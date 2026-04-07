أبعد وأسرع وأكثر تنوعا.. رواد مهمة "أرتميس -2" يكسرون 6 أرقام قياسية

في إنجاز تاريخي غير مسبوق أعاد صياغة حدود الطموح البشري، نجحت مهمة "أرتميس 2" في تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بقيادة الطاقم المكون من 4 رواد فضاء هم: ريد وايزمان، وفيكتور غلوفر، وكريستينا كوخ، وجيريمي هانسن.

وتأتي هذه المهمة لتمهد الطريق ليس فقط للعودة المستدامة إلى القمر، بل كنقطة انطلاق نحو آفاق أبعد في الفضاء السحيق، مسجلة لحظات فارقة؛ بدءا من التمثيل التاريخي للمرأة والأقليات، وصولا إلى تخليد ذكريات إنسانية على فوهات القمر، لتعلن وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)| وشركاؤها الدوليون أن عهد احتكار الفضاء قد انتهى، وأن رحلة العودة إلى النجوم باتت تحمل اسم "البشرية جمعاء".

كسر حاجز "العزلة الكونية".. أبعد مسافة وصل إليها البشر

في لحظة حبست أنفاس العالم، تجاوز طاقم "أرتميس-2" الرقم القياسي التاريخي الذي سجلته مهمة "أبولو 13" عام 1970، بالوصول إلى مسافة تقارب 406 آلاف و771 كيلومترا عن كوكب الأرض. لم يكن هذا الرقم مجرد إنجاز تقني، بل كان اختبارا حقيقيا لقدرة البشر على الصمود في الفضاء السحيق.

وأثناء هذه الرحلة، وتحديدا عند عبور المركبة "أوريون" خلف الجانب البعيد من القمر، انقطع الاتصال اللاسلكي بالأرض لمدة وصلت إلى 40 دقيقة كاملة، عاش الرواد الأربعة خلالها حالة من العزلة المطلقة لم يختبرها بشر من قبل، حيث كانوا الوحيدين في هذا الكون الفسيح الذين يواجهون ظلام الفضاء السحيق دون أي وسيلة تواصل مع وطنهم الأم، مما جعلهم من "أكثر الكائنات الحية عزلة" في تاريخ البشرية في تلك الدقائق.

"أوريون" تخترق الغلاف الجوي.. أسرع عودة مأهولة في التاريخ

في رحلة العودة إلى الديار، من المتوقع أن تسجل مركبة "أوريون" رقما قياسيا مذهلا في سرعة دخول الغلاف الجوي للأرض بسرعة تقارب 40 ألفا و200 كيلومتر في الساعة، وستفوق هذه السرعة الخيالية سرعة الصوت بعشرات المرات.

وقد وضعت أنظمة الحماية الحرارية للمركبة في أصعب اختبار هندسي عرفه التاريخ، والهدف هو تبديد الطاقة الهائلة الناتجة عن الاحتكاك بالهواء، مما يحول المركبة إلى كرة لهب متوهجة في سماء المحيط الهادئ.

إن نجاح هذه التجربة يثبت أن التكنولوجيا الحالية قادرة على إعادة البشر بأمان من وجهات أبعد من المدار الأرضي المنخفض، وهو ما يمهد الطريق لرحلات مستقبلية مأهولة نحو كوكب المريخ، حيث ستكون السرعات والظروف أكثر قسوة.

"فيكتور غلوفر" و"كريستينا كوخ".. تحطيم "سقف الزجاج" الكوني

شهدت مهمة "أرتميس 2" لحظة تحول جذري في تاريخ استكشاف الفضاء من خلال تمثيل التنوع البشري الكامل. فقد أصبح الطيار "فيكتور غلوفر" أول رائد فضاء "أسود" في التاريخ يغادر مدار الأرض المنخفض ليصل إلى محيط القمر، محطما بذلك عقودا من التمثيل المحدود في الرحلات القمرية التي اقتصرت سابقا على فئة معينة.

وفي السياق ذاته، صنعت رائدة الفضاء "كريستينا كوخ" التاريخ كأول امرأة تزور بيئة القمر، وهي التي تمتلك بالفعل سجلا حافلا بأطول إقامة متواصلة لامرأة في الفضاء في محطة الفضاء الدولية.

إن هذا الإنجاز إعلان رسمي من وكالة ناسا بأن العودة إلى القمر تعكس تنوع سكان الأرض الذين يتطلعون جميعا نحو النجوم.

جيريمي هانسن.. كندا تكسر الاحتكار الأمريكي للرحلات القمرية

لأول مرة منذ انطلاق سباق الفضاء في القرن الماضي، لم يعد الوصول إلى القمر حكرا على المواطنين الأمريكيين فقط. فبوجود رائد الفضاء الكندي "جيريمي هانسن" ضمن الطاقم، سجلت المهمة رقما قياسيا كأول رحلة قمرية مأهولة تضم رائدا "غير أمريكي".

ويعكس هذا الإنجاز الطابع الدولي المتزايد لاستكشاف الفضاء والشراكة الاستراتيجية بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الكندية. و"هانسن"، الذي كان صوتا مؤثرا خلال المهمة في وصف المعالم القمرية، يمثل اليوم ملايين البشر خارج الولايات المتحدة الذين يحلمون بالمشاركة في صياغة مستقبل البشرية خارج حدود كوكبنا.

وبهذا تثبت "أرتميس-2" أن القمر وجهة دولية، وأن التعاون العالمي هو المفتاح الحقيقي لاستدامة الوجود البشري في الفضاء السحيق.

"ريد وايزمان".. الخبرة والحكمة تقود الرحلة نحو التاريخ

حطم قائد المهمة "ريد وايزمان" (50 عاما) رقما قياسيا فريدا كأكبر إنسان سنا يصل إلى بيئة القمر، متجاوزا الرقم الذي سجله الرائد الأسطوري "آلان شيبرد" في عام 1971.

ووصول "وايزمان" إلى هذا الإنجاز في هذه المرحلة من حياته المهنية يبعث برسالة قوية حول أهمية الخبرة المتراكمة والحكمة في قيادة المهام المعقدة والخطيرة.

لم يقُد "وايزمان" المهمة ببراعة تقنية فحسب، بل أضفى عليها طابعا إنسانيا عميقا من خلال قيادته للطاقم في ظروف العزلة والضغط العالي.

ويثبت هذا الرقم القياسي أن استكشاف الفضاء لا يقتصر على الشباب فحسب، بل يتطلب مزيجا من القوة البدنية والاتزان النفسي والخبرة الطويلة التي اكتسبها وايزمان عبر سنوات من العمل الشاق في وكالة ناسا.

فوهة "كارول".. أول سجل عاطفي محفور على وجه القمر

في لحظة إنسانية مؤثرة، توقف طاقم مهمة "أرتميس-2" فجر يوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان عند أبعد نقطة وصل إليها البشر من الأرض ليقترحوا تسمية فوهة على سطح القمر باسم زوجة قائد المهمة الراحلة "كارول تايلور وايزمان".

شارك الرواد هذه اللحظة مع مركز التحكم في هيوستن، حيث ارتجف صوت رائد الفضاء الكندي "جيريمي هانسن" وهو يقول: "بدأنا هذه الرحلة منذ سنوات في عائلة رواد الفضاء المقربة وفقدنا أحد أحبائنا.. اسمها كارول، زوجة ريد، ووالدة كاتي وإيلي".

وأضاف: "هناك فوهة على القمر، نقطة لامعة بالقرب من فوهة "غلوشكو" (Glushko) وعلى نفس خط عرض فوهة "أوم" (Ohm) نود أن نسمّيها "كارول" (Carroll).

وعلى الفور أجابت بحماس رائدة الفضاء الكندية "جيني غيبونز" من قلب غرفة التحكم التابعة لناسا في هيوستن، حيث كانت تتابع الاتصالات بين الطاقم والمراقبين الأرضيين: "إنتيغريتي" (Integrity) و"كارول" (وCarroll)، واضح وجلي. شكرا لكم". وهي تتلقى الاسمين المقترحين للفوهتين القمريتين الجديدتين. و"إنتيغريتي" هو الاسم الذي اختاره رواد الفضاء لرحلتهم على متن مركبة "أوريون" في مهمة "أرتميس-2".

وسيخضع الاسمان المقترحان لاحقا لمراجعة الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) للموافقة الرسمية، كما حدث سابقا مع اقتراحات "أبولو 8" في عام 1968.

في رحلةٍ جمعت بين الأرقام القياسية واللحظات الإنسانية، أثبتت مهمة "أرتميس-2" أن استكشاف الفضاء لم يعد مجرد سباق تقني، بل قصة إنسانية تتسع للجميع، فبينما حطم الرواد حدود المسافة والسرعة، حملوا معهم مشاعرهم وذكرياتهم، ليؤكدوا أن الإنسان -أينما ذهب- سيبقى مرتبطا بالأرض وبمن يحب.