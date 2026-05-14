"سندويش دراكولا".. هابل يرصد مصنعا كوكبيا عملاقا على بُعد 1000 سنة ضوئية

© Image: NASA, ESA, STScI, Kristina Monsch (CfA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI) This Hubble Space Telescope image shows the largest planet-forming disk ever observed around a young star. It spans nearly 400 billion miles — 40 times the diameter of our solar system. Image: NASA, ESA, STScI, Kristina Monsch (CfA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
صورة من تلسكوب هابل الفضائي تُظهر أكبر قرص لولادة الكواكب، ويمتد لمسافة تقارب 600 مليار كيلومتر، أي نحو 40 ضعف قطر النظام الشمسي (ناسا)
Published On 14/5/2026

كشف مرصد هابل الفضائي عن واحدة من أكبر وأعقد "مصانع الكواكب" المعروفة حتى الآن، على بُعد يقارب 1000 سنة ضوئية من الأرض.

النظام، المعروف باسم "إيراس" (IRAS 23077+6707) والملقب بـ"سندويش دراكولا"، يظهر على شكل قرص غباري هائل حول نجم شاب، يمتد لنحو 600 مليار كيلومتر، أي ما يقارب 40 ضعف قطر النظام الشمسي حتى حزام كايبر.

هذا القرص الكوني لا يبدو منظما كما كانت تفترض النماذج القديمة لتكوّن الكواكب، بل يظهر كمشهد عنيف ومضطرب مليء بتكتلات الغاز والغبار التي تتدفق بشكل غير متوازن، ما يجعله أقرب إلى "مختبر غير منتظم" لتكوين العوالم الجديدة.

Pan-STARRS and SMA image of IRAS 23077, likely the largest planet-forming disk ever seen. Blue-shifted and red-shifted components show material moving towards us and away from us respectively. Credit: SAO/ASIAA/SMA/K. Monsch et al; Optical: Pan-STARRS
صورة من مرصد بان-ستارز  للنظام "إيراس" الذي يُرجح أنه أكبر قرص لتكوّن الكواكب رُصد حتى الآن كما أكدت ذلك صور تلسكوب هابل (المرصد الأوروبي الجنوبي)

ويقع النجم في مركز هذا النظام داخل سحابة كثيفة من الغاز والغبار، وربما يكون نظاما ثنائيا من نجمين يدوران حول بعضهما. ويُرى القرص من الأرض بشكل جانبي تقريبا، ما يمنحه مظهرا يشبه شريطا مضيئا تفصله طبقة داكنة في المنتصف.

لكن المفاجأة الكبرى ليست في الحجم، بل في عدم التماثل الشديد في البنية. فبينما تظهر جهة من القرص مليئة بخيوط غازية ضخمة تمتد إلى الخارج، تبدو الجهة الأخرى أكثر انتظاما وخالية نسبيا من هذه التراكيب. هذا التباين الحاد حيّر العلماء، لأنه لا يتوافق مع الفهم التقليدي لتطور الأقراص الكوكبية.

تقول الباحثة كريستينا مونش من مركز الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد ومرصد سميثسونيان إن هذه الصور تكشف أن "حضانات الكواكب قد تكون أكثر نشاطاً وفوضوية مما كنا نعتقد".

خيوط غامضة وتكوّن عنيف للمادة

أحد أكثر الاكتشافات غرابة هو وجود خيوط هائلة من الغاز والغبار تندفع من جهة واحدة فقط من القرص، بينما يبدو الجانب الآخر أكثر هدوءا. وهذه البنية غير المتماثلة تشير إلى أن النظام قد يكون تحت تأثير قوى خارجية أو اضطرابات داخلية شديدة.

Image gallery of all HST observations of IRAS23077. The top row shows images taken with the WFC3/UVIS filters F438W, F606W, and F814W, while the bottom row shows images taken with the WFC3/IR filters F105W, F125W, and F160W. The respective PSF FWHMs are shown as red circles in the lower left corners. All images are centered slightly offset from IRAS23077’s nominal sky position to capture the full extent of the disk and the two northern filaments. North is up and east is to the left in all panels. Major features identified in the HST images are annotated and are discussed in more detail in §3.
معرض صور لجميع أرصاد تلسكوب هابل الفضائي للنظام "إيراس" يظهر امتداد القرص الكوكبي بالكامل مع خيوط غازية شمالية (ناسا)

يعتقد العلماء أن هذه التشكيلات قد تنتج عن تدفق مواد جديدة إلى القرص، أو عن تفاعلات جاذبية مع بيئة نجمية مجاورة، أو حتى عن ديناميكيات عنيفة داخل القرص نفسه. وهذه العمليات، رغم أنها غير مفهومة بالكامل، قد تكون المفتاح لفهم كيفية تشكّل الكواكب العملاقة.

ويؤكد الباحث جوشوا بينيت لوفيل أن هابل منح العلماء "مقعدا في الصف الأول لمراقبة الفوضى التي تصنع الكواكب".

"سندويش دراكولا".. اسم غريب لنظام كوني فريد

حصل النظام على لقبه الطريف "سندويش دراكولا" (Dracula’s Chivito) بسبب مظهره الذي يشبه شطيرة مضيئة في الفضاء، إضافة إلى الخلفية الشخصية للباحثين المشاركين في الاكتشاف، حيث ينتمي أحدهم إلى ترانسلفانيا (مرتبطة بأسطورة دراكولا)، بينما يأتي آخر من أوروغواي حيث تُعرف وجبة "تشيفيتو".

Image of Dracula’s Chivito captured by Hubble’s WFC3 instrument, with compass arrows, scale bar, and color key for reference. The north and east compass arrows show the orientation of the image on the sky. Note that the relationship between north and east on the sky (as seen from below) is flipped relative to direction arrows on a map of the ground (as seen from above). The scale bar is labeled in astronomical units, which is the average distance of the Earth from the Sun. One astronomical unit is equal to about 93 million miles, or 150 million kilometers. The scale bar is also labeled in arcseconds, which is 1/3,600th of one degree on the sky. The color key shows which Hubble filters were used when collecting the light. The color of each filter name is the color used to represent the light that passes through that filter. Credit: NASA, ESA, STScI, Kristina Monsch (CfA); processing: STScI/ Joseph DePasquale larger image
صورة لـ"سندويش دراكولا" التقطها تلسكوب هابل الفضائي وتُظهر القرص الغباري الضخم حول نجم شاب (ناسا)

لكن خلف هذا الاسم الغريب، يكمن واحد من أهم الاكتشافات الفلكية الحديثة، لأنه يكشف أن تكوّن الكواكب ليس عملية هادئة كما كان يُعتقد، بل قد يمر بمراحل عنيفة مليئة بالاضطرابات والتشوهات البنيوية.

مخزون هائل لبناء أنظمة كوكبية عملاقة

تشير التقديرات إلى أن كتلة هذا القرص قد تتراوح بين 10 و30 ضعف كتلة كوكب المشتري، ما يجعله مخزونا هائلا من المواد الخام القادرة على تشكيل عدد كبير من الكواكب العملاقة.

ورغم أن النجم المركزي ما يزال مخفيا خلف الغبار الكثيف، فإن العلماء لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان نجما واحدا أم نظاما ثنائيا، وهو عامل مهم لأن الأنظمة الثنائية غالبا ما تنتج بيئات جاذبية مضطربة تؤثر بشكل كبير في تشكّل الكواكب.

هذه الظروف تجعل من هذا النظام نموذجا استثنائيا لفهم المراحل الأولى من تكوين الأنظمة الكوكبية، وربما تشبه بشكل ما النظام الشمسي في بداياته، لكن في نسخة أكثر تطرفا وفوضوية.

ختاما، يضع هذا الاكتشاف مرصد هابل أمام صورة جديدة تماما لنشأة العوالم، إذ ليس كونا هادئا يتشكل ببطء، بل ورشة كونية مضطربة، تتصارع فيها الجاذبية والغاز والغبار لصناعة الكواكب. وربما يساعد هذا "المختبر" على إعادة كتابة قصة بدايات أنظمتنا الكوكبية، بما فيها النظام الشمسي نفسه.

المصدر: الجزيرة + وكالات

