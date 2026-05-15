علوم|فضاء

صور غير مسبوقة لتضاريس القمر عبر كاميرات أرتميس

حفظ

A stack of about 20 images from the photo collaboration. (Image credit: Andrew McCarthy/cosmicbackground.io)
صورة مكدسة من 20 صورة لإحدى فوهات القمر ضمن مشروع التصوير التعاوني (ناسا-ماك كارثي)
Published On 15/5/2026
|
آخر تحديث: 10:33 (توقيت مكة)

قبل أسابيع قليلة من انطلاق المهمة التاريخية "أرتميس-2" (Artemis 2)، خطرت للمصور الفلكي الشهير "أندرو مكارثي" فكرة جريئة مفادها: ماذا لو تمكن رواد الفضاء من تصوير القمر بنفس التقنية الاحترافية التي يستخدمها من الأرض؟

لم يتردد مكارثي في إرسال رسالة مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى قائد المهمة رائد الفضاء "ريد وايزمان"، ورغم ضيق الوقت، جاء الرد سريعا بالموافقة؛ ليبدأ تعاون هو الأول من نوعه بين ناسا وفنان هاو متخصص في تصوير الأجرام السماوية.

Mosaic of 53 images was recorded by the Jupiter-bound Galileo spacecraft as it passed near our own large natural satellite in 1992. The pictures were recorded through three spectral filters and combined in an exaggerated false-color scheme. (Image credit: NASA)
فسيفساء مؤلفة من 53 صورة بواسطة المركبة الفضائية "غاليليو" في طريقها إلى كوكب المشتري عام 1992 أثناء مرورها قرب قمرنا الطبيعي (ناسا)

فقد انطلقت مهمة "أرتميس-2" في الأول من أبريل/نيسان 2026، حاملة أربعة رواد فضاء في رحلة استمرت عشرة أيام حول الجانب البعيد من القمر. ووصف رواد الفضاء، ومنهم "كريستينا كوخ" هذا الجانب بأنه "أكثر الأشياء مهابة ورعبا مما أحببتُه يوما".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

يكمن سر هذا التعاون في رغبة مكارثي في تقديم صور لا تحاكي الرؤية البشرية المحدودة، بل تعتمد على تقنية "المطيافية القمرية". يقول مكارثي: "أريد أن أريك القمر كما لو كنت تملك رؤية خارقة أو عيونا سيبرانية، حيث يمكن للكاميرا أن تلتقط فروق الألوان الدقيقة التي تعجز خلايا أعيننا عن تمييزها".

تقنية التكديس.. سلاح المصور في مواجهة "الضجيج"

تعتمد منهجية مكارثي على تقنية "التكديس" (Stacking)، وهي دمج مئات أو آلاف الصور لنفس المشهد فوق بعضها البعض. والفائدة العلمية والفنية من هذه العملية هي زيادة "نسبة الإشارة إلى الضجيج".

وبما أن "الضجيج" في الصور هو تشويه عشوائي، فإن عملية دمج الصور تؤدي إلى تلافي هذا التشويه وظهور تفاصيل ناعمة وعميقة.

Observing the Features of the Moonart002e016130 (April 6, 2026) – NASA astronaut and Artemis II Commander Reid Wiseman pictured here in the Orion spacecraft during the Artemis II lunar flyby. Wiseman and his fellow crewmates spent approximately seven hours taking turns at the Orion windows capturing science data to share with their team back on Earth. At closest approach, they came within 4,067 miles of the Moon’s surface. Image Credit: NASA
رائد الفضاء وقائد مهمة "أرتميس-2" ريد وايزمان داخل مركبة "أوريون" خلال التحليق القمري للمهمة وهو يلتقط صورا للوجه البعيد للقمر (ناسا)

وعلى عكس ما يعتقده البعض بأن هذه الألوان هي "تلوين فني"، أكد مكارثي أن هذه الألوان حقيقية وتعكس التركيب الجيولوجي لسطح القمر؛ فالبازلت الغني بالتيتانيوم يميل للون الأزرق، بينما تظهر التربة الغنية بالحديد أو المواد المعرضة لعوامل التعرية الفضائية بظلال من اللون البني والأحمر.

الجانب البعيد في أنقى صورة عرفها التاريخ

خلال الرحلة، اتبع القائد "وايزمان" خطة وضعها مكارثي بالتعاون مع فريق التصوير في "ناسا"، حيث التقط رشقات من الصور بتعريضات ضوئية مختلفة خلال التحليق القريب. وما أدهش مكارثي عند معالجة البيانات هو "نقاء" الصور بشكل يفوق كل ما عمل عليه سابقا من الأرض.

A stacked photo compilation of the far side of the moon. (Image credit: Andrew McCarthy/cosmicbackground.io)
تجميع فوتوغرافي مكدّس للجانب البعيد من القمر (ناسا/ أندرو مكارثي)

ففي كوكبنا، يسبب الغلاف الجوي تشتتا للألوان ويضيف مسحة لونية غريبة، مما يضطره لالتقاط آلاف الصور للحصول على نتيجة مقبولة. أما في الفضاء، وبسبب انعدام الغلاف الجوي، كان تكديس 10 إلى 15 صورة فقط كافيا لإنتاج صورة تفوق في جودتها فسيفساء مكونة من آلاف الصور الأرضية.

إعلان

وقد وصف مكارثي هذه البيانات بأنها "الأنقى والأفضل في مسيرتي المهنية على الإطلاق".

إرث "أرتميس" العلمي وتحدي المستقبل

منذ هبوط الكبسولة "أوريون" (Orion) يوم 10 أبريل/نيسان 2026، أصدرت ناسا أكثر من 12 ألف صورة التقطها الرواد. ولا يزال مكارثي يغوص في هذه الكنوز البصرية، واعدا بنشر صور أكثر تفصيلا للمرتفعات القمرية في القريب العاجل.

Artemis 2 crew's amazing views of Earth, Moon and a Solar Eclipse during lunar flyby
شروق الأرض من وراء القمر التقطها طاقم مهمة "أرتميس-2" أثناء التحليق حول القمر (ناسا)

هذا التعاون يثبت أن الاستكشاف البشري للفضاء لا يهدف فقط لجمع الصخور، بل لإعادة صياغة علاقتنا البصرية مع الكون، فصور "أرتميس-2" ليست مجرد توثيق لرحلة، بل هي جسر علمي يربط بين احترافية التصوير الفوتوغرافي وبين أحدث تقنيات التحليل الجيولوجي عن بُعد، مما يفتح آفاقا جديدة لهواة الفلك والعلماء على حد سواء لفهم كوكبنا التابع برؤية "سيبرانية" لم تكن ممكنة من قبل.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان