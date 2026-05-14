كشف مرصد هابل الفضائي عن واحدة من أكبر وأعقد "مصانع الكواكب" المعروفة حتى الآن، على بُعد يقارب 1000 سنة ضوئية من الأرض.

النظام، المعروف باسم "إيراس" (IRAS 23077+6707) والملقب بـ"سندويش دراكولا"، يظهر على شكل قرص غباري هائل حول نجم شاب، يمتد لنحو 600 مليار كيلومتر، أي ما يقارب 40 ضعف قطر النظام الشمسي حتى حزام كايبر.

هذا القرص الكوني لا يبدو منظما كما كانت تفترض النماذج القديمة لتكوّن الكواكب، بل يظهر كمشهد عنيف ومضطرب مليء بتكتلات الغاز والغبار التي تتدفق بشكل غير متوازن، ما يجعله أقرب إلى "مختبر غير منتظم" لتكوين العوالم الجديدة.

ويقع النجم في مركز هذا النظام داخل سحابة كثيفة من الغاز والغبار، وربما يكون نظاما ثنائيا من نجمين يدوران حول بعضهما. ويُرى القرص من الأرض بشكل جانبي تقريبا، ما يمنحه مظهرا يشبه شريطا مضيئا تفصله طبقة داكنة في المنتصف.

لكن المفاجأة الكبرى ليست في الحجم، بل في عدم التماثل الشديد في البنية. فبينما تظهر جهة من القرص مليئة بخيوط غازية ضخمة تمتد إلى الخارج، تبدو الجهة الأخرى أكثر انتظاما وخالية نسبيا من هذه التراكيب. هذا التباين الحاد حيّر العلماء، لأنه لا يتوافق مع الفهم التقليدي لتطور الأقراص الكوكبية.

تقول الباحثة كريستينا مونش من مركز الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد ومرصد سميثسونيان إن هذه الصور تكشف أن "حضانات الكواكب قد تكون أكثر نشاطاً وفوضوية مما كنا نعتقد".

خيوط غامضة وتكوّن عنيف للمادة

أحد أكثر الاكتشافات غرابة هو وجود خيوط هائلة من الغاز والغبار تندفع من جهة واحدة فقط من القرص، بينما يبدو الجانب الآخر أكثر هدوءا. وهذه البنية غير المتماثلة تشير إلى أن النظام قد يكون تحت تأثير قوى خارجية أو اضطرابات داخلية شديدة.

يعتقد العلماء أن هذه التشكيلات قد تنتج عن تدفق مواد جديدة إلى القرص، أو عن تفاعلات جاذبية مع بيئة نجمية مجاورة، أو حتى عن ديناميكيات عنيفة داخل القرص نفسه. وهذه العمليات، رغم أنها غير مفهومة بالكامل، قد تكون المفتاح لفهم كيفية تشكّل الكواكب العملاقة.

ويؤكد الباحث جوشوا بينيت لوفيل أن هابل منح العلماء "مقعدا في الصف الأول لمراقبة الفوضى التي تصنع الكواكب".

"سندويش دراكولا".. اسم غريب لنظام كوني فريد

حصل النظام على لقبه الطريف "سندويش دراكولا" (Dracula’s Chivito) بسبب مظهره الذي يشبه شطيرة مضيئة في الفضاء، إضافة إلى الخلفية الشخصية للباحثين المشاركين في الاكتشاف، حيث ينتمي أحدهم إلى ترانسلفانيا (مرتبطة بأسطورة دراكولا)، بينما يأتي آخر من أوروغواي حيث تُعرف وجبة "تشيفيتو".

لكن خلف هذا الاسم الغريب، يكمن واحد من أهم الاكتشافات الفلكية الحديثة، لأنه يكشف أن تكوّن الكواكب ليس عملية هادئة كما كان يُعتقد، بل قد يمر بمراحل عنيفة مليئة بالاضطرابات والتشوهات البنيوية.

مخزون هائل لبناء أنظمة كوكبية عملاقة

تشير التقديرات إلى أن كتلة هذا القرص قد تتراوح بين 10 و30 ضعف كتلة كوكب المشتري، ما يجعله مخزونا هائلا من المواد الخام القادرة على تشكيل عدد كبير من الكواكب العملاقة.

ورغم أن النجم المركزي ما يزال مخفيا خلف الغبار الكثيف، فإن العلماء لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان نجما واحدا أم نظاما ثنائيا، وهو عامل مهم لأن الأنظمة الثنائية غالبا ما تنتج بيئات جاذبية مضطربة تؤثر بشكل كبير في تشكّل الكواكب.

هذه الظروف تجعل من هذا النظام نموذجا استثنائيا لفهم المراحل الأولى من تكوين الأنظمة الكوكبية، وربما تشبه بشكل ما النظام الشمسي في بداياته، لكن في نسخة أكثر تطرفا وفوضوية.

ختاما، يضع هذا الاكتشاف مرصد هابل أمام صورة جديدة تماما لنشأة العوالم، إذ ليس كونا هادئا يتشكل ببطء، بل ورشة كونية مضطربة، تتصارع فيها الجاذبية والغاز والغبار لصناعة الكواكب. وربما يساعد هذا "المختبر" على إعادة كتابة قصة بدايات أنظمتنا الكوكبية، بما فيها النظام الشمسي نفسه.