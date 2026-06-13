علوم|فضاء

حديقة الحيوانات الكونية.. كيف رسم الغبار والنجوم أشكالا مدهشة في السماء؟

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صورة تجمع سدما شبيهة بأشكال الحيوانات كما تخيلها هواة الفلك والمصورون الفلكيون (الجزيرة/ مولدة بالذكاء الاصطناعي)
هاني الضليع
Published On 13/6/2026

منذ أن بدأ الفلكيون توجيه تلسكوباتهم نحو أعماق السماء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ظهرت أمامهم غيوم غامضة من الغاز والغبار بدت مختلفة عن النجوم والكواكب المعروفة.

ومع تطور التصوير الفلكي ثم دخول عصر المراصد الفضائية مثل تلسكوب هابل وتلسكوب جيمس ويب، بدأت تلك السحب الكونية تكشف تفاصيل مذهلة، فبعضها يشبه رأس حصان، وبعضها يشبه نسرا أو بومة أو فراشة أو حتى قنديل بحر عملاق.

كومبو سدم كونية على شكل حيوانات (الجزيرة)
كومبو سدم كونية على شكل حيوانات (الجزيرة)

ورغم أن هذه الأسماء ليست أسماء علمية رسمية معتمدة من الاتحاد الفلكي الدولي، فإنها أصبحت جزءا من الثقافة الفلكية العالمية، لأنها تساعد العلماء والهواة على تمييز هذه الأجسام المدهشة وتذكرها بسهولة.

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واليوم، ومع كل موجة جديدة من الرصد بالأشعة تحت الحمراء أو الراديوية أو السينية، تظهر تفاصيل لم تكن مرئية من قبل، وكأن الكون يواصل الكشف عن وجوه جديدة مخبأة خلف ستار الغبار الكوني.

وفي هذه الرحلة سنتناول 28 سديما تحمل أسماء حيوانات وحشرات وتشبه أشكالها أشكال الحيوانات المسماة على اسمها. وسنفصل الحديث في عشرة سدم ونختصره في العشرة الأخرى.

أنواع السدم.. من التوهج إلى الظلام

يقسّم العلماء السدم إلى أربعة أنواع رئيسية، لكل منها طبيعته وقصته. فهناك السدم الانبعاثية التي تتوهج ذاتيا بفعل إشعاع نجوم فتية حارة، فتشبه لافتات النيون العملاقة في الفضاء.

وهناك السدم الانعكاسية التي لا تصدر ضوءها الخاص، بل تعكس ضوء النجوم المجاورة لها، فتبدو ناعمة ومضيئة بلون باهت، أما السدم المظلمة فهي الأكثر غموضا، إذ تحجب الضوء خلفها، وتظهر كبقع سوداء تقطع دروب النجوم في مجرتنا.

وهناك نوع فريد من السدم يُعرف باسم سديم بقايا المستعر الأعظم، مثل سديم السرطان (Crab Nebula). هذه السدم تتشكل نتيجة انفجار نجوم ضخمة في نهاية حياتها، إذ تُطرح الطبقات الخارجية للنجم بسرعة هائلة في الفضاء، مكوّنة شبكة متوهجة من الغازات والجسيمات الدقيقة.

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وفي مركز هذه السدم غالبا يوجد نجم نيوتروني أو بقايا نجمية كثيفة، يصدر نبضات طاقة قوية تضيف حركة وحيوية للمشهد الكوني.

****داخليه**** أنواع السدم المصدر ناسا
ثمة ثلاثة أنواع للسدم المجرية تُرى كحاضنات للنجوم لكن نوعين آخرين ينشآن بعد موت النجوم (ناسا/وكالة الفضاء الأوروبية)

لكن النوع الذي يستحق وقفة خاصة هو السديم الكوكبي، ورغم اسمه المضلل، لا علاقة له بالكواكب، وهو المرحلة الأخيرة في حياة نجم يشبه شمسنا، بعد أن يفقد طبقاته الخارجية، تاركا وراءه نواة ساخنة تعرف بالقزم الأبيض.

هذه النواة تطلق أشعة فوق بنفسجية قوية تجبر الغازات المطرودة على التوهج، فتتشكل كرة أو حلقة أو بنية مدهشة من الضوء واللون، غالبا ما تكون صغيرة نسبيا لكنها شديدة الجمال.

تكمن روعة السدم الكوكبية في أنها تجمع بين القصة الكونية والمشهد البصري، فهي تخبرنا عن مصير النجوم، وفي الوقت نفسه تمنح هواة الفلك أهدافا مثالية للرصد، حتى من سماء ليست مثالية تماما. ألوانها وأشكالها المتنوعة وسهولة تمييزها تجعلها من أكثر الأجسام السماوية قربا إلى قلب الراصد.

1- سديم رأس الحصان.. أشهر خيول السماء

يُعد سديم رأس الحصان (Horsehead Nebula) أحد أشهر السدم في العالم وأكثرها تصويرا. يقع في كوكبة الجبار (Orion)، على بعد نحو 1300 سنة ضوئية من الأرض. اكتُشف شكله المميز أواخر القرن التاسع عشر، وسرعان ما أصبح رمزا للتصوير الفلكي.

في الحقيقة، لا يمثل الرأس الداكن جسما صلبا، بل سحابة كثيفة من الغبار البارد تحجب الضوء الصادر من السحب المتوهجة خلفها. وتؤدي هذه الظاهرة إلى ظهور هيئة تشبه رأس حصان يطل من الضباب الكوني.

وقد كشفت صور تلسكوب جيمس ويب الأخيرة تفاصيل غير مسبوقة داخل هذه السحابة، بما في ذلك مناطق تتشكل فيها نجوم جديدة. ويعتقد العلماء أن هذا الشكل لن يبقى إلى الأبد، إذ ستؤدي الرياح النجمية والإشعاع إلى تفكيكه خلال ملايين السنين المقبلة.

This exceptional image of the Horsehead nebula was taken at the National Science Foundation's 0.9-meter telescope on Kitt Peak with the NOAO Mosaic CCD camera. T.A.Rector (NOIRLab/NSF/AURA) and Hubble Heritage Team (STScI/AURA/NASA)
سديم رأس الحصان في كوكبة الجبار (الجوزاء) (صورة ناسا)

سديم التنين الطائر (Flying Dragon Nebula)

سديم مظلم طويل ومتعرج يوحي بمظهر تنين أسطوري يمد جناحيه عبر الفضاء. ويُعد من الأمثلة الجميلة على قدرة الغبار الكوني على رسم أشكال تثير خيال الراصدين.

سديم الدجاجة الراكضة (Running Chicken Nebula)

سديم انبعاثي واسع في كوكبة قنطورس يمتد على مئات السنين الضوئية. تبدو مناطقه المضيئة والداكنة في الصور العميقة كهيئة دجاجة تركض فاتحة جناحيها. يضم عناقيد نجمية فتية ومناطق نشطة لتشكل النجوم.

Stars and Gas of the Running Chicken NebulaImage Credit & Copyright: Andrew Campbell
سديم الدجاجة الراكضة وسديم التنين الطائر (ناسا)

2- سديم عين القط.. النهاية المدهشة لنجم يحتضر

يُعد سديم عين القط (Cat’s Eye Nebula) من أجمل السدم الكوكبية (Planetary Nebulae) المعروفة. اكتشفه الفلكي ويليام هيرشل عام 1786، ويقع على بعد نحو 3300 سنة ضوئية في كوكبة التنين.

نشأ هذا السديم عندما بدأ نجم شبيه بالشمس في نهاية حياته بقذف طبقاته الخارجية إلى الفضاء. ومع تمدد الغاز المحيط واحتدام الإشعاع الصادر من النجم المركزي، تشكلت حلقات معقدة ومتداخلة أعطته مظهر عين قط عملاقة تنظر إلى الكون.

وتُظهر صور هابل تفاصيل مذهلة من الفقاعات الغازية المتشابكة والدوامات الملونة، ما جعله أحد أكثر الأجسام الفلكية دراسة في مجال تطور النجوم. كما يساعد العلماء على فهم المصير البعيد الذي قد ينتظر شمسنا بعد نحو خمسة مليارات سنة.

J.P. Harrington andNGC 6543, The Cat's Eye nebula K.J. Borkowski (University of Maryland), and NASA - HST's Greatest Hits
سديم عين القط في كوكبة التنين (ناسا)

سديم الفراشة (Butterfly Nebula)

يتكون من جناحين واسعين من الغاز الساخن يمتدان في الفضاء بصورة تشبه فراشة ضخمة. ويُعتقد أن نجما ثنائيا في مركزه ساهم في تشكيل هذا المظهر الفريد.

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سديم رأس السمكة (Fish Head Nebula)

يقع في كوكبة ذات الكرسي، وتكشف سحب الهيدروجين المتوهجة عن ملامح تشبه رأس سمكة ضخمة بفم مفتوح. يعد جزءا من مجمع أكبر من السدم ومناطق الولادة النجمية.

IC 1795: The Fishhead NebulaImage Credit & Copyright: Alan Pham
سديم الفراشة وسديم رأس السمكة (صورة ناسا)

3- سديم النسر.. مهد النجوم وأعمدة الخلق

إذا كان هناك سديم واحد غيّر نظرة البشر إلى الكون، فهو بلا شك سديم النسر (Eagle Nebula) الذي يقع على بعد نحو 7000 سنة ضوئية في كوكبة الحية، لكنه اشتهر عالميا عام 1995 عندما نشر تلسكوب هابل صورته التاريخية المعروفة باسم "أعمدة الخلق" (Pillars of Creation).

وتتكون الأعمدة من سحب ضخمة من الغاز والغبار تمتد عدة سنوات ضوئية، وتعمل كحاضنات طبيعية للنجوم الوليدة. وداخل هذه الأعمدة تتكاثف المادة تدريجيا تحت تأثير الجاذبية حتى تتشكل نجوم جديدة.

وقد أعاد تلسكوبا هابل وجيمس ويب تصوير المنطقة بتفاصيل مذهلة كشفت آلاف النجوم الفتية والمناطق التي تتفاعل فيها الإشعاعات القوية مع المادة المحيطة. ولهذا يعد سديم النسر أحد أهم المختبرات الطبيعية لدراسة ولادة النجوم في مجرتنا.

Mark Hanson, S. Mazlin, R. Parker ,W. Keller, T. Tse, P. Proulx, R. Vanderbei, M. Elvov; SSRO/PROMPT/CTIO
سديم النسر في كوكبة الحية (منظمة أبحاث الفضاء الجنوبية الشرقية)

سديم النملة (Ant Nebula)

يشبه في صوره عالية الدقة جسد نملة بأجنحة ممتدة. وينتج شكله الغريب عن اندفاعات سريعة من الغاز أطلقتها نجوم تحتضر في مراحله الأخيرة.

سديم الشراغيف (Tadpoles Nebula)

يضم عددا كبيرا من الكتل الغازية الكثيفة ذات ذيول طويلة تشبه الشراغيف الصغيرة (أبو ذنيبة). تشكل الرياح والإشعاعات الصادرة من النجوم الفتية هذه البنى الغريبة، ما يجعله من أكثر السدم إثارة للاهتمام في دراسات تشكل النجوم.

The Ant Nebula (Menzel 3): Fiery Lobes Protrude From Dying, Sun-like Star
سديم الشراغيف وسديم النملة (ناسا)

4- سديم البجعة.. طائر عملاق يحلق وسط مجرة درب التبانة

يقع سديم البجعة (Pelican Nebula) في كوكبة الدجاجة، على بعد نحو 1800 سنة ضوئية. وعندما تُلتقط له صور طويلة التعريض تظهر منطقة تشبه رأس ومنقار بجعة أو بجع ضخم، ومن هنا جاء اسمه.

يعد السديم منطقة نشطة لتشكل النجوم، إذ تتفاعل الرياح النجمية والإشعاعات الصادرة عن النجوم الفتية مع سحب الغاز المحيطة بها. وينتج عن ذلك تكوين أعمدة وجيوب كثيفة من المادة تشكل نجوما جديدة باستمرار.

وتظهر الدراسات الحديثة أن السديم جزء من مجمع هائل من السحب الجزيئية يمتد عبر مساحة كبيرة من مجرتنا. وتكشف صور الأشعة تحت الحمراء تفاصيل مخفية خلف الغبار الكوني، ما يسمح للفلكيين برؤية المراحل الأولى لولادة النجوم.

The Pelican Nebula + Massimo Di Fusco + Optolong L-UltimateN.I.N.A., DSS, APP, PixInsight, PS Ferrara (Italy) Enjoy~
سديم البجعة في كوكبة الدجاجة (ماسيمو دي فوسكو)

سديم رأس الدلفين (Dolphin Head Nebula)

سديم انبعاثي صغير نسبيا يبدو كأنه رأس دلفين يسبح في بحر من النجوم. ويجذب المصورين الفلكيين بسبب وضوح شكله وسهولة تمييزه. يقع قرب كوكبة الكلب الأكبر ويظهر بوضوح كرأس دلفين يقفز في الفضاء. يضيء بفعل إشعاع النجوم القريبة، ويُعد هدفا مفضلا لمصوري السماء بسبب شكله المميز وسهولة التعرف عليه.

سديم العنكبوت الأحمر (Red Spider Nebula)

هو سديم كوكبي يقع في برج القوس، على بُعد يقدر بنحو 3000 إلى 8000 سنة ضوئية من الأرض وفقًا لاختلاف التقديرات. ويُعد من أكثر السدم الكوكبية تطرفا وجمالا، إذ يتميز بوجود نفاثات غازية ثنائية القطب تمتد بسرعات هائلة تصل إلى مئات الكيلومترات في الثانية، مما يمنحه شكلًا يشبه العنكبوت الأحمر أو أرجل العنكبوت الممتدة في الفضاء.

The Red Spider Nebula imaged by the James Webb Space Telescope
سديم العنكبوت الأحمر وسديم رأس الدلفين (جيمس ويب)

5- سديم البومة.. وجه يراقب الكون منذ آلاف السنين

من بين أكثر السدم إثارة للخيال سديم البومة (Owl Nebula)، الذي اكتشفه ويليام بارسونز عام 1848. ويقع في كوكبة الدب الأكبر على بعد نحو 2000 سنة ضوئية.

عند رصده بالتلسكوبات المتوسطة تظهر فتحتان داكنتان داخل قرص غازي دائري، ما يمنحه هيئة وجه بومة ذات عينين واسعتين. وهو أيضا سديم كوكبي تشكل نتيجة موت نجم شبيه بالشمس.

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ويعتقد العلماء أن الفجوات الداكنة نتجت عن تفاعلات معقدة بين الرياح النجمية المتعاقبة التي أطلقها النجم المحتضر خلال مراحل مختلفة من تطوره. ويعد السديم مثالا مهما على العمليات التي تعيد تدوير العناصر الكيميائية في المجرة، وهي العناصر نفسها التي ستدخل لاحقا في تكوين أجيال جديدة من النجوم والكواكب.

The Owl Nebula is a planetary nebula with a relatively low surface brightness, making it a bit challenging to view, and derives its name from two dark areas on the disk that appear as “eyes.” Credit: Mt. Lemmon SkyCenter
سديم البومة في كوكبة الدب الأكبر (مركز جبل ليمون الفلكي)

سديم رأس القرد (Monkey Head Nebula)

سديم انبعاثي غني بالهيدروجين المتوهج، ويظهر في الصور العميقة كوجه قرد ضخم. ويُعد من المناطق النشطة لتشكل النجوم في مجرة درب التبانة.

سديم المخروط/ القرن (Cone Nebula)

عمود داكن من الغاز والغبار يبلغ طوله عدة سنوات ضوئية، يبدو كمخروط أو قرن حيوان حاد يبرز من سحابة متوهجة. تشكل بفعل الرياح النجمية والإشعاع الصادر من النجوم الفتية المحيطة به، وهو من أشهر سدم تشكل النجوم.

A image of the Cone Nebula and the molecular cloud surrounding it This image was taken from the Mount Lemmon SkyCenter Schulman Telescope.
سديم القرن أو المخروط وسديم رأس القرد (مركز جبل ليمون الفلكي)

6- سديم النورس.. طائر فضائي يفرد جناحيه بين النجوم

يُعد سديم النورس (Seagull Nebula) من أكثر السدم التي تحمل اسمها عن جدارة، إذ تُظهر صوره الواسعة جناحين ممدودين ورأسا ومنقارا يشبه طائر النورس أثناء التحليق. يقع السديم على مسافة تقارب 3800 سنة ضوئية في اتجاه كوكبتي الكلب الأكبر ووحيد القرن.

يتكون السديم من سحب هائلة من غاز الهيدروجين المتأين بفعل نجوم شديدة السطوع والحرارة. وتدفع الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من هذه النجوم الغاز المحيط إلى التوهج، فتتشكل حدود معقدة وأشكال تشبه الريش والأجنحة.

ويُعد هذا السديم مثالا ممتازا على العلاقة بين النجوم الضخمة والبيئة المحيطة بها، إذ لا تكتفي هذه النجوم بإضاءة السحب الغازية، بل تعيد تشكيلها باستمرار عبر الرياح النجمية القوية التي تنحت ملامحها عبر ملايين السنين.

This nebula forms the “wings” of an area of sky known as the Seagull Nebula—named for its resemblance to a gull in flight. This celestial bird contains a fascinating mix of intriguing astronomical objects. Glowing clouds weave amid dark dust lanes and bright stars. The Seagull Nebula—made up of dust, hydrogen, helium, and traces of heavier elements—is the hot and energetic birthplace of new stars. It is located in the constellation of the Big Dog (Canis Major) at an estimated ~3,700 light-year distance. This cloud of gas, also known as Sh 2-292, RCW 2, and Gum 1, seems to form the head of the seagull and glows brightly due to the energetic radiation from a very hot young star lurking at its heart.Astronomy#NASA #Astronomy #Space #Science #Nebulae #Nebula #SeagullNebula #IC2177 #Sharpless2296 #Sh2296 #RCW2 #Gum1 #Monoceros #Constellation #MilkyWayGalaxy #Cosmos #Universe #CitizenScience #Astrophotographer #IanInverarity #Australia #STEM #Education
سديم النورس بين كوكبتي الكلب الأكبر ووحيد القرن (إيان إنفراريتي)

سديم الخفاش (Bat Nebula)

سديم مظلم تبدو أطرافه في بعض الصور كجناحي خفاش ضخم. ويتكون من سحب كثيفة من الغبار تحجب ضوء النجوم الواقعة خلفها.

سديم تنانين آرا المتصارعة (Fighting Dragons of Ara)

سديم "تنانين آرا المتصارعة" هو سديم انبعاثي في كوكبة المجمرة يبعد نحو 4000 سنة ضوئية. منطقة نشطة لتكوّن النجوم، حيث تشكّل الرياح النجمية بنى مذهلة في الغاز والغبار. يمتد لنحو 600 سنة ضوئية، ويبدو كتنينين متقابلين في أعماق الفضاء.

NGC 6188, the fighting dragons of Ara Shawn Nielsen,remotely via Siding Springs Observatory, Australia, March 2016 and October 2020. Equipment: SBIG STL-11000M camera, Takahashi FSQ ED 106mm refractor, Paramount ME EQ mount
سديم تنانين آرا المتصارعة وسديم الخفاش (مرصد سايدنغ سبرينغز)

7- سديم مخلب القط.. بصمات عملاق كوني

يُعرف سديم مخلب القط (Cat Paw Nebula) بأنه أحد أجمل مناطق تشكل النجوم في السماء الجنوبية. ويقع على بعد نحو 5500 سنة ضوئية في برج العقرب، ويظهر في الصور الحمراء العميقة كأنه مخلب قط عملاق ترك آثاره على صفحة السماء.

ويتكون السديم من غيوم كثيفة من الهيدروجين والغبار، تتخللها مناطق تشهد ولادة نجوم ضخمة. وتؤدي الأشعة المنبعثة من هذه النجوم إلى إضاءة السحب المحيطة وتشكيل الفصوص المستديرة التي تشبه وسائد أقدام القطط.

وقد كشفت صور تلسكوب جيمس ويب تفاصيل دقيقة داخل هذه المناطق، حيث رصدت مجموعات من النجوم الفتية المختبئة خلف ستائر كثيفة من الغبار. ولذلك يعد السديم مختبرا طبيعيا مهما لدراسة المراحل المبكرة من تكوين النجوم العملاقة.

Esta imagen de la nebulosa de emisión NGC6334 (la Nebulosa de la Pata del Gato), una región de formación estelar en la constelación Escorpión, fue tomada en 2007 usando la cámara de Mosaico-2 del telescopio Blanco de 4 metros en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo. Los colores de la nebulosa se enrojecen al intervenir el polvo en el plano de la galaxia de la Vía Láctea. La imagen fue tomada como parte de una campaña continua de imágenes publicadas usando ambos telescopios de 4 metros de la NOAO.Créditos: T.A. Rector/University of Alaska Anchorage, T. Abbott and NOIRLab/NSF/AURA
سديم مخلب القط في برج العقرب (نوير لاب)

سديم فراء الثعلب (Fox Fur Nebula)

يتميز بخيوط غازية متشابكة تبدو كفراء ثعلب مضاءة بضوء النجوم القريبة، ويقع ضمن منطقة غنية بالسحب الجزيئية في كوكبة وحيد القرن.

سديم بقر البحر (Manatee Nebula)

سديم "الماناتي" أو سديم بقر البحر هو الاسم غير الرسمي لبقايا المستعر الأعظم W50، الذي نتج عن انفجار نجم قبل نحو 20 ألف سنة. يقع في الفضاء العميق ويظهر كأشكال غازية متشابكة تشبه الماناتي البحري. يحتوي على غاز متوهج وبقايا نجم منهار، وقد تشكّل حول ثقب أسود. التسمية جاءت من تشابه شكله مع بقر البحر.

Hubble Space Stingray Nebula Telescope photograph (Credit: M. Bobrowsky and NASA [1])
سديم بقر البحر وسديم الثعلب (ناسا)

8- سديم قنديل البحر.. بقايا انفجار نجمي هائل

على عكس السدم السابقة التي ترتبط بولادة النجوم، يمثل سديم قنديل البحر (Jellyfish Nebula) مشهدا من نهاية نجم عملاق. فهو بقايا مستعر أعظم (Supernova Remnant) وقع قبل عشرات آلاف السنين.

يقع السديم على بعد نحو 5000 سنة ضوئية في برج التوأمين، ويتميز بخيوط طويلة ومتعرجة من الغاز المتوهج تمتد في الفضاء مثل مجسات قنديل بحر عائم في محيط كوني مظلم.

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وتنتج هذه الخيوط عن موجة الصدمة الناتجة من الانفجار النجمي، والتي ما تزال تتمدد عبر الوسط بين النجمي حتى اليوم. كما تكشف عمليات الرصد بالأشعة السينية والراديوية عن بنية معقدة داخل السديم، تسمح للعلماء بدراسة كيفية نشر العناصر الثقيلة التي تتشكل داخل النجوم إلى أرجاء المجرة.

IC 443 - Hubble Palette Jellyfish by Bob Franke, Chino Valley, Arizona, USA. Equipment: Takahashi FSQ-106ED, SBIG STF-8300M, AstroDon SII, Ha, OIII filters, Losmandy G11 mount
سديم قنديل البحر في كوكبة التوأمين (بوب فرانكه)

سديم الحبّار (Squid Nebula)

سديم خافت نسبيا لا يظهر إلا في الصور المتخصصة، ويتميز بأذرع طويلة تشبه مجسات الحبار، ما جعله من أكثر السدم غرابة بين هواة التصوير الفلكي.

سديم الأفعى (Snake Nebula)

سحابة غبارية داكنة تلتف وسط حقل نجمي كثيف كأنها أفعى سوداء تزحف في الفضاء. يظهر شكله بوضوح بسبب التباين بين الغبار المعتم وخلفية النجوم اللامعة في مجرة درب التبانة.

The Snake Nebula, also known as Barnard 72, is an S-shaped dust lane, readily seen because it blocks light from the Milky Way. Nearby are more dark nebulae, Barnard 69, 70, and 74.
سديم الأفعى وسديم الحبار (ريكاردو باسيني)

9- سديم الرتيلاء.. أعنف مصانع النجوم في جوارنا الكوني

يُعد سديم الرتيلاء (Tarantula Nebula) أكبر وأشد مناطق تشكل النجوم نشاطا في المجموعة المحلية من المجرات. ويقع داخل سحابة ماجلان الكبرى على بعد نحو 160 ألف سنة ضوئية.

ويحمل اسمه بسبب الخيوط الغازية المتشعبة التي تشبه أرجل عنكبوت الرتيلاء العملاقة. وفي قلبه تقع مجموعة من أكثر النجوم الضخمة والساطعة المعروفة، والتي تفوق كتلة بعضها مئات المرات كتلة الشمس.

ويعتقد الفلكيون أن هذا السديم يشبه المناطق التي شهدت موجات مكثفة من تشكل النجوم في الكون المبكر. لذلك يمثل نافذة فريدة لفهم كيفية تكوين النجوم العملاقة والعناقيد النجمية الهائلة التي أثرت في تطور المجرات عبر تاريخ الكون.

"Tarantula Nebula or Butterfly?"It is the largest and most complex star forming region in the entire galactic neighborhood. Located in the Large Magellanic Cloud, a small satellite galaxy orbiting our Milky Way galaxy, the region's spidery appearance is responsible for its popular name, the Tarantula nebula. This tarantula, however, is about 1,000 light-years across. Were it placed at the distance of Milky Way's Orion Nebula, only 1,500 light-years distant and the nearest stellar nursery to Earth, it would appear to cover about 30 degrees (60 full moons) on the sky. Intriguing details of the nebula are visible in the following images shown in colors emitted predominantly by hydrogen, oxygen and sulfur as well as red, green and blue. The spindly arms of the Tarantula nebula surround NGC 2070, a star cluster that contains some of the brightest, most massive stars known, visible in this butterfly like section of the image. Since massive stars live fast and die young, it is not so surprising that the cosmic Tarantula also lies near the site of the closest recent supernova. 3 versions of this nebula, all quite different. SHORGB, RGBHaO3, and A Hybrid image Imaged in LRGB with our PlaneWave CDK 24 at Observatorio El Sauce, Chile. RGB-HA-O3-S2 Image Processing: Mark Hanson Data SWOS: Hanson, Mazlin, Parker, Forman Enjoy, Mark
سديم الرتيلاء في سحابة ماجلان الكبرى (مرصد إل ساوس)

سديم اللدغة (Stingray Nebula)

أصغر سديم كوكبي معروف تقريبا، ويشبه سمكة اللدغة البحرية بأجنحتها العريضة. كما أنه من أسرع السدم تغيرا التي تمكن العلماء من مراقبتها مباشرة.

سديم الذئب المظلم (Dark Wolf Nebula)

سحابة ضخمة من الغبار الكوني اكتُشفت تفاصيلها الحديثة بفضل التصوير العميق، وتبدو كرأس ذئب هائل يعوي في ظلام الفضاء.

Hubble Reveals Details of a Newly Born Planetary Nebula
سديم رأس الذئب وسديم شيطان البحر (ناسا)

10- سديم السرطان.. شاهد حي على انفجار رآه البشر

ربما يكون سديم السرطان (Crab Nebula) أشهر بقايا المستعرات العظمى في التاريخ. فقد نشأ نتيجة انفجار نجمي شاهده الفلكيون الصينيون والعرب عام 1054م، وكان ساطعا لدرجة رؤيته نهارا لأسابيع عدة.

يقع السديم على بعد نحو 6500 سنة ضوئية في برج الثور، ويتكون من شبكة معقدة من الخيوط الغازية المتوهجة التي تشبه أرجل السرطان، وإن كان الاسم نتيجة انطباع رسومي أكثر منه تطابقا دقيقا.

وفي مركز السديم يوجد نجم نيوتروني سريع الدوران يعرف باسم النجم النابض، يدور عشرات المرات في الثانية ويرسل نبضات منتظمة من الإشعاع. ويُعد السديم أحد أهم المختبرات الكونية لدراسة فيزياء المستعرات العظمى والنجوم النيوترونية والجسيمات عالية الطاقة.

This Hubble image gives the most detailed view of the entire Crab Nebula ever. The Crab is among the most interesting and well studied objects in astronomy.This image is the largest image ever taken with Hubble's WFPC2 camera. It was assembled from 24 individual exposures taken with the NASA/ESA Hubble Space Telescope and is the highest resolution image of the entire Crab Nebula ever made. Credit: NASA, ESA and Allison Loll/Jeff Hester (Arizona State University). Acknowledgement: Davide De Martin (ESA/Hubble)
سديم السرطان في برج الثور (تلسكوب هابل)

 

الخاتمة

تكشف هذه السدم أن الكون ليس مجرد فضاء فارغ تنتثر فيه النجوم، بل عالم نابض بالأشكال والقصص والتاريخ الكوني. فكل رأس حصان أو نسر أو بومة نراه في السماء ليس كائنا حقيقيا، بل بصمة رسمتها الجاذبية والضوء والغاز والغبار عبر ملايين السنين. ومع كل جيل جديد من التلسكوبات، نكتشف أن ما بدا مألوفا يخفي وراءه تفاصيل أكثر تعقيدا ودهشة.

ولعل أجمل ما في هذه السدم أنها تذكرنا بأن الفضول العلمي هو ما يمنح الإنسان القدرة على رؤية المعنى في الفوضى، واكتشاف النظام في أعماق الظلام. فكل صورة جديدة من أعماق الكون ليست مجرد إنجاز تقني، بل خطوة أخرى في رحلة البشر الطويلة لفهم مكانهم في هذا الكون الشاسع.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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