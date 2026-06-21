علوم

لغز جيولوجي من العصر الميوسيني.. من ترك وراءه "لولب الشيطان"؟

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Daemonelix burrows, discovered in the late 19th century at Agate Fossil Beds National Monument. Standing next to it is the neuroanatomist Frederick C. Kenyon. James St. John - Daemonelix burrows (Harrison Formation, Middle Miocene; Agate Fossil Beds National Monument, northwestern Nebraska, USA) Daemonelix burrows, Miocene of Nebraska, USA (original vintage photo owned by the University of Nebraska; photo provided here, for geoscience education purposes, courtesy of Agate Fossil Beds National Monument). Daemonelix burrows are commonly called “Devil’s corkscrews”. These distinctive, large, spiral burrows were made by an ancient species of terrestrial beaver. The spiraled portion of these trace fossils is usually about 1.5 to 2 meters tall. The base of the spiraled portion merges with a subhorizontal tube. The burrows are filled with siliciclastic sediments that are better cemented compared with surrounding materials. Stratigraphy: paleosol in the Harrison Formation, upper Middle Miocene Locality: Agate Fossil Beds National Monument, northwestern Nebraska, USA Trace fossils are any indirect evidence of ancient life. They refer to features in rocks that do not represent parts of the body of a once-living organism. Traces include footprints, tracks, trails, burrows, borings, and bitemarks. Body fossils provide information about the morphology of ancient organisms, while trace fossils provide information about the behavior of ancient life forms. Interpreting trace fossils and determination of the identity of a trace maker can be straightforward (for example, a dinosaur footprint represents walking behavior) or not. Sediments that have trace fossils are said to be bioturbated. Burrowed textures in sedimentary rocks are referred to as bioturbation. Trace fossils have scientific names assigned to them, in the same style & manner as living organisms or body fossils.
منذ اكتشاف " لولب الشيطان" عام 1891،آثار جدلا بين العلماء تم حسمه في السبعينات (ويكميديا-مولدة بالذكاء الاصطناعي)
Published On 21/6/2026

قبل 135 عاما، اكتشف جيولوجيون هياكل حجرية حلزونية عمرها 23 مليون سنة في ولاية نبراسكا الأمريكية، وأطلقوا عليها حينها اسم "لولب الشيطان"، لغرابتها وعجزهم عن تفسير أسبابها.

ووجد العلماء عند فحص هذه التكوينات المكتشفة عام 1891، أنها تشبه "مسمارا حلزونيا" مغروسا في الأرض، وتمتد لعمق كبير تحت السطح، وأنها مكونة من مادة صلبة، مصدرها رواسب متحجرة أو أغشية معدنية مثل العقيق.

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الحيوان المنقرض "باليأوكاستور" (نوبو تامارو)

ومنذ بدايات الاكتشاف، انقسم الباحثون بين من اعتبرها رواسب لبيئات بحرية قديمة، وبين من رجح أنها آثار سلوك كائنات حية، وقد رفض عالم الحفريات الأمريكي إروين باربور بشدة فرضية الجحور الحيوانية، متمسكا بتفسيرها كترسبات جيولوجية، بينما دعم باحثون آخرون مثل أولاف بيترسون فكرة أنها تعود إلى حيوانات قارضة منقرضة، خاصة بعد العثور على بقايا عظمية داخل بعض التكوينات.

وبعد عقود من الجدل العلمي، أعادت دراسات لاحقة في سبعينيات القرن الماضي، بقيادة لاري مارتن وديب بينيت من جامعة كانساس، فتح الملف من جديد باستخدام تحليل ميداني ومخبري دقيق، وأظهرت النتائج تطابق آثار الأسنان في الصخور مع قواطع الحيوان المنقرض "باليأوكاستور"، الذي كان يعيش في العصر الميوسيني، ما قدم دليلا مباشرا على أن هذه التكوينات هي في الواقع جحور حلزونية معقدة حفرتها هذه الحيوانات تحت الأرض.

لماذا التصميم الحلزوني؟

و"باليأوكاستور"، جنس من القنادس القديمة المنقرضة عاش في أمريكا الشمالية خلال العصر الميوسيني قبل نحو 20–30 مليون سنة تقريبا، وكان أصغر من القنادس الحديثة، ويشبه في حجمه وشكله القوارض البرية الصغيرة مثل حيوانات المروج، لكنه كان يتميز بقدرة خاصة على الحفر العميق في التربة باستخدام قواطع أمامية قوية ومسطحة.

ويعتقد فريق من العلماء أن هذه الحيوانات حفرت أنفاقا حلزونية في التربة، قبل أن تمتلئ لاحقا بالرواسب والمعادن وتتحول بمرور ملايين السنين إلى صخور متحجرة حافظت على شكلها الغريب حتى اليوم.

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ويرى العلماء أن التصميم الحلزوني لهذه الجحور لم يكن صدفة، بل كان تكيفا سلوكيا يساعد على تعزيز الاستقرار داخل التربة، وتنظيم الحرارة، والحماية من المفترسات.

وأوضحوا أن هذا الاكتشاف يؤكد كيف يمكن لآثار سلوك حيوانات قديمة أن تتحول إلى أحافير صخرية مذهلة تعيد رسم صورة الحياة على الأرض قبل ملايين السنين.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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