"موبي ديك" بين الأشجار.. نمل أبيض جديد برأس يشبه حوت العنبر

في أعالي الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية، عثر فريق دولي من علماء الحشرات على كائن صغير بدا كأنه خرج من حكاية أسطورية، فهو نوع جديد من النمل الأبيض أُطلق عليه اسم "كريبتوتيرمس موبيديكي"، في إشارة إلى الحوت الشهير في رواية "موبي ديك" لهرمان ملفيل.

السبب في ذلك، بحسب دراسة نشرت في دورية "زوكيز" (ZooKeys)، أن رأس بعض أفراد هذا النمل يشبه، في منظره الجانبي، رأس حوت العنبر الضخم، حيث يمتلك هذا الكائن رأسا طويلا مستديرا وفكين مخفيين إلى حد كبير تحت بروز الرأس، بشكل يشبه الحوت تماما.

ينتمي النوع الجديد إلى جنس "كريبتوتيرمس"، وهو من النمل الأبيض الجاف الذي يعيش داخل الخشب، وقد عثر على المستعمرة داخل شجرة ميتة قائمة، على ارتفاع يقارب 8 أمتار فوق أرض الغابة في غويانا الفرنسية.

يضيف هذا الاكتشاف النوع السادس عشر المعروف من جنس "كريبتوتيرمس" في أمريكا الجنوبية، كما أظهرت أنه قريب من أنواع أخرى تعيش في المناطق المدارية الجديدة، ومنها أنواع موجودة في كولومبيا وجمهورية الدومينيكان.

جهل بالحياة

ومن الناحية البيئية، لا ينبغي النظر إلى النمل الأبيض دائما بوصفه آفة منزلية فقط، صحيح أن بعض أنواعه يسبب أضرارا كبيرة للأخشاب والمباني، لكن أنواعا كثيرة تؤدي أدوارا مهمة في تفكيك الخشب الميت وإعادة تدوير المواد العضوية داخل الغابات.

وفي حالة "موبيديكي" تحديدا، يؤكد الباحثون أنه لا يمثل تهديدا للمنازل أو التجارة، لأنه نوع محلي مرتبط بموطنه الغابي، وليس من الأنواع الغازية المعروفة بإتلاف المنشآت الخشبية.

في النهاية، لا تزال مكونات الطبيعة من الكائنات الحية تدهش العلماء، الذين يسرعون الخطى حاليا لاكتشاف المزيد من أشكال الحياة على الكوكب، في سياق ما يطلق عليه فريق منهم "الانقراض السادس"، حيث تتناقص أنواع الكائنات الحية في بيئاتها الطبيعية بشكل غير مسبوق.

إعلان

في هذا السياق، فإن كل ما يعرفه العلماء اليوم لا يمثل إلا جزءا صغيرا فقط من الكائنات الحية على الأرض، أما الباقي فما زال يعيش خارج دفاتر التصنيف.

فبحسب أحد التقديرات واسعة التداول والتي نقلتها دورية "بلوس بيولوجي" (PLOS Biology) في دراسة نشرت في عام 2011، قد تضم الأرض نحو 8.7 ملايين نوع من الكائنات حقيقية النوى، بينما لا تزال نحو 86% من الأنواع البرية والبحرية غير موصوفة علميا، وترتفع النسبة في المحيطات إلى نحو 91%.