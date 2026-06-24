أوروبا تستعد ليوم آخر من موجة الحر وأول انقطاع كبير للكهرباء

تستمر موجة الحر الشديد في أوروبا الأربعاء، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ترك عشرات الآلاف بدون كهرباء وانعكس ارتفاعا في مبيعات أجهزة التكييف، في قارة غير مجهّزة للتعامل مع هذا القيظ الحارق.

ومن المتوقع أن تشمل مستويات حرارة تتجاوز 35 درجة ما لا يقل عن 94 مليون شخص في أوروبا الأربعاء، معظمهم في فرنسا وإسبانيا، وفقا لحسابات وكالة فرانس برس.

ويعزو خبراء هذه الظروف الجوية القاسية إلى أنماط الغلاف الجوي ودوران الهواء التي تُبقي الهواء الساخن محصورا في مكانه لأيام، وتتفاقم هذه العوامل بفعل الاحترار المناخي.

وبلغ مؤشر الحرارة الوطني للدرجات القصوى في فرنسا، الذي يمثل معدل أعلى درجات الحرارة المسجلة في 30 محطة مرجعية، 38.2 درجة مئوية الثلاثاء، متجاوزا المستوى القياسي السابق (37.7 درجة) الذي يعود إلى 5 أغسطس/آب 2003، وأتى حينها في خضم موجة قيظ استمرت لنحو أسبوعين وراح ضحيتها نحو 15 ألف شخص.

ومع إدراج 4 مناطق فرنسية إضافية ضمن أعلى مستوى من الإنذار من الحر الأربعاء، يتأثر نحو 44 مليون شخص بموجة الحر الاستثنائية، وفق حسابات وكالة فرانس برس.

وبالإضافة إلى المقاطعات الـ31 المشمولة حاليا بالإنذار البرتقالي، فإن أكثر من 90% من سكان فرنسا معرضون لدرجات الحرارة المرتفعة المتوقع أن تتراوح بين 39 و41 درجة الأربعاء من بريتاني إلى منطقة باريس، وفي معظم أنحاء الجنوب الغربي.

انقطاع التيار

وتسببت موجة الحر في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألف منزل في شمال غرب فرنسا الأربعاء، وفق ما أفادت السلطات، في أول انقطاع كبير للكهرباء تشهده البلاد خلال موجة الحرّ الأخيرة.

وبينما عملت الفرق المعنية طوال الليل على إصلاح العطل الذي حدث في ساعة متأخرة الثلاثاء، إلا أن من غير المتوقع عودة التيار الكهربائي بالكامل حتى نهاية اليوم على أقرب تقدير.

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وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 106 آلاف مشترك في شبكة الكهرباء الفرنسية حتى مساء الثلاثاء، فيما أدت درجات الحرارة الحارقة إلى إجهاد البنية التحتية المشيّدة قبل تفاقم التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري والذي جعل فترات الحر أطول وأكثر تواترا وشدة، وفقا للعلماء.

وارتفعت مبيعات المراوح وأجهزة التكييف بشكل كبير وفُقدت من العديد من المتاجر، في بلد معظم مبانيه غير مصممة لتحمُّل درجات الحرارة المرتفعة.

والاثنين، باعت سلسلة متاجر كارفور 30 ألفاً من تلك الوحدات بحلول الساعة 6.30 مساء، أي "1000 ضعف ما يُباع في يوم عادي"، بحسب ما صرّح به المدير التنفيذي ألكسندر بومبارد.

وتضاعفت مبيعات أمازون تقريبا الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة نفسها عام 2025، بينما سجل متجر الإلكترونيات "فناك دارتي" نموا بنسبة تتجاوز 10%.

وقال تييري، وهو كهربائي من جنوب غرب فرنسا، إنه تلقى سيلا من طلبات تركيب أجهزة تكييف الهواء "الطارئة".

وأوضح "من الناحية النظرية يتعين تقديم طلب إلى جمعية أصحاب الأملاك" في المجمعات السكنية، "لكن الناس لا يريدون الانتظار".

وقالت مارتين بيلوك المتقاعدة البالغة 62 عاما من بوردو، والتي ذهبت الثلاثاء إلى "لا مانوكو" وهو مركز تم تجهيزه لاستقبال كبار السن، "من الصعب العيش بمفردك" وبدون تكييف.

نشعر بالاختناق

قال جون بيلر، وهو مهندس أمريكي يبلغ 45 عاماً، إنه وزوجته يعانيان من حرارة خانقة في العاصمة الفرنسية. وأضاف لوكالة فرانس برس حاملا مروحة صغيرة "زيارة باريس في هذا الحر أمر لا يُطاق".

وتابع "نشعر بالاختناق في الشوارع وفي المترو وحتى في شقتنا المستأجرة"، مضيفا أنه سينتقل مع زوجته إلى غرفة مكيّفة في فندق.

في إيطاليا، أصدرت وزارة الصحة إنذارا أحمر بشأن موجة الحر في 16 مدينة الأربعاء، من بينها ميلانو وروما.

ومن المتوقع أن تمتد موجة الحر إلى شرق أوروبا خلال الأيام المقبلة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البولندية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في غرب البلاد من الخميس إلى السبت، متوقعة أن تتجاوز مستويات الحرارة الرقم القياسي المسجل عام 1921 والبالغ 40.2 درجة.

كما وضع ساحل البحر الأدرياتيكي الشهير في كرواتيا تحت أعلى مستوى تحذير من الحر يومي الجمعة والسبت.

وأعلنت المجر التي تخضع للمستوى الثاني من التحذير، رفعه إلى أعلى مستوى من السبت إلى الثلاثاء مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقا لدراسة علمية نُشرت هذا الأسبوع، فإن موجة الحر الحالية "تتفاقم بشكل كبير بسبب تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري"، والذي لولاه لكانت مستويات الحرارة الحالية أقل بمقدار درجتين إلى 4 درجات.

لكن قد يبدأ بعض الانفراج من جهة الغرب الأربعاء، إذ قالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن درجات الحرارة ستنخفض في معظم أنحاء البلاد.

لا انفراجة سريعة

لكن لا يُتوقع انخفاض سريع في درجات الحرارة في معظم أنحاء غرب أوروبا. وابتداء من الأربعاء وحتى الجمعة على الأقل، ستخضع مناطق وسط وجنوب هولندا لإنذار برتقالي بسبب موجة الحر الشديدة.

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ويُمكن لسكان أمستردام حاملي بطاقة المدينة السباحة مجانا في 6 مسابح خارجية، بينما ستقلص شركة السكك الحديدية الوطنية الهولندية رحلاتها على عدد من الخطوط ابتداء من الأربعاء.

في بريطانيا، قال الأمين العام المساعد للرابطة الوطنية لمديري المدارس جيمس بوين لوكالة فرانس برس إن "جميع المدارس تقريباً في أنحاء المملكة المتحدة ستضطر إلى إجراء نوع من التعديلات هذا الأسبوع وسط موجة الحر الشديد".

وأضاف "أعتقد أنه من الإنصاف القول إنّ البنية التحتية للمدارس في المملكة المتحدة غير مهيأة جيداً لمثل هذا المستوى من الحرارة".

وبعدما قررت بعض المواقع السياحية التي تشهد إقبالا متزايدا في فرنسا، مثل متحف اللوفر وبرج إيفل، تقليص ساعات الزيارة، أعلنت إدارة أحد أشهر المعالم الأثرية في بلجيكا، وهو متحف أتوميوم الفضائي في بروكسل، أنه سيغلق أبوابه أمام الزوار في وقت أبكر من المعتاد، من الأربعاء إلى الجمعة.