في لحظة استثنائية وقعت أمس الثلاثاء، نجح طاقم مهمة "أرتميس-2″ في التقاط صورة للأرض تستعيد روح المشهد الأيقوني لمهمة "أبولو-17" التاريخية عام 1972، لكن هذه المرة، لم تكن الأرض تشرق كما في صورة "أبولو-17″، بل كانت تغرب ببطء خلف الأفق القمري، وكأنها تلوّح للبشرية مودّعة مرحلة، ومعلنة بداية أخرى.

من "شروق" إلى "غروب".. اختلاف المشهد ووحدة الإحساس

في الصورة التاريخية التي التقطت خلال "أبولو-17″، ظهرت الأرض كهلالٍ أزرق يشرق فوق فوهة "ريتز" في منطقة "تورس ليترو" في الوجه القريب من القمر، مشهدا يختصر هشاشة كوكبنا وبعده الساحق. وكانت تلك اللحظة أقرب إلى ولادة بصرية للوعي الكوني؛ نحن هناك.. بعيدون.. ومع ذلك ننتمي.

أما في صورة "أرتميس-"2 الأخيرة، فالمشهد معكوس زمنيا لكنه متصل شعوريا. فالأرض تغوص خلف القمر أثناء التحليق فوق وجهه البعيد، في لقطة تبرز تضاريس قمرية وعرة لم يرها البشر بهذا الوضوح من قبل. ولم تعد الأرض مجرد نقطة ضوء، بل صارت جزءا من سردية علمية أوسع، تحاور جيولوجيا القمر وتاريخه.

تقنية تتطور.. وإنسان لا يتغير

بين الصورتين نصف قرن من التقدم العلمي. ففي أبولو-17، استخدم الرواد تقنية "التدرج في التعريض" لتحقيق توازن دقيق بين سطوع الأرض وظلال القمر، وكانت الصورة نتيجة اجتهاد بصري في ظروف محدودة.

أما في "أرتميس-2″، فقد استفاد الطاقم من تقنيات تصوير متقدمة، قادرة على التقاط تفاصيل دقيقة في الظلال والضوء معا، ما أتاح رؤية أوضح لسطح القمر المعقّد، دون فقدان سحر الأرض المتوهجة في الخلفية.

ورغم هذا الفارق الهائل في الأدوات، بقي الشعور الإنساني ثابتا: دهشة، وصمت، وإحساس عميق بالانتماء إلى تلك الكرة الزرقاء البعيدة.

"إنتيغريتي".. حين تصبح الصورة رسالة

لم يكن التقاط صورة الغروب في "أرتميس-2" مجرد مصادفة، فقد تعامل طاقم "إنتيغريتي" مع اللحظة بوعي تاريخي واضح، وكأنهم يعيدون كتابة ذاكرة بصرية للبشرية.

إعلان

فاختيار الاسم ذاته "إنتيغريتي" (Integrity) لم يكن عابرا، بل تعبيرا عن الترابط بين الماضي والحاضر. لقد أراد الرواد أن يربطوا رحلتهم بإرث رواد أبولو، وأن يقولوا إن الاستكشاف ليس قفزات منفصلة، بل سلسلة متصلة من الطموح الإنساني.

وحتى في التوثيق، فإنهم لم يكتفوا بالصورة، بل وصفوا المشهد بالصوت، كما فعل أسلافهم، مضيفين بعدا إنسانيا إلى البيانات العلمية، وكأنهم يذكّروننا بأن العلم يبدأ دائما بدهشة.

ما بين صورتين.. قصة إنسان

إذا كانت صورة "أبولو-17" قد جعلتنا ندرك هشاشتنا، فإن صورة "أرتميس-2" تدعونا إلى فهم مسؤوليتنا. فبين شروق الأرض وغروبها، لم يتغير الكوكب، لكننا نحن الذين تغيّرنا.

ربما تكمن قوة هذه الصور في أنها لا تُظهر القمر أو الأرض فقط، بل تكشف موقع الإنسان في هذا الاتساع الهائل. فنحن في النهاية، كائنات صغيرة، نعم، لكننا نحمل القدرة على النظر بعيدا.. وعلى العودة دائما إلى موطننا الأول.

وفي تلك اللحظة، حين ترى الأرض تشرق أو تغرب من القمر، قد لا تفكر في المسافات أو التقنيات، بل في شيء أبسط بكثير؛ أن كل ما نعرفه، وكل من نحبهم، وكل ما نحلم به موجود هناك، في تلك النقطة الزرقاء الصغيرة، التي تبدو من بعيد أكثر هشاشة.. وأكثر قيمة من أي وقت مضى.