة صغيرة منه؟ ماذا لو كانت هناك أبعاد أخرى تحيط بنا الآن، لكننا عاجزون عن رؤيتها كما يعجز الأعمى عن رؤية الألوان؟

عندما يبدو المستحيل مجرد اختلاف في عدد الأبعاد

تخيل وجود عالم ثنائي الأبعاد، يعيش سكانه فوق ورقة لا يملكون فيها إلا الطول والعرض. فلو مر إنسان من عالمنا ثلاثي الأبعاد خلال تلك الورقة، فلن يرى سكانها جسده كاملا، سيرون فقط مقطعا منه.

وإذا أمررت حبة تفاح خلال تلك الورقة فسيشاهدون دائرة صغيرة تظهر فجأة من العدم، تكبر شيئا فشيئا ثم تصغر ثم تختفي.

بالنسبة لهم سيكون ذلك سحرا، لأنه ظهور من لا مكان واختفاء إلى لا مكان. لكن الحقيقة أن شيئا خارقا لم يحدث، فكل ما في الأمر أن الكائن الثلاثي الأبعاد أكبر من قدرة عالمهم على الإدراك.

وهنا يظهر السؤال المقلق: هل يمكن أن نكون نحن أنفسنا ذلك العالم المسطح بالنسبة لعالم أعلى؟

أما إذا وُجدت أبعاد أعلى فعلا، فإن كثيرا من الأشياء التي تبدو مستحيلة قد تصبح طبيعية. فكائن يعيش في بعد أعلى قد لا يحتاج لعبور الجدران لأنه لا يراها أصلا.

وكما أننا لا نرى حدود الدائرة عائقا عندما نرفع القلم فوق الورقة، وقد يتمكن من الظهور في نقطة والاختفاء من أخرى دون أن يقطع المسافة بينهما وفق مقاييسنا، بل إن مفهوم المسافة نفسه قد يكون مختلفا تماما.

ولهذا السبب استهوت فكرة الأبعاد العليا كتّاب الخيال العلمي لعقود طويلة، في رواية "الاتصال" لكارل ساغان، وفي أفلام عديدة أخرى، يصبح الانتقال الفوري والزمن غير الخطي نتيجة طبيعية للخروج من هندسة الكون المألوفة.

الزمن.. هل هو نهر أم صفحة كاملة؟

نحن نعيش الزمن لحظة بعد أخرى، الماضي خلفنا، والمستقبل أمامنا، لكن بعض التفسيرات الحديثة للنسبية تصف الزمكان كما لو أنه بنية كاملة موجودة دفعة واحدة، نحن فقط نتحرك داخلها.

الأمر يشبه شخصا يقرأ كتابا صفحة صفحة، فالشخص يعتقد أن الأحداث تتكون تدريجيا أما من يرى الكتاب كله دفعة واحدة فيدرك البداية والنهاية معا.

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فهل يوجد مستوى من الوجود تُرى فيه حياتنا كلها دفعة واحدة؟ العلم لا يجيب بنعم، لكنه لا يملك أيضا ما يسمح له بإثبات الاستحالة المطلقة.

والأغرب أن العلماء أنفسهم يعترفون بأن معظم الكون مجهول، فالمادة التي تكوّن النجوم والكواكب والإنسان لا تمثل إلا جزءا صغيرا من محتوى الكون، أما البقية فهي مادة مظلمة وطاقة مظلمة لا نعرف طبيعتها الحقيقية حتى اليوم، إننا نرصد آثارها فقط، إنها تشبه رؤية أمواج البحر دون رؤية الريح التي صنعتها.

وهذا الاعتراف العلمي بالمجهول يفتح بابا واسعا للتأمل، ليس لأن الغيب أصبح علما، بل لأن العلم نفسه اكتشف أن حدود معرفتنا أضيق بكثير مما كنا نظن.

من الفيزياء إلى الميتافيزيقا والمعجزات

هنا تبدأ المنطقة التي لا يحب بعض العلماء دخولها، لكنها المنطقة التي أحبها الفلاسفة والمتصوفة والمفكرون عبر التاريخ. فإذا كانت هناك طبقات من الواقع لا نراها، فهل يمكن أن تكون بعض مفاهيم الغيب مرتبطة بطريقة ما بهذه الطبقات؟

هل يمكن أن تكون بعض الظواهر التي تبدو مستحيلة بالنسبة لنا مجرد ظواهر طبيعية في مستوى آخر من الوجود؟

العلم لا يملك جوابا، لكنه أيضا لا يملك أدوات لدراسة كل شيء، فالمنهج العلمي صُمم لدراسة العالم القابل للقياس والتكرار، أما ما وراء ذلك فيبقى في دائرة الفلسفة والعقيدة والتأمل.

ومن أكثر الأفكار إثارة أن بعض الأحداث الخارقة قد تبدو أقل غرابة إذا نُظر إليها من منظور هندسة أعلى، فإذا أمكن طي المسافات أو تجاوزها عبر بنية مختلفة للزمكان، فإن الانتقال السريع أو الرؤية من أماكن بعيدة أو تغير الإحساس بالزمن تصبح أفكارا أسهل للتصور، حتى لو ظلت غير قابلة للإثبات العلمي.

وهنا لا نتحدث عن تفسير علمي للمعجزات، بل عن محاولة عقلية لتخيل كيف يمكن لواقع أوسع من واقعنا أن يجعل المستحيل الظاهري أقل استحالة.

هل سنكتشف تلك الأبعاد يوما؟

ربما. فالأبعاد الإضافية ليست مجرد خيال أدبي. حتى أن بعض نماذج نظرية الأوتار تفترض وجود أبعاد إضافية ملتفة بطريقة تمنعنا من رؤيتها مباشرة، لكن حتى الآن لا يوجد دليل تجريبي يؤكد وجودها، فربما يكون الكون أبسط من كل هذه التصورات، وربما يكون أعقد منها بمراحل.

وكلما تقدم العلم اتسعت مساحة المجهول، وكلما عرف الإنسان أكثر، أدرك حجم ما يجهله، وربما لا تكمن قيمة هذه الأسئلة في الوصول إلى جواب نهائي، بل في أنها تدفعنا إلى تجاوز حدود المألوف.

فبين المجهر الذي يكشف الذرة، والتلسكوب الذي يكشف المجرات، والعقل الذي يتساءل عما وراءهما، تبدأ أعظم رحلة عرفها الإنسان: رحلة البحث عن الحقيقة. وقد يكون أجمل ما في الحقيقة أنها لا تكف عن الاختباء وراء أفق جديد.

وتبقى الأبعاد الخفية واحدة من أكثر الأسئلة عمقا في رحلة الإنسان لفهم الكون. وربما لا تكمن أهمية هذه الفكرة في إثبات وجود أبعاد جديدة فحسب، بل في تذكيرنا بحدود معرفتنا الحالية. فكل اكتشاف علمي كبير بدأ بسؤال جريء، وكل أفق جديد انفتح لأن باحثا ما تجرأ على النظر أبعد مما تراه العين.