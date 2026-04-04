مذنب "مابس" يقترب من الشمس.. فهل سنشهد عرضا سماويا لا يُنسى؟

يستعد المذنب "مابس" (C/2026 A1 MAPS) لمواجهة حاسمة مع الشمس اليوم السبت، فيما يترقب العلماء وعشاق الفلك حول العالم مصيره، الذي قد يشكل لحظة سماوية استثنائية.

فقد اكتُشف المذنب قبل 3 أشهر فقط بواسطة فريق من الفلكيين الهواة في صحراء أتاكاما بتشيلي، ويصنف كـ"مذنب عابر للشمس" (Sungrazer)، أي أنه سيقترب جدا من سطح الشمس. فما المصير الذي سيؤول إليه المذنب؟ تعرف على التفاصيل.

ثلاثة سيناريوهات لمصير المذنب

يشير الفلكيون إلى 3 احتمالات لمصير المذنب بعيد اقترابه من الشمس:

التحطم قبل الوصول للنقطة الأقرب: وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، على غرار مذنب "آيسون" ( ISON 2013 )، مما يعني فقدان أي عرض سماوي. النجاة المؤقتة ثم التحطم بعد الاقتراب: كما حدث مع "المذنب العظيم الجنوبي 1887″، حيث تبقى ذيول باهتة بلا رأس واضح. النجاة الكاملة: السيناريو الأقل احتمالا ولكنه الأكثر إثارة، حيث قد يظهر المذنب في السماء الغربية للعين المجردة خلال الأسبوع الثاني من أبريل/نيسان 2026، ليصبح أحد ألمع المذنبات في السنوات الأخيرة، مقارنة بالمذنب العظيم الذي ظهر في عام 1965.

يأمل الفلكيون أن يكون السيناريو الثالث حقيقة، ليشهد العالم حدثا سماويا نادرا يظهر المذنب في السماء للعين المجردة، وربما يبهر هواة الفلك والمصورين الفلكيين على حد سواء. وسيكون النظر إليه وتصويره متاحا وآمنا حينها بلا أذى من الشمس وأشعتها.

المراقبة الآمنة للمذنب

من الجميل أن يرى الإنسان مذنبا بالعين المجردة، فرغم كثرتها لكنها تظل أجراما خافتة أو بحاجة إلى راصد فلكي محترف كي يدلك عليها. أما إن أصبح المذنب مرئيا بالعين المجردة -كما حدث مع مذنب "هيل-بوب" في 1997، فإن الشرط الوحيد لرؤيته حينئذ سيكون: أن ترفع بصرك إلى السماء.

وفي حال نجا مذنب "مابس" من قبضة الشمس ولم يتفتت بسبب جاذبيتها وحرارتها، فإنه سيُحَيينا بعيد غروب الشمس مباشرة ابتداء من يوم الأحد 5 أبريل/نيسان، ولأيام تلي ذلك التاريخ.

ومن أجل العثور عليه في أيامه بعد النجاة، فعليك بأن تنتظر لحظة غروب الشمس وتحدد أين غربت، ثم تبدأ بالبحث فوقها مباشرة. وإذا كان لديك منظارا مزدوج العينية فسيساعدك في البحث السريع. أما إن كنت من هواة التصوير فستكون أجدر بالتقاط صورة جميلة له.