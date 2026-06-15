رصد مرتقب لهلال محرم.. متى سيبدأ العام الهجري الجديد 1446؟

يترقب المسلمون مساء اليوم الاثنين 15 يونيو/حزيران 2026 تحري هلال محرم، إيذانا ببدء عام هجري جديد هو عام 1448 هـ.

وكما يحدث في بدايات الأشهر القمرية المهمة، تتجه أنظار الراصدين والجمعيات الفلكية والجهات الشرعية إلى الأفق الغربي بعد غروب الشمس لرصد الهلال الوليد والتحقق من إمكان رؤيته.

وتُظهر الحسابات الفلكية أن هلال محرم وُلد صباح اليوم الاثنين عند الساعة 05:54 بتوقيت مكة المكرمة، أي قبل غروب الشمس بنحو 13 ساعة و11 دقيقة.

وعند غروب الشمس في مكة المكرمة الساعة 19:05 يكون الهلال قد اكتسب عمرا فلكيا مناسبا للرصد، كما يمكث في الأفق الغربي نحو 40 دقيقة إضافية قبل أن يغرب عند الساعة 19:45، وهي مدة جيدة تزيد من فرص مشاهدته وتصويره.

لحظة ولادة الهلال وإمكان رؤيته

تحدث ولادة الهلال عند اقتران القمر بالشمس، وهي اللحظة التي تنتهي فيها الدورة القمرية السابقة وتبدأ دورة جديدة حول الأرض. وبالنسبة لهلال محرم 1448 هـ فقد وقع الاقتران صباح الاثنين 15 يونيو/حزيران، ما أتاح للهلال وقتا كافيا للابتعاد زاويّا عن الشمس قبل موعد الرصد المسائي.

وتشير خرائط الرؤية الفلكية، ومنها خريطة الباحث الدكتور زياد علاوي، إلى أن معظم الدول العربية تقع ضمن مناطق تسمح برؤية الهلال، سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير الفلكية والتلسكوبات.

كما تتمتع أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال أفريقيا بظروف رصد جيدة نسبيا، ما يعزز احتمالات توثيق الهلال وتصويره من عشرات المواقع الفلكية المنتشرة في المنطقة.

وسيخرج هواة الفلك ولجان تحرّي الأهلة الرسمية في مختلف الدول الإسلامية مساء اليوم الاثنين لرصد هلال محرم وتوثيق ظهوره. وتزداد فرص رؤية الهلال كلما كانت السماء أكثر صفاء وخالية من الغبار والسحب، وكلما تم الرصد من مناطق مرتفعة ذات أفق غربي مفتوح.

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كما تتحسن ظروف الرؤية تدريجيا بالاتجاه نحو غرب الوطن العربي، حيث يمكث الهلال فترة أطول بعد غروب الشمس ويزداد ارتفاعه عن الأفق، مما يجعل رصده أسهل مقارنة بالمناطق الواقعة شرق العالم العربي.

ويعد هلال محرم 1448 هـ أحد أجمل الأهلة إذ يتزامن ظهوره لثلاثة أيام مع اصطفاف ثلاثة كواكب في السماء هي الزهرة والمشتري وعطارد، في منظر سماوي خلاب سيتابعه هواة الفلك عبر العالم ويلتقطون له الصور مع المناظر الأفقية والمعالم الجغرافية والتراثية حول العالم.

ترقب بداية العام الهجري الجديد

ويُنتظر أن تعلن الجهات الشرعية نتائج التحري بعد غروب شمس اليوم، إلا أن المعطيات الفلكية الحالية تجعل من المتوقع رؤية الهلال في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية. وإذا ثبتت الرؤية، فسيكون يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2026 غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1448 هـ.

ويمثل هلال محرم بداية صفحة زمنية جديدة في التقويم الإسلامي، ويعيد إلى الأذهان حدث الهجرة النبوية الذي اتخذ منه المسلمون منطلقا لتقويمهم الهجري، ليبقى ظهور الهلال كل شهر شاهدا على الصلة العميقة بين حركة الأجرام السماوية وحياة الإنسان منذ آلاف السنين.