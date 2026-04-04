خطوات نحو الفضاء.. انطلاق فعاليات مهرجان الفلك الثالث بالدار البيضاء

تحت شعار يمزج بين "العلم والإلهام"، تنطلق اليوم السبت 4 أبريل/ نيسان في العاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء، فعاليات النسخة الثالثة من "مهرجان الدار البيضاء للفلك"، الذي تنظمه جمعية "خطوات نحو الفضاء" (Steps Into Space).

ويمتد هذا الحدث العلمي البارز على مدار أسبوع كامل (من 4 إلى 11 أبريل/ نيسان)، مستهدفا تقريب علوم الكون من الجمهور الناشئ والمختصين على حد سواء.

رحلة كونية من "الفرقان" إلى "القرويين"

يتميز برنامج المهرجان بتنوع موضوعاتي يربط بين الأصالة والمعاصرة؛ حيث يسلط الضوء على الإسهامات المغربية في علم الفلك من خلال سلسلة محاضرات رصينة.

وسيشهد المهرجان ملتقى خاصا بالإسهامات المغاربية يشارك فيه حسن الدغماوي بمداخلة حول "المجرات الفلكية ونشر علم الفلك بالمغرب"، نايل نعيمة الذي يتناول موضوع "أرباب فلكية مغربية".

كما يحضر التراث العلمي بقوة من خلال ورقة الحسن طالبي حول "التراث الفلكي بجامعة القرويين"، في حين يقدم محمد إحسيني رؤية تجمع بين النص الديني والعلم في محاضرته "علم الفلك في القرآن.. بصائر علمية لأولي الألباب".

صناعة الشغف

وفي تصريح خاص حول أهداف المهرجان، أكدت رئيسة المهرجان ورئيسة جمعية "خطوات نحو الفضاء"، سلمى الركايبي، أن هذا الحدث ليس مجرد تجمع لهواة الرصد، بل هو مشروع تعليمي متكامل.

وقالت الركايبي: "إن رؤيتنا في هذه النسخة تتجاوز العرض النظري؛ نحن نسعى إلى دمج علوم الفضاء في النسيج الثقافي للمجتمع المغربي. وهدفنا هو استثمار الفضول الطبيعي لدى الأطفال والشباب لتحويله إلى مسار علمي حقيقي يواكب الطموحات الوطنية للمغرب في مجال التكنولوجيا والفضاء".

وأضافت الركايبي موضحة البعد الإنساني للمهرجان: "لقد خصصنا يوما كاملا لأنشطة موجهة لفائدة "أطفال القمر" إيمانا منا بأن العلم حق مشاع للجميع، وأن دمج مختلف فئات المجتمع في تجربة إنسانية ملهمة هو جوهر رسالتنا العلمية".

برنامج تفاعلي ومحطات ميدانية

ولا يقتصر المهرجان على القاعات المغلقة، بل يمتد للميدان عبر ورشات تفاعلية تستهدف أكثر من 2000 تلميذ وتلميذة في المدارس العمومية بجهة الدار البيضاء خلال يومي 6 و8 أبريل/ نيسان. كما يتضمن البرنامج عروضا لأفلام وثائقية، مسابقات رقمية، وورشات تقنية لرصد البقع الشمسية.

ومن المرتقب أن يختتم المهرجان فعالياته في 11 أبريل/ نيسان في أجواء احتفالية كبرى، تشمل الإعلان الرسمي عن "مشروع القمر الصناعي"، وهو المشروع الذي يجسد شعار المهرجان في الانتقال من الشغف بالنجوم إلى الاكتشاف والابتكار التكنولوجي بأيادٍ مغربية.

وبين عبق تاريخ "القرويين" وطموح الأقمار الصناعية، تضرب الدار البيضاء موعدا مع الكون، داعية "أولي الألباب" للتأمل في سماء المغرب التي كانت وما زالت منبعا للإلهام والبحث العلمي.