السعودية: الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غدا الاثنين 18 مايو/أيار هو غرة ذي الحجة الذي تتوقف عليه مواقيت الحج وعيد الأضحى، وأن الوقوف على جبل عرفة سيكون الثلاثاء 26 مايو/أيار الجاري.

وبذلك، يكون العاشر من ذي الحجة المصادف للأربعاء 27 مايو/أيار الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعادة ما تتبع دول وجاليات مسلمة بمختلف أنحاء العالم السعودية في رؤيتها لهلال شهر ذي الحجة، باعتبارها بلد مناسك الحج، وتحدد بناء عليه موعد الوقوف بعرفة، المنسك الأعظم للحج.

وفلكيا، كان من المتوقع أن ترى الدول التي ستخرج للرؤية اليوم 17 مايو/أيار، الهلال بسهولة عبر العين المجردة والتلسكوبات، حيث إن ميلاد القمر الجديد قد حدث في تمام الساعة 20:01 بالأمس، بالتوقيت العالمي، وهو ما يترك للهلال الوقت الكاف كي يظهر في السماء.

ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، والذي يوافق 25 مايو/أيار 2026، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذي الحجة، الموافق 30 مايو/أيار.

وقبل عدة أسابيع، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، استعدادا لأداء مناسك الحج.

وحتى اليوم، وصل مئات الآلاف من الحجاج إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية قد أعلنت أن عدد حجاج موسم عام 1446/2025 الماضي بلغ 1673230 حاجا.

وعادة ما يتراوح عدد الحجاج سنويا حول المليونين، إلا في عام 2020، حيث وصل عدد الحجاج إلى ألف شخص فقط، بسبب قيود جائحة كوفيد-19.