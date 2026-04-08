علوم|فضاء

شاهد.. أجمل صورة للأرض من مدار القمر

حفظ

هلال الأرض يشرق فوق أفق القمر.. وهي الصورة التي تعمد طاقم التقاطها محاكاة لصورة أبولو 17 في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1972 حيث أشرقت الأرض بنفس الطريقة ونفس الطور. (ناسا)
هلال الأرض يغرب من "أرتميس-2" تحت أفق القمر.. وهي الصورة التي تعمد طاقم التقاطها محاكاة لصورة "أبولو-17" في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1972 (ناسا)
Published On 8/4/2026
|
آخر تحديث: 15:01 (توقيت مكة)

في لحظة استثنائية وقعت أمس الثلاثاء، نجح طاقم مهمة "أرتميس-2″ في التقاط صورة للأرض تستعيد روح المشهد الأيقوني لمهمة "أبولو-17" التاريخية عام 1972، لكن هذه المرة، لم تكن الأرض تشرق كما في صورة "أبولو-17″، بل كانت تغرب ببطء خلف الأفق القمري، وكأنها تلوّح للبشرية مودّعة مرحلة، ومعلنة بداية أخرى.

من "شروق" إلى "غروب".. اختلاف المشهد ووحدة الإحساس

في الصورة التاريخية التي التقطت خلال "أبولو-17″، ظهرت الأرض كهلالٍ أزرق يشرق فوق فوهة "ريتز" في منطقة "تورس ليترو" في الوجه القريب من القمر، مشهدا يختصر هشاشة كوكبنا وبعده الساحق. وكانت تلك اللحظة أقرب إلى ولادة بصرية للوعي الكوني؛ نحن هناك.. بعيدون.. ومع ذلك ننتمي.

الأرض بين شروق "أبولو-17" في عام 1972 (يسارا) وغروب "أرتميس-2" في 2026 (ناسا)

أما في صورة "أرتميس-"2 الأخيرة، فالمشهد معكوس زمنيا لكنه متصل شعوريا. فالأرض تغوص خلف القمر أثناء التحليق فوق وجهه البعيد، في لقطة تبرز تضاريس قمرية وعرة لم يرها البشر بهذا الوضوح من قبل. ولم تعد الأرض مجرد نقطة ضوء، بل صارت جزءا من سردية علمية أوسع، تحاور جيولوجيا القمر وتاريخه.

تقنية تتطور.. وإنسان لا يتغير

بين الصورتين نصف قرن من التقدم العلمي. ففي أبولو-17، استخدم الرواد تقنية "التدرج في التعريض" لتحقيق توازن دقيق بين سطوع الأرض وظلال القمر، وكانت الصورة نتيجة اجتهاد بصري في ظروف محدودة.

A crescent Earth sinks behind the moon’s disk in a wide-angle version of the Artemis 2 crew’s “Earthset” picture. (NASA Photo)
هلال الأرض يغرب خلف قرص القمر في نسخة واسعة الزاوية من صورة "غروب الأرض" لطاقم مهمة "أرتميس-2". (ناسا)

أما في "أرتميس-2″، فقد استفاد الطاقم من تقنيات تصوير متقدمة، قادرة على التقاط تفاصيل دقيقة في الظلال والضوء معا، ما أتاح رؤية أوضح لسطح القمر المعقّد، دون فقدان سحر الأرض المتوهجة في الخلفية.

ورغم هذا الفارق الهائل في الأدوات، بقي الشعور الإنساني ثابتا: دهشة، وصمت، وإحساس عميق بالانتماء إلى تلك الكرة الزرقاء البعيدة.

"إنتيغريتي".. حين تصبح الصورة رسالة

لم يكن التقاط صورة الغروب في "أرتميس-2" مجرد مصادفة، فقد تعامل طاقم "إنتيغريتي" مع اللحظة بوعي تاريخي واضح، وكأنهم يعيدون كتابة ذاكرة بصرية للبشرية.

إعلان

فاختيار الاسم ذاته "إنتيغريتي" (Integrity) لم يكن عابرا، بل تعبيرا عن الترابط بين الماضي والحاضر. لقد أراد الرواد أن يربطوا رحلتهم بإرث رواد أبولو، وأن يقولوا إن الاستكشاف ليس قفزات منفصلة، بل سلسلة متصلة من الطموح الإنساني.

Midway through their lunar observation period on April 6, 2026, the Artemis II crew members, NASA astronauts Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, pause to turn the camera around for a selfie inside the Orion spacecraft.Credit: NASA
رواد "أرتميس-2" في صورة سيلفي وهم في طريق عودتهم إلى الأرض (ناسا)

وحتى في التوثيق، فإنهم لم يكتفوا بالصورة، بل وصفوا المشهد بالصوت، كما فعل أسلافهم، مضيفين بعدا إنسانيا إلى البيانات العلمية، وكأنهم يذكّروننا بأن العلم يبدأ دائما بدهشة.

ما بين صورتين.. قصة إنسان

إذا كانت صورة "أبولو-17" قد جعلتنا ندرك هشاشتنا، فإن صورة "أرتميس-2" تدعونا إلى فهم مسؤوليتنا. فبين شروق الأرض وغروبها، لم يتغير الكوكب، لكننا نحن الذين تغيّرنا.

ربما تكمن قوة هذه الصور في أنها لا تُظهر القمر أو الأرض فقط، بل تكشف موقع الإنسان في هذا الاتساع الهائل. فنحن في النهاية، كائنات صغيرة، نعم، لكننا نحمل القدرة على النظر بعيدا.. وعلى العودة دائما إلى موطننا الأول.

On April 4, 2026, NASA astronaut and Artemis II Christina Koch peers out of one of the Orion spacecraft’s main cabin windows, looking back at Earth, as the crew travels towards the Moon.
رائدة الفضاء كريستينا كوخ تتأمل الأرض من نافذة المركبة "أرتميس-2" (ناسا)

وفي تلك اللحظة، حين ترى الأرض تشرق أو تغرب من القمر، قد لا تفكر في المسافات أو التقنيات، بل في شيء أبسط بكثير؛ أن كل ما نعرفه، وكل من نحبهم، وكل ما نحلم به موجود هناك، في تلك النقطة الزرقاء الصغيرة، التي تبدو من بعيد أكثر هشاشة.. وأكثر قيمة من أي وقت مضى.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان