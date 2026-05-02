كواكب بتوأم شمسي.. هل الأنظمة الثنائية النجوم هي القاعدة؟

الدراسة وجدت أن الكواكب قد تتشكل بسهولة أكبر حول نجمين بدلا من نجم واحد (سينس تك ديلي)
Published On 2/5/2026

تشير دراسة فلكية حديثة إلى أن الكواكب قد تتشكل بسهولة أكبر حول نجمين بدلا من نجم واحد، ما يعيد رسم تصورنا عن نشأة العوالم في مجرتنا.

أحدثت دراسة فلكية ثورية نشرت في 27 أبريل/نيسان الماضي في دورية "الإخطارات الشهرية للجمعية الملكية الفلكية" (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society) زلزالا في المفاهيم التقليدية حول نشأة الكواكب، حيث تشير النتائج إلى أن الكواكب قد تتشكل بسهولة أكبر حول أزواج النجوم مقارنة بالنجوم المنفردة مثل شمسنا.

رسم تخيلي لكوكب نجمي شبيه بالأرض يدور حول نجمين (إيسا)

فلطالما اعتقد الفلكيون لعقود أن الأنظمة الثنائية النجوم -التي يشيع وجودها في مجرة درب التبانة- تمثل بيئات معادية لنشوء العوالم، نظرا لأن قوى الجاذبية المتنافسة بين النجمين تؤدي إلى تشتيت المواد وتمنع تراكم الغبار والغاز اللازمين لبناء الكواكب.

غير أن هذه الدراسة الجديدة، التي قادها "ماثيو تيزديل" من جامعة "لانكشاير"، ترسم صورة مغايرة تماما.

صراع الجاذبية.. من "منطقة الخطر" إلى البيئة المثالية

تؤكد الدراسة أنه رغم وجود "منطقة خطر" قريبة من النجمين، فإن الأطراف الخارجية لهذه الأنظمة تتحول إلى "مصانع كواكب" فائقة الإنتاجية.

روايات الخيال العلمي تقدم تمثيلات أكثر تنوعا ودقة للكواكب الشبيهة بالأرض، وهو ما يعكس النتائج العلمية الفعلية المحققة في الواقع (سينس تك ديلي)

ويوضح الباحث الرئيسي "ماثيو تيزديل" هذا التباين البيئي بقوله: "بالقرب من النجم الثنائي، تكون الأوضاع عنيفة للغاية بدرجة تمنع تشكل الكواكب، ولكن بمجرد التحرك بعيدا نحو الخارج، يصبح القرص الكوكبي بيئة مثالية لنشوء العوالم".

وقد استخدم الفريق محاكاة حاسوبية متطورة لنمذجة الأقراص الكوكبية الأولية المكونة من الغاز والغبار، واكتشفوا وجود حد فاصل واضح بين الفوضى والاستقرار.

آلية التكوين.. كيف يولد العمالقة من رحم عدم الاستقرار؟

وبحسب الدراسة فإنه في حين تسود الاضطرابات في المناطق الداخلية، تبدأ المناطق البعيدة في المعاناة من حالة تسمى "عدم الاستقرار الجاذبي" (Gravitational Instability).

وهذه الحالة تدفع القرص الكوكبي للتفكك والانهيار تحت ثقله الخاص، مما يؤدي إلى ولادة سريعة ومتعددة للكواكب، وخاصة العمالقة الغازية الضخمة التي تشبه كوكب المشتري.

An artist's concept of a very young star encircled by a disk of gas and dust. While accretion disks like this one can look like the aftermath of destruction, they're actually birthplaces for new planets. NASA/JPL-Caltech
صورة فنية لقرص تراكمي كوكبي في وسطه نجم صغير وتدور حوله كواكب جديدة (جيه بي إل/ ناسا)

ومن جانبه، يؤكد البروفيسور "ديميتريس ستاماتيلوس"، المشارك في الدراسة، كفاءة هذه الأنظمة قائلا: "ما نكتشفه هو أن هذه الأنظمة يمكن أن تكون منتجة للغاية؛ فبمجرد تجاوز منطقة الخطر، يمكن للكواكب أن تتشكل بسرعة وبأعداد كبيرة".

ضريبة الازدهار.. كواكب تائهة في الفضاء السحيق

ومع ذلك، فإن هذا الازدهار الكوكبي لا يخلو من الفوضى؛ إذ إن التعقيد في حركة النجمين قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج درامية.

فبسبب القوى الجاذبية العنيفة والمتنافسة، يتم قذف بعض هذه العوالم الجديدة خارج نظامها تماما، لتتحول إلى "كواكب تائهة" (Rogue Planets) تجوب الفضاء المظلم بين النجوم دون شمس تحتضنها، وهو ما يفسر جزئيا وجود هذه الأجرام الهائمة في مجرتنا.

حقيقة تاتوين.. الخيال العلمي الذي أصبح واقعا مرصودا

تعطي هذه النتائج بعدا واقعيا لسينما الخيال العلمي، حيث تشير الدراسة إلى أن الكواكب ذات الشمسين، مثل كوكب "تاتوين" الأيقوني في سلسلة "حرب النجوم"، "قد تكون أقل ندرة بكثير مما كنا نتخيله سابقا".

وقد رصد الفلكيون بالفعل أكثر من 50 كوكبا من هذا النوع (كواكب ثنائية المدار)، وبعضها يقع في مدارات واسعة بعيدة عن نجومها.

ومع توفر أدوات رصدية جبارة مثل مصفوفة "ألما" وتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، يتطلع العلماء الآن إلى مراقبة هذه الأقراص مباشرة وهي تتفتت لتلد عوالم جديدة، مما قد يثبت في النهاية أن شمسنا الوحيدة هي الاستثناء، بينما الرقص بين شمسين هو القاعدة الكونية.

وفي كل مرة نعتقد أننا فهمنا الكون، يكشف لنا عن وجه جديد أكثر غرابة واتساعا. ربما ليست شمسنا الوحيدة هي القاعدة، بل الاستثناء، وبين نجمين متراقصين، قد تولد عوالم جديدة تحمل احتمالات لا حصر لها، وربما يوما ما، قصة حياة أخرى.

المصدر: الجزيرة + وكالات
