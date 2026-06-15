أجسام طائرة مجهولة فوق دول خليجية وعربية.. ماذا تكشف أحدث وثائق البنتاغون؟

منذ عقود، شكلت مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة مادة للجدل بين العلماء والعسكريين والجمهور. وبينما ارتبطت هذه الظواهر لسنوات بقصص الخيال العلمي والتكهنات حول الحياة خارج الأرض، اتجهت المؤسسات العلمية والعسكرية خلال السنوات الأخيرة إلى التعامل معها باعتبارها قضية رصد وتحليل بيانات قبل أي شيء آخر.

فمنذ أن بدأت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة رفع السرية تدريجيا عن ملفات ما يُعرف بالظواهر الجوية غير المحددة (Unidentified Anomalous Phenomena – UAP)، تحولت هذه القضية من مادة للتكهنات والخيال العلمي إلى موضوع يخضع للتحليل العلمي والمراجعة المؤسسية.

وفي أحدث خطوة ضمن هذا المسار، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نشر دفعة جديدة من الوثائق والصور ومقاطع الفيديو التي توثق حالات رُصدت في مناطق مختلفة من العالم، من بينها الشرق الأوسط والخليج العربي.

وتظهر بعض التسجيلات أجساما ذات سلوك غير مألوف لم تتمكن الجهات المختصة من تحديد طبيعتها بصورة قاطعة حتى الآن، إلا أن المسؤولين يؤكدون أن هذه المواد لا تمثل دليلا على وجود كائنات أو مركبات فضائية، بل تندرج ضمن حالات ما تزال قيد الدراسة بسبب محدودية البيانات أو الحاجة إلى مزيد من التحليل.

ويأتي هذا الكشف في إطار جهود رسمية تهدف إلى إتاحة المعلومات للباحثين والخبراء وتعزيز فهم هذه الظواهر بالاعتماد على الأدلة والرصد العلمي بدلا من الشائعات والتفسيرات غير الموثقة.

دفعة جديدة من الملفات السرية

جاء الكشف الجديد ضمن برنامج حكومي أمريكي يهدف إلى رفع السرية تدريجيا عن السجلات المتعلقة بالظواهر الجوية غير المحددة. وتشرف على هذه الجهود إدارة حل الظواهر الشاذة متعددة المجالات بالتعاون مع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.

إعلان

وتضم الدفعة الأخيرة عشرات الوثائق والتسجيلات التي تصف أجساما أو إشارات جوية لم تتمكن الجهات المختصة من تحديد طبيعتها بصورة قاطعة. وتشير المعلومات المنشورة إلى أن بعض الحالات تعود إلى مناطق في الشرق الأوسط، بما في ذلك مواقع مرتبطة بالخليج العربي وبحر عُمان ومضيق هرمز، وهي مناطق تشهد نشاطا جويا وعسكريا مكثفا يجعل أي ظاهرة غير مألوفة محل اهتمام خاص.

وتتضمن المواد المنشورة مقاطع فيديو التُقطت بواسطة أنظمة مراقبة عسكرية ومستشعرات متقدمة، وتُظهر أجساما تتحرك أحيانا بسرعات أو أنماط تبدو غير اعتيادية مقارنة بالأهداف الجوية التقليدية. وفي بعض التقارير وُصف أحد الأجسام بأنه "جسم أبيض صلب يقوم بحركات غير منتظمة فوق سطح الماء".

ومع ذلك، تؤكد الجهات الأمريكية أن هذه المشاهدات لا تمثل دليلا على وجود مركبات فضائية أو كائنات خارج الأرض. فالعديد من الحالات ما زالت مصنفة على أنها "غير محسومة" بسبب نقص البيانات أو محدودية المعلومات المتاحة، بينما جرى تفسير حالات أخرى سابقا على أنها بالونات أو طيور أو ظواهر طبيعية وأهداف جوية معروفة.

من السرية إلى الشفافية

يأتي نشر هذه الملفات استجابة لتوجه حكومي أمريكي يركز على زيادة الشفافية في القضايا المرتبطة بالظواهر الجوية غير المحددة. وكانت دفعتان سابقتان من الوثائق قد نُشرتا خلال مايو/أيار الماضي، قبل أن تتبعهما الدفعة الحالية التي أضافت مواد جديدة من مناطق مختلفة حول العالم.

وترحب الجهات المشرفة على المشروع بمساهمات الخبراء والباحثين والمؤسسات الخاصة لتحليل البيانات المتاحة، في محاولة لفهم هذه الظواهر بصورة أكثر دقة. ويعكس هذا التوجه تحولا مهما من ثقافة السرية المطلقة إلى نهج يعتمد على مشاركة المعلومات وإخضاعها للفحص العلمي والتقني.

وتكمن أهمية هذه الملفات ليس في ما تثبته، بل في ما تدفعنا إلى البحث عنه. فالتاريخ العلمي مليء بظواهر بدت غامضة في البداية قبل أن تجد تفسيرها لاحقا بفضل تطور أدوات الرصد والتحليل.