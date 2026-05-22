"سايكي" تقفز من فوق المريخ.. مقلاع كوني نحو قلب معدني مفقود

سُطرت يوم 15 مايو/أيار 2026، صفحة جديدة في سجلات الملاحة الفضائية، حيث أتمت مركبة "سايكي" (Psyche) التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا مناورة تحليق غاية في الدقة بجانب كوكب المريخ.

هذه العملية لم تكن مجرد زيارة عابرة، بل كانت استغلالا ذكيا لما يعرف بمناورة "مساعدة الجاذبية" (Gravity-assist maneuver).

فقد اقتربت المركبة من سطح المريخ لمسافة لا تتجاوز 4500 كيلومتر، مما أتاح لها اقتناص دفعة حركية مجانية من جاذبية الكوكب، زادت من سرعتها بمقدار 1600 كيلومتر في الساعة.

هذا "المقلاع الكوني" لم يكتفِ بزيادة السرعة، بل قام بتعديل مسار المركبة بمقدار درجة واحدة فقط، وهي زاوية طفيفة لكنها حاسمة لمحاذاة المركبة مع المدار المائل للكويكب المستهدف "16 سايكي" (16 Psyche) في حزام الكويكبات.

عين "سايكي" على المريخ.. توثيق بصري من مسافة الصفر

بالتزامن مع هذه المناورة المعقدة، لم تفوت المركبة الفرصة لتوظيف أجهزتها البصرية، حيث بدأت الرحلة التصويرية في أوائل مايو/أيار من مسافة 4.8 مليون كيلومتر، لتتطور لاحقا إلى لقطات قريبة كشفت المريخ في أطوار إضاءة مختلفة، بدأت بمنظر الهلال (Crescent view) الساحر وصولا إلى الإضاءة الكاملة.

الصور التي بثتها المركبة أظهرت تفاصيل دقيقة لمنطقة "سيرتيس الكبرى" (Syrtis Major)، حيث بدت خطوط الرياح واضحة وهي تهب فوق الفوهات الصدمية بطول يصل إلى 50 كيلومترا.

ويعد التقاط هذه الصور بسرعة تقارب 20 ألف كيلومتر في الساعة إنجازاً تقنياً مذهلاً، إذ تطلب توقيتا فائق الدقة ومعايرة متطورة للأجهزة لمواجهة ضبابية الحركة الناتجة عن السرعة الهائلة، مما منح العلماء بيانات قيمة حول الغلاف الجوي للمريخ وتضاريسه.

نحو قلب المعدن.. الرحلة إلى بقايا كوكب مفقود

كل هذا الجهد الهندسي يخدم هدفا أسمى يقع على بعد سنوات، وتحديدا في عام 2029، حيث ستصل المركبة إلى كويكب "16 سايكي"، وما يميز هذا الجرم السماوي هو تركيبته الفريدة الغنية بالمعادن مثل النيكل والحديد وهو ما يجعل العلماء يعتقدون أنه قد يكون "النواة المكشوفة" لكوكب أولي تشكل قبل أكثر من 4 مليارات عام.

وستفتح لنا دراسة هذا العالم المعدني عن قرب نافذة غير مسبوقة لفهم لبنات بناء الكواكب وتاريخ تطور نظامنا الشمسي.

إعلان

وتؤكد "ناسا" أن نجاح مناورة المريخ يثبت كفاءة الأنظمة الملاحية للمهمة، ويعزز الثقة في قدرة التكنولوجيا البشرية على تسخير فيزياء الكواكب للوصول إلى وجهات كانت في السابق بعيدة المنال، لتستمر "سايكي" في رحلتها نحو القلب المعدني للمجموعة الشمسية.