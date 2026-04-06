مذنب مابس "ينتحر" في غلاف الشمس اللاهب

لقي مذنب "مابس" (MAPS -C/2026 A1) حتفه بعد أن عبر الغلاف الشمسي يوم الأحد 5 أبريل/نيسان على ارتفاع نحو 160 ألف كيلومتر فقط فوق سطح الشمس. وكان المذنب عبر المنطقة الحرجة بسرعة كبيرة كما ظهر في الكاميرات الإكليلة المحمولة على متن المرصد الشمسي "سوهو" (SOHO)، لكن ما نجا منه كان مجرد سحابة من الحطام.

التُقطت هذه المشاهد بواسطة جهاز الكوروناغراف "سي 1″ و"سي 2" المحمولان على متن مرصد سوهو الدولي ، حيث سجّلت الأجهزة الغطسة القاتلة التي لم تكن مرئية من الأرض. ويُظهر التسجيل ازديادا مفاجئا في السطوع بين الساعة السادسة والثامنة صباحا بالتوقيت العالمي، ويرجّح أنه ناتج عن انفجار نواة المذنب بسبب الإجهاد الحراري العظيم الذي تعرض له المذنب بسبب قرب المسافة بينه وبين الشمس.

وخلال وجود المذنب خلف قرص الحجب في جهاز الكوروناغراف، يبدو أن النواة المتفتتة تبخرت بالكامل، ولم يتبق سوى تيار من الغبار خرج من الجهة الأخرى. ولا تزال بيانات سوهو تتدفق، ما يعني إمكانية رصد المزيد من بقايا هذا الحطام خلال الساعات القادمة.

وكان علماء الفلك يأملون بنتيجة مختلفة؛ فقد اكتُشف مذنب "مابس" في يناير/كانون الثاني 2026 الماضي على مسافة أبعد من الشمس مقارنة بأي مذنب "ملامس للشمس" في التاريخ، وكان يُعتقد أنه كبير بما يكفي للبقاء وربما الظهور في وضح النهار. لكن النهاية كانت مختلفة.. وداعا مذنب "مابس".