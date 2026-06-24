علوم|فضاء

سديم الأثقال.. هكذا قد تبدو الشمس بعد مليارات السنين

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M27: The Dumbbell Nebula Image Credit & Copyright: Francesco Antonucci Explanation: Is this what will become of our Sun? Quite possibly. The first hint of our Sun's future was discovered inadvertently in 1764. At that time, Charles Messier was compiling a list of diffuse objects not to be confused with comets. The 27th object on Messier's list, now known as M27 or the Dumbbell Nebula, is a planetary nebula, one of the brightest planetary nebulas on the sky and visible with binoculars toward the constellation of the Fox (Vulpecula). It takes light about 1000 years to reach us from M27, featured here in colors enhanced by red for hydrogen and blue for oxygen. We now know that in about 6 billion years, our Sun will shed its outer gases into a planetary nebula like M27, while its remaining center will become an X-ray hot white dwarf star. Understanding the physics and significance of M27 was well beyond 18th century science, though. Even today, many things remain mysterious about planetary nebulas, including how their intricate shapes are created.
ألوان زاهية يتلون بها سديم الأثقال بسبب الأشعة فوق البنفسجية التي يطلقها القزم الأبيض في وسطه (فرانشيسكو أنتونوتشي/ ناسا)
هاني الضليع
Published On 24/6/2026

في عام 1764، كان الفلكي الفرنسي شارل مسييه يبحث عن أجسام ضبابية قد تُربك الباحثين عن المذنبات، فدوّن جسما غامضا في قائمته الشهيرة تحت الرقم 27. لم يكن يدرك حينها أنه سجّل أول سديم كوكبي يُكتشف في التاريخ، والذي عُرف لاحقا باسم سديم الأثقال أو الدمبل (Dumbbell Nebula).

ويقع السديم في كوكبة الثعلب، على بعد يتراوح بين 1200 و1360 سنة ضوئية من الأرض، ويبلغ قدره الظاهري 7.5، ما يجعله من ألمع السدم الكوكبية في السماء ويمكن رصده بواسطة المناظير والتلسكوبات الصغيرة.

Messier's Description of M27 July 12, 1764 `Nebula without star, discovered in Vulpecula, between the two forepaws, and very near the star 14 of that constellation, of 5th magnitude according to Flamsteed; one can see it well with an simple refractor of 3.5 feet; it appears of oval shape, and it contains no star. M. Messier has reported its position on the chart of the Comet of 1779, which was engraved for the volume of the Academy of the same year. Reviewed on January 31, 1781.' (diam. 4') astropixels فريد إسبيناك
صورة قديمة نسبيا عام 2011 لسديم الأثقال "مسييه-27" بألوان عادية، أول سديم كوكبي اكتشفه شارل مسييه عام 1764 في كوكبة الثعلب (فريد إسبيناك)

وقد اكتسب اسمه الشائع بسبب شكله المميز الذي يشبه الأثقال الرياضية ذات الطرفين المنتفخين، بينما يُعرف علميا بالرمز "مسييه-27" (M27) نسبة إلى ترتيبه في فهرس مسييه.

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كيف وُلد السديم من موت نجم؟

تشير الدراسات الفلكية إلى أن سديم الأثقال يمثل المرحلة الأخيرة في حياة نجم يشبه الشمس إلى حد كبير. فعندما يستنفد النجم وقوده النووي، تنهار طبقاته الداخلية تحت تأثير الجاذبية، بينما تُقذف طبقاته الخارجية إلى الفضاء في عملية بطيئة ومهيبة.

وتتعرض هذه الغازات للأشعة فوق البنفسجية الصادرة من النواة المتبقية، فتتوهج بألوان مختلفة مشكلة السديم الذي نراه اليوم.

The Dumbbell Nebula, also known as Messier 27, and NGC 6853, is a planetary nebula located in the constellation Vulpecula, approximately 1360 light-years away from us. It was the first planetary nebula to be discovered by Charles Messier in 1764. It appears as an elongated spheroid from our perspective along the plane of its equator. Based on its angular expansion rate of 2.3 arcseconds per century, M27 has an estimated age of 14,600 years. Its apparent magnitude of 7.4 makes it one of the largest and brightest planetary nebulae in the sky. (Wiki) Part of my backlog of image runs, subs taken over the period August 8, 10, 11 and September 1 and 2, 2023. Michael J. Mangieri
صورة لسديم الأثقال تُبرز سحب الهيدروجين الحمراء والأكسجين الأزرق المقذوفة من نجم يحتضر (مايكل ج. مانجييري)

ويعتقد العلماء أن شمسنا ستسلك مسارا مشابها بعد نحو 6 مليارات سنة، إذ ستطرد طبقاتها الخارجية لتكوّن سديما كوكبيا، بينما يتحول مركزها إلى قزم أبيض شديد الحرارة يصدر الأشعة السينية.

وتُظهر الصور الحديثة تفاصيل مذهلة داخل السديم، حيث يظهر الأكسجين باللون الأزرق، والهيدروجين بالأخضر، فيما تمثل الألوان الحمراء انبعاثات الكبريت والنيتروجين.

عُقد غازية غامضة وتفاصيل لم تُحل ألغازها

رغم مرور قرون على اكتشافه، لا يزال سديم الدمبل يحمل كثيرا من الأسرار العلمية. فقد كشفت صور تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية عن مئات العُقد الكثيفة من الغاز والغبار المنتشرة داخل السديم. وبعض هذه العُقد يشبه أصابع طويلة تتجه نحو النجم المركزي، بينما تبدو أخرى كسحب منفصلة تمتلك ذيولا ممتدة.

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وتتراوح أحجام هذه التكتلات بين 17 و56 مليار كيلومتر، أي أكبر عدة مرات من المسافة بين الشمس وبلوتو، فيما تحتوي كل عُقدة على كتلة تقارب ثلاثة أضعاف كتلة الأرض.

سديم الأثقال اكتُشف عام 1764، ويقع على بُعد نحو 1360 سنة ضوئية في كوكبة الثعلب وسط مثلث الصيف. يبلغ عمره التقديري 14,600 سنة (ستيلاريوم)
سديم الأثقال اكتُشف عام 1764، ويقع على بُعد نحو 1360 سنة ضوئية في كوكبة الثعلب وسط مثلث الصيف (ستيلاريوم)

ويرى الباحثون أن هذه التراكيب تتشكل عندما تعجز الرياح النجمية عن تفكيك كتل المادة الكبيرة بالكامل، فتجرف الجسيمات الأخف تاركة وراءها ذيولا مميزة. ومع ذلك، ما تزال الآليات الدقيقة التي تمنح السدم الكوكبية أشكالها المعقدة والجميلة موضع دراسة ونقاش علمي مستمر.

مختبر لفهم مستقبل النجوم والكواكب

يُعد سديم الأثقال واحدا من أفضل المختبرات الطبيعية لدراسة تطور النجوم متوسطة الكتلة، فالعناصر التي يطلقها النجم المحتضر إلى الفضاء لا تختفي، بل تصبح جزءا من المادة الخام التي تتكون منها أجيال جديدة من النجوم والكواكب.

وتوضح فرق الرصد الفلكي أن دراسة انبعاثات الهيدروجين والأكسجين والكبريت داخل السديم تساعد العلماء على فهم كيفية إعادة تدوير المادة في مجرتنا، وكاف تساهم النجوم الميتة في إثراء الوسط بين النجمي بالعناصر الثقيلة اللازمة لبناء الكواكب والحياة.

كما أن الصور الحديثة التي التقطتها فرق الرصد الفلكي، ومنها مشروع التصوير الفلكي التابع لفريق "ليلتيكان" (LilTecan) أظهرت تفاصيل دقيقة للبنية ثلاثية الأبعاد للسديم باستخدام مرشحات متخصصة لرصد الهيدروجين والكبريت والأكسجين المتأين.

بين نهاية نجم وبداية قصة جديدة

يذكرنا سديم الدمبل بأن الموت في الكون ليس نهاية مطلقة، بل مرحلة تحول مستمرة، فالغازات التي يلفظها نجم يحتضر اليوم قد تصبح بعد ملايين السنين جزءا من نجوم جديدة أو عوالم لم تولد بعد.

ومن خلال تأمل هذا السديم البعيد، لا يدرس العلماء مستقبل الشمس فحسب، بل يقرأون أيضا فصولا من قصة كونية أكبر، حيث تتعاقب الولادة والموت والتجدد في دورة لا تنتهي.

إنها رسالة تبرز قيمة البحث العلمي وقدرته على تحويل نقاط ضوء خافتة في السماء إلى مفاتيح لفهم ماضينا ومستقبلنا ومكاننا في هذا الكون الواسع.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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