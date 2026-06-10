منذ تأسيس شركة "سبيس إكس" عام 2002، وضع "إيلون ماسك" هدفا بدا أقرب إلى الخيال العلمي هو جعل البشرية متعددة الكواكب عبر إنشاء مستعمرات بشرية على المريخ.

واليوم يقف هذا الحلم على أكتاف مشروع واحد هو الصاروخ العملاق "ستارشيب" (Starship)، الذي لا يمثل مجرد مركبة فضائية جديدة، بل أصبح حجر الأساس في مستقبل الشركة الاقتصادي والتقني، وحتى في طموحاتها المحتملة لتنفيذ إحدى أكبر عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ.

وتشير تقارير مالية حديثة إلى أن "سبيس إكس" استثمرت أكثر من 15 مليار دولار في تطوير "ستارشيب"، الذي يعد أكبر صاروخ بني على الإطلاق، ويبلغ ارتفاعه نحو 124 مترا. وتعتبر الشركة أن نجاحه ضروري لتحقيق خططها المستقبلية في الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

صاروخ عملاق لتغيير اقتصاد الفضاء

يتميز ستارشيب بكونه أول نظام إطلاق فضائي مصمم لـ "إعادة الاستخدام الكامل"، إذ تسعى الشركة إلى استعادة كلتا مرحلتي الصاروخ وإعادة تشغيلهما مرات متكررة، مما قد يؤدي إلى خفض كبير في تكاليف الإطلاق وزيادة القدرة على نقل الحمولات إلى المدار.

ويعمل الصاروخ بواسطة 33 محركا من طراز "رابتور" (Raptor)، ما يجعله أكبر من صاروخ "ساتورن-5" (Saturn-5) الذي حمل رواد أبولو إلى القمر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ويرى محللون أن ستارشيب يمثل المفتاح لجميع مشاريع سبيس إكس المستقبلية. فالصواريخ الحالية من عائلة "فالكون" (Falcon) لم تعد قادرة على تلبية الطموحات المتزايدة للشركة، خاصة فيما يتعلق بإطلاق الجيل الجديد من أقمار "ستارلينك" (Starlink) الأكبر حجما والأكثر قدرة، إضافة إلى مشروعات مستقبلية مثل مراكز البيانات الفضائية.

نجاحات مهمة.. وعقبات لم تُحل بعد

رغم الإنجازات التي حققتها الشركة، لا يزال ستارشيب بعيدا عن مرحلة التشغيل الروتيني. فقد أجرت "سبيس إكس" 12 رحلة اختبارية حتى الآن، انتهى بعضها بفقدان السيطرة على المركبة أو سقوط حطامها فوق مناطق من البحر الكاريبي، بينما انفجر أحد النماذج أثناء اختبار أرضي.

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كما أوقفت الجهات التنظيمية الأمريكية مؤقتا عمليات الإطلاق بعد فقدان السيطرة على المعزز الصاروخي خلال رحلة تجريبية في مايو/أيار 2026.

ومع ذلك، حققت الشركة إنجازا لافتا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عندما نجحت أذرع "ميكازيلا" العملاقة في التقاط المعزز العائد إلى منصة الإطلاق في قاعدة "ستاربيس" (Starbase) بولاية تكساس، وهي خطوة أساسية نحو إعادة الاستخدام السريع للصواريخ.

لكن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في تطوير تقنية التزود بالوقود في المدار، وهي تقنية ضرورية لتنفيذ الرحلات البعيدة إلى القمر والمريخ.

ويعد ستارشيب أكبر صاروخ في تاريخ البشرية، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 124 مترا، متجاوزا صاروخ "ساتورن-5" الذي حمل بعثات أبولو إلى القمر. وكانت أول رحلة تجريبية متكاملة له في أبريل/نيسان 2023، ومنذ ذلك الحين نفذت "سبيس إكس" سلسلة من الرحلات الاختبارية المتتالية حققت خلالها تقدما ملحوظا، أبرزها تشغيل المركبة في الفضاء واستعادة المعزز العملاق "سوبر هيفي" (Super Heavy) والتقاطه بواسطة أذرع برج الإطلاق "ميكازيلا".

ورغم هذه الإنجازات، لا يزال الصاروخ في مرحلة التطوير ولم يدخل الخدمة التشغيلية المنتظمة بعد، إذ يتعين على الشركة إثبات موثوقية النظام وإتقان عمليات التزود بالوقود في المدار قبل استخدامه في الرحلات القمرية والمريخية المستقبلية.

من ستارلينك إلى مدن المريخ

تؤكد "سبيس إكس" أن "ستارشيب" ليس مجرد صاروخ، بل منصة اقتصادية متكاملة. فالشركة تمتلك اليوم أكثر من 10 ملايين مشترك في خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" التي حققت نحو 4.4 مليارات دولار من الأرباح التشغيلية عام 2025. ويفترض أن يسمح ستارشيب بإطلاق أقمار أكبر وأكثر تطورا، ما يعزز قدرة الشبكة عالميا.

كما يطرح ماسك أفكارا أكثر جرأة، تشمل إنشاء مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي في الفضاء، مستفيدة من الطاقة الشمسية المتاحة باستمرار خارج الأرض، والتبريد الطبيعي هناك في نفس الوقت.

غير أن خبراء يشيرون إلى أن هذه الرؤية ما زالت تواجه عقبات اقتصادية وتقنية كبيرة، وأن تشغيل مراكز بيانات مدارية لا يزال أكثر تكلفة من نظيراتها الأرضية.

أما حلم المريخ، الذي يتحدث عنه ماسك منذ سنوات، فيبقى الهدف النهائي للمشروع. فنجاح ستارشيب قد يتيح نقل مئات الأطنان من المعدات والبشر إلى الكوكب الأحمر، تمهيدا لبناء مستوطنات بشرية مكتفية ذاتيا.

وفي النهاية، لا يتعلق مستقبل ستارشيب بصاروخ فحسب، بل بسؤال أوسع عن قدرة الإنسان على تجاوز حدود كوكبه. فكل تجربة ناجحة أو فاشلة تمثل خطوة في رحلة طويلة نحو توسيع آفاق الحضارة البشرية.

وبين طموحات المريخ وحقائق الهندسة، يبقى العلم هو الجسر الذي يحول الأحلام الكبرى إلى واقع ملموس.