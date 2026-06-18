علوم|فضاء

بين سحر عام 1910 وخيبة عام 1986: الوجه الآخر لأشهر مذنب في التاريخ

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This image of Halley’s Comet was taken Mar. 8, 1986, as part of the International Halley Watch Large Scale Phenomena Network. Credit: NASA/W. Liller
صورة واضحة لمذنب هالي في زيارته عام 1986 (ناسا)
هاني الضليع
Published On 18/6/2026

حين اكتشف الفلكي الإنجليزي إدموند هالي أن مذنبا لامعا يعود إلى جوار الشمس كل نحو 76 عاما، لم يكن يدرك أن اسمه سيصبح مرادفا لأشهر مذنب في التاريخ.

فمنذ أن تنبأ بعودته عام 1758، تحول مذنب هالي (Halley’s Comet) إلى حدث ينتظره البشر جيلا بعد جيل، وكأن كل ظهور له موعد بين السماء والذاكرة الإنسانية.

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وفي ربيع عام 1910 عاش العالم واحدة من أعظم موجات الحماس الفلكي، فقد ظهر مذنب هالي ساطعا بذيل طويل امتد عبر السماء، حتى أصبح حديث الصحف والناس في المدن والقرى.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.scientificamerican.com/sciam/cache/file/FFF131F4-B000-48BF-A6D214B08667E110.pdf Scientific American MagazineApril 1910 Volume 102, Issue 16
عدد مجلة "العلوم الأمريكية" الصادر في أبريل/نيسان 1910 وفيه رسم خريطة ظهور مذنب هالي بذيله الطويل (سنيتفيك أميريكان)

وتُظهر هذه الصفحة النادرة من مجلة "العلوم الأمريكية" (Scientific American) الصادرة في 16 أبريل/نيسان 1910 كيف كان المذنب يزين سماء الفجر فوق الأفق الشرقي، مرسوما بين كوكبات الدلو والجدي والفرس الأعظم، وكيف كان يزداد لمعانا تدريجيا حتى أصبح مرئيا بسهولة للعين المجردة، ولهذا بقيت صور ظهوره ورسومه جزءا من الذاكرة البصرية لتاريخ الفلك الشعبي والعلمي معا.

كانت تلك هي الصورة التي علقت في خيال هواة الفلك لعقود طويلة. صور ورسوم تحكي عن مذنب هائل يشق السماء بذيل مضيء، حتى إن بعض الناس آنذاك خافوا من مروره، بينما وقف آخرون يتأملونه بإعجاب.

ولأن التصوير الفلكي كان لا يزال في بداياته، أصبحت الرسوم والمطبوعات الصحفية وثائق ثمينة تنقل للأجيال كيف بدا هذا الزائر السماوي العظيم.

عودة طال انتظارها وخيبة غير متوقعة

بعد 76 عاما عاد مذنب هالي مجددا عام 1986 وسط اهتمام عالمي واسع، خصوصا مع انطلاق عصر استكشاف الفضاء وإرسال عدة مركبات فضائية لدراسته عن قرب. فقد تمكن المسبار الأوروبي "جيوتو" (Giotto) من تصوير نواة المذنب للمرة الأولى في التاريخ.

كان كثير من هواة الفلك الذين سمعوا قصص عام 1910 أو شاهدوا صورها ينتظرون تلك العودة بفارغ الصبر. بعضهم أمضى سنوات يقرأ عن المذنب ويحلم بأن يراه كما رآه الأجداد.

Comet Halley was photographed at Yerkes Observatory on May 29, 1910, nine days after it passed closest to Earth. Credit: Yerkes Observatory
مذنب هالي كما ظهر في صوره مرصد "يركيس" يوم 29 مايو/أيار 1910 (مرصد يركيس)

غير أن المشهد لم يكن مبهرا كما توقع كثير من الهواة، إذ ظهر المذنب خافتا نسبيا بسبب ظروف هندسية وفلكية مختلفة عن ظهور عام 1910. وتحولت سنوات الانتظار الطويلة لدى كثيرين إلى شيء من خيبة الأمل، بعدما اكتشفوا أن أشهر مذنب في التاريخ لا يشبه دائما الصور الأسطورية التي ارتبطت باسمه.

هالي في الذاكرة العربية

في العالم العربي كانت تجربة هالي أكثر خصوصية، ففي ثمانينيات القرن الماضي لم تكن ثقافة الرصد الفلكي منتشرة كما هي اليوم، ولم تكن الخرائط السماوية والتطبيقات الرقمية متاحة لعامة الهواة.

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ومع ذلك كان اسم مذنب هالي حاضرا بقوة في كتب العلوم المدرسية، حيث تعرّف إليه كثير من التلاميذ بوصفه أشهر مذنب دوري في التاريخ، وترقبوا عودته المنتظرة عام 1986 بشغف كبير، بل حلم بعضهم بأن يكون من المحظوظين الذين سيشهدون هذا المشهد الكوني النادر بأعينهم.

هذه الصورة تعود إلى العام 1986المكان :مدرج وصفي التل مبنى الكيمياء كلية العلوم الجامعة الاردنية المناسبة : محاضرة فلكية عنوانها مذنب هالي الضيف الغالي المحاضر:الدكتور عبدالرحيم بدر في العام 1986 كانت الأرض على موعد بزيارة المذنب الاشهر في تاريخ الفلك مذنب هالي والجميع يترقب قدومه وفي ذلك الإطار نظمت الجمعية الفيزيائية في كلية العلوم في الجامعة الاردنية محاضرة جماهيرية لتعريف الجمهور الجامعي بهذا المذنب وقد تشرفت برئاسة الجمعية الفيزيائية في حينه وكانت استضافتنا للدكتور عبد الرحيم بدر اشهر المهتمين في علم الفلك في العالم العربي وقتها وحضر المحاضرة يومها مئات الطلبة والمدرسين الذين غصت بهم جنبات مدرج وصفي التل وتفاعل الحضور مع المحاضر بصورة عكست اهتماما بعلم الفلك
الدكتور عبد الرحيم بدر يحاضر في الجامعة الأردنية عن "مذنب هالي.. الضيف الغالي) في 1986 (خريجي الجامعة الاردنية )

لكن عدد من تمكنوا فعلا من رؤيته ظل محدودا للغاية، فبعض المهتمين كتبوا عنه وروجوا لظهوره، ومنهم الفلكي الأردني الراحل الدكتور عبد الرحيم بدر، بينما أمضى آخرون ليالي طويلة بحثا عنه في السماء دون نجاح.

بل إن بعض الهواة اشتروا تلسكوبات خصيصا لاستقباله، غير أن خفوته وصعوبة تحديد موقعه جعلا تجربته مختلفة كثيرا عن الصورة المبهرة التي رسمتها كتب الطفولة والمجلات العلمية في أذهانهم.

موعد جديد مع ضيف لا ينتظر أحدا

لم يكن هالي في عام 1910 مذنبا فحسب، بل ذكرى ورثتها الأجيال. فالذين رأوه متوهجا فوق مدن العالم مطلع القرن العشرين لم يكونوا في الغالب موجودين عندما عاد عام 1986، لكن حكاياتهم وصورهم ورسومهم بقيت حية.

وهكذا انتقل الشوق إلى المذنب من جيل لموعده الأول إلى جيل انتظر موعده الثاني، وسيورث جيل اليوم الحكاية بدوره إلى من سيترقبون عودته المقبلة عام 2061. ففي النهاية، لا يقيس هالي الزمن بحركة السماء فقط، بل أيضا بذاكرة البشر التي تمتد من ظهور إلى ظهور.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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