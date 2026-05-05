تمساح في غرفة الأشعة.. مهمة إنقاذ غير مسبوقة

تحول تمساح ضخم إلى "مريض استثنائي"، استدعى تدخلا طبيا معقدا، بعد أن بدأت تظهر عليه أعراض صحية مقلقة حيرت الأطباء رغم نتائج التحاليل الطبيعية.

القصة بطلها التمساح "بيل"، البالغ من العمر 61 عاما، والمقيم في حديقة حيوان هوغل في ولاية يوتا الأمريكية، حيث لاحظ فريق الرعاية تراجع شهيته وفقدانه للوزن وانتفاخ بطنه، ورغم أن تحاليل الدم لم تكشف عن أي خلل، فإن الأعراض دفعت الفريق لاتخاذ خطوة غير تقليدية، وهي إجراء أشعة مقطعية لفحص أعضائه الداخلية.

تحديات لوجستية

لكن التحدي لم يكن طبيا فقط، بل لوجستيا أيضا، فالتمساح ضخم ويزن نحو 400 كيلوغرام، ويملك قوة عضة تتجاوز 3 آلاف رطل لكل بوصة مربعة، ما جعل نقله وإخضاعه للفحص عملية دقيقة ومحفوفة بالمخاطر.

وبالتعاون مع خبراء الأشعة في جامعة يوتا الأمريكية، تم تنفيذ عملية معقدة شارك فيها أكثر من 20 متخصصا، استخدموا خلالها أدوات وتقنيات خاصة لتثبيت التمساح والتحكم في حركته، قبل إعطائه مهدئا خفيفا لضمان سلامته أثناء النقل والفحص.

ووضع التمساح على منصة مخصصة، ونُقل بعناية إلى قسم الأشعة، حيث واجه الفريق تحديا إضافيا تمثل في طوله الذي يصل إلى نحو 3 أمتار، وهو ما تجاوز طول جهاز الأشعة نفسه، واضطر الأطباء إلى فحصه على مرحلتين، مع تعديل إعدادات الإشعاع يدويا لتتناسب مع جلده السميك وبنيته الضخمة.

حصوات في المعدة

وكشفت نتائج الأشعة عن وجود عدة حصوات داخل معدته، وهو أمر شائع لدى التماسيح التي تبتلع الحجارة للمساعدة في الهضم، لكنها قد تكون السبب وراء الأعراض التي يعاني منها.

وفي المقابل، لم تكشف الفحوصات عن أي مؤشرات على الإصابة بالسرطان، وظلت تحاليله الدموية ضمن المعدلات الطبيعية.

وبعد انتهاء الفحص، أُعيد التمساح بأمان إلى حديقة الحيوان، حيث خضع لفترة تعاف قبل أن يعود تدريجيا إلى بيئته الطبيعية وينضم مجددا إلى رفيقته "هيلاري"، وتشير التقارير إلى تحسن حالته، مع تراجع الانتفاخ واستعادة شهيته ونشاطه.

إعلان

ولا يزال الفريق البيطري يراقب حالته عن كثب، مع دراسة إمكانية التدخل الجراحي لإزالة الحصوات، في ضوء حالته الصحية المتقدمة في العمر وجودة حياته.