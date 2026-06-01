الكشف عن "سر رياضي" داخل أوراق نبات المال الصيني

للوهلة الأولى، تبدو أوراق النباتات مجرد سطح أخضر بسيط، لكن العلماء يكتشفون يوما بعد يوم أن وراء هذا الشكل الهادئ قدرا مدهشا من الانتظام.

وفي دراسة حديثة، نشرت بدورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، وجد باحثون أن أوراق نبات المال الصيني، وهو نبات منزلي معروف بأوراقه الدائرية الجميلة، تخفي داخلها نمطا هندسيا دقيقا يشبه ما يستخدمه البشر في علوم الحاسوب وتخطيط المدن.

الفكرة الأساسية في الدراسة أن عروق الورقة لا تنتشر عشوائيا كما قد نتصور، بل تتوزع بطريقة قريبة من نمط رياضي يسمى "مخطط فورونوي"، يقسم المساحة إلى مناطق، بحيث تكون كل منطقة أقرب إلى نقطة مركزية معينة من أي نقطة أخرى.

ولفهم الأمر يمكن تخيل مدينة تضم عدة مدارس، إذ يمكن تقسيم الأحياء بحيث يذهب كل طالب إلى المدرسة الأقرب إلى منزله، وهذا بالضبط هو منطق فورونوي، حيث يتم تقسيم المساحة حول نقاط مركزية بطريقة منظمة وفعالة.

هندسة دقيقة

في حالة نبات المال الصيني، وجد الباحثون أن هناك فتحات صغيرة في الورقة تسمى "الهيداثودات"، وهي فتحات تساعد النبات على التخلص من الماء الزائد.

وبحسب الدراسة، فإن العروق الحلقية في الورقة تتشكل حول هذه الفتحات بطريقة تشبه حدود المناطق في مخطط فورونوي، حيث تمتلك كل فتحة صغيرة "منطقتها" الخاصة داخل الورقة، والعروق ترسم الحدود بين هذه المناطق.

أهمية الاكتشاف تكمن تحديدا في تلك النقطة، فالورقة تصل إلى حل هندسي منظم من خلال تفاعلات بيولوجية بسيطة تحدث أثناء النمو. أي أن خلايا النبات، عبر إشارات كيميائية ومحلية، تنتج في النهاية شكلا يشبه خوارزمية رياضية متقدمة.

ومن ثم يفتح ذلك بابا مهما لفهم كيفية تشكل عروق الأوراق في النباتات، فعروق الورقة ليست مجرد خطوط للزينة، بل هي شبكة حيوية تنقل الماء والمواد الغذائية، وتساعد الورقة على البقاء والعمل بكفاءة، وكلما فهم العلماء كيف تتكون هذه الشبكات، فهموا أكثر كيف تنظم الكائنات الحية أجسامها من الداخل.