قمر كندي صغير يفتح باب البحث عن "أرض أخرى" في الكون

كشفت دراسة علمية حديثة عن خطة كندية طموحة لإطلاق قمر صناعي صغير قد يحدث نقلة نوعية في البحث عن كواكب شبيهة بالأرض خارج المجموعة الشمسية عبر التركيز على نوع خاص من النجوم الصغيرة والخافتة.

وتحمل المهمة اسم "رصد الكواكب النجمية بطريقة العبور-بويت" (POET)، وهي مصممة لرصد كواكب بحجم الأرض تدور حول نجوم تعرف بـ"الأقزام فائقة البرودة"، وهي نجوم أصغر بكثير من شمسنا وأضعف سطوعا.

النجوم الصغيرة.. مفتاح الحل

وتعد الفكرة الأساسية وراء هذه المهمة بسيطة لكنها عبقرية، فكلما كان النجم أصغر، أصبح من الأسهل اكتشاف كواكب صغيرة تدور حوله.

فعندما يمر كوكب أمام نجمه (فيما يعرف بطريقة العبور)، فإنه يحجب جزءا من ضوء النجم. وإذا كان النجم صغيرا، فإن هذا الانخفاض في الضوء يكون أوضح وأسهل في القياس.

وتشمل هذه النجوم أنواعا مثل الأقزام الحمراء، بل وحتى الأقزام البنية (أجرام ما بين النجوم والكواكب العملاقة)، وقد يصل حجم بعضها إلى 10% فقط من حجم الشمس، مما يجعلها بيئة مثالية لاكتشاف كواكب صغيرة قد تكون بحجم الأرض أو أكبر قليلا، وهو ما تسعى إليه مهمة "بويت".

كيف تعمل مهمة "بويت"؟

ستعتمد مهمة "بويت" على قمر صناعي صغير مزود بمرآة قطرها 20 سنتيمترا فقط، لكنه مزود بتقنيات متقدمة تتيح له مراقبة النجوم عبر أطوال موجية متعددة، تشمل الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء.

وقد حدد العلماء قائمة أولية تضم أكثر من 7200 نجم مرشح، جرى تقليصها إلى نحو 3000 هدف ضمن نطاق 100 فرسخ فلكي (نحو 326 سنة ضوئية). ومن هذه القائمة، سيتم اختيار ما بين 100 إلى 300 نجم فقط لمراقبتها بدقة خلال مدة سنة، لتحقيق أفضل نتائج علمية ممكنة.

إرث كندا في الفضاء.. من قمر "موست" إلى "نيوسات"

ولا تأتي هذه المهمة من فراغ، بل تبني على نجاحات سابقة لوكالة الفضاء الكندية، مثل القمر الصناعي "موست" (MOST) الذي أطلق عام 2003 وكان مخصصا لدراسة فيزياء النجوم، و"نيوسات" (NEOSSat) الذي أطلق عام 2013 وكان مخصصا لمراقبة الأجسام المقتربة من الأرض. وقد أثبتت هذه المشاريع أن الأقمار الصغيرة منخفضة التكلفة يمكن أن تقدم نتائج علمية مهمة.

وتمثل مهمة "بويت" الجيل الجديد من هذه الفلسفة، حيث تجمع بين الحجم الصغير والقدرة العالية على القياس الدقيق، ما يجعلها منافسا قويا في مجال اكتشاف الكواكب الخارجية.

ما بعد الاكتشاف.. دراسة الغلاف الجوي والحياة المحتملة

ولا تتوقف أهمية المهمة عند اكتشاف الكواكب فقط، بل تمتد إلى ما هو أبعد وهو دراسة أغلفتها الجوية. فالكواكب التي تدور حول نجوم صغيرة تكون فتراتها المدارية قصيرة، أحيانا أقل من 7 أيام، ما يعني أنها تمر أمام نجومها بشكل متكرر، ما يمنح العلماء فرصا متكررة لدراسة تركيبها الجوي.

إعلان

وهنا يأتي دور تلسكوبات عملاقة مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، التي يمكنها تحليل الغلاف الجوي لهذه الكواكب والبحث عن "بصمات حيوية" مثل الأكسجين أو الميثان، وهي مؤشرات محتملة على وجود حياة.

لماذا الأقزام فائقة البرودة مهمة؟

لطالما ركز العلماء على النجوم الشبيهة بالشمس في بحثهم عن الحياة، لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن النجوم الصغيرة قد تكون أكثر غنى بالكواكب مما كان يعتقد. كما أن "المنطقة الصالحة للحياة" حول هذه النجوم تقع قريبا جدا منها، ما يزيد فرص اكتشاف كواكب يمكن أن تحتوي على ماء سائل.

هذا التحول في التفكير يعكس تغيرا عميقا في علم الفلك، إذ لم يعد الهدف فقط البحث عن "نسخة من الأرض"، بل البحث عن أي بيئة قد تسمح بالحياة، حتى لو كانت مختلفة تماما عن بيئتنا.

ماذا يعني هذا لهواة الفلك؟

بالنسبة لهواة رصد السماء، فإن هذه المهمة تعزز فهمهم لواحدة من أهم طرق اكتشاف الكواكب، وهي "طريقة العبور". ويمكن للهواة متابعة هذه الظواهر باستخدام تلسكوبات صغيرة أو حتى عبر قواعد بيانات مفتوحة توفرها وكالات الفضاء.

كما أن النجوم القزمة الحمراء -وهي الأكثر شيوعا في مجرتنا- يمكن رصد بعضها بالعين المجردة أو بمناظير بسيطة في سماء مظلمة، ما يجعل الهواة جزءا من هذا الاكتشاف الكوني الكبير، ولو من زاوية المتابعة والرصد.

وإذا نجحت مهمة "بويت"، فإنها قد تكشف عن أقرب الكواكب الشبيهة بالأرض إلى نظامنا الشمسي، وتوفر أهدافا دقيقة لبعثات مستقبلية تسعى لدراسة هذه العوالم عن قرب. وربما، في يوم ما، سنجد في أحد هذه الكواكب إشارات حقيقية على وجود حياة خارج الأرض.