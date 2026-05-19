في حدث تاريخي نادر.. الشمس تتعامد فوق الكعبة يوم عيد الأضحى

في ظاهرة فلكية استثنائية لا تتكرر إلا بمرور دورات زمنية مديدة، يستعد العالم الإسلامي في عام 2026 لمشهد فريد يجمع بين "قدسية الزمان" و"دقة المكان"، حيث تلتقي عقارب التقويمين الهجري والشمسي في لحظة تعامد مهيبة تعكس عظمة الحسابات الكونية وتناغمها مع المناسك الدينية العظيمة.

ففي يوم الأربعاء، 27 مايو/أيار 2026، لن يكون مجرد يوم عادي، بل هو اليوم الذي ستتوسط فيه الشمس ظهرا قبة السماء فوق مكة المكرمة تماما، في اللحظة ذاتها التي يصدح فيها الحجيج بتكبيرات عيد الأضحى المبارك (10 ذو الحجة 1447هـ) ويرفع فيها أذان الظهر في الحرم.

سباق التقويمين.. لماذا يطارد الهجري الشمسي؟

تكمن الإثارة في الفارق الجوهري بين السنة الشمسية التي تبلغ 365.24 يوما، والسنة القمرية البالغة 354.36 يوما. فهذا الفارق، الذي يقدر بنحو 10.8 أيام سنويا، يجعل المناسبات الإسلامية "تطوف" عبر فصول السنة.

وتحتاج السنة الهجرية إلى حوالي 33 عاما (32.58 عاما) لتعود إلى نفس النقطة من السنة الشمسية، وهو ما يفسر صيامنا لرمضان في الشتاء تارة وفي الصيف تارة أخرى.

ظاهرة التعامد.. حين تختفي الظلال

تتعامد الشمس فوق الكعبة مرتين سنويا (27 مايو/أيار و15 يوليو/تموز)، حين يتماثل ميل الشمس مع خط عرض مكة المكرمة. وفي لحظة التعامد (12:18 ظهرا بتوقيت مكة، وهو وقت أذان الظهر)، يختفي ظل الكعبة تماما، ويصبح بالإمكان تحديد اتجاه القبلة من أي مكان في العالم تشرق فيه الشمس في تلك اللحظة.

تحدث ظاهرة تعامد الشمس حصريا في المناطق الجغرافية الواقعة بين مداري السرطان والجدي؛ فبسبب ميل محور الأرض بنحو 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس، تنتقل الشمس ظاهريا بين هذين المدارين مرتين كل سنة، مما يجعلها تمر فوق رؤوس سكان تلك المناطق تماما في موعدين مختلفين سنويا.

وتتوزع هذه المواعيد بين رحلة الشمس شمالا في فصل الربيع وعودتها جنوبا في الخريف، باستثناء المدن القابعة على خطي المدارين تماما، حيث تشهد التعامد مرة واحدة فقط عند الانقلاب الصيفي أو الشتوي، بينما يفتقد سكان المناطق خارج هذا النطاق المداري لهذه الظاهرة الهندسية السماوية التي تختفي فيها الظلال تماما لحظة الزوال.

لماذا 2026 هو "العام الذهبي"؟

الحقيقة التي كشفتها الحسابات الفلكية الدقيقة هي أن عودة ذي الحجة لشهر مايو/أيار كل 33 عاماً لا تعني بالضرورة "تطابق الأيام". ففي دورة عام 1993 السابقة، جاء التعامد قبل العيد بأربعة أيام، وفي دورة 2059 التالية سيتجاوزه بأربعة أيام أيضا.

أما في 27 مايو/أيار 2026 الجاري، فإن "عقارب الساعة الكونية" ستصطف بدقة نادرة؛ حيث يقع يوم العيد -أو يوم عرفة حسب اختلاف رؤية الهلال بيوم- في قلب نافذة التعامد الشمسي، لتقف الشمس في ذلك اليوم في كبد السماء بالمعنى الحرفي لهذا المصطلح.

هل هي صدفة أم دورة متكررة؟

تشير الأرقام إلى أن هذا "اللقاء التام" بين التعامد الشمسي وعيد الأضحى ليس حدثا دوريا بسيطا، بل هو ثمرة توافق كسور الأيام القمرية والشمسية التي لا تلتقي بهذا الإحكام إلا كل 65 إلى 100 عام تقريبا.

إنها لحظة هندسية سماوية نادرة، تجعل من بوصلة الأرض (الكعبة) والمنبع الضوئي (الشمس) والتقويم القمري (الحج) في خط مستقيم واحد، لتعلن يوما لا ينسى في ذاكرة الفلكيين والمسلمين على حد سواء.