سر أخفاه "توكارا".. تحليل الحمض النووي يكشف طائرا جديدا في اليابان

أعلن فريق دولي من العلماء عن اكتشاف نوع جديد من طيور الدخلة في اليابان، بعد أن كشفت التحليلات الجينية أن ما كان يُعتقد سابقًا أنه نوع واحد هو في الواقع نوعان مختلفان.

وأُطلق على النوع الجديد اسم "توكارا ليف ووربلر"، في حين يحتفظ النوع الآخر باسمه "إيجيماز ليف ووربلر".

وأوضح الباحثون في الدراسة المنشورة بدورية "بي إن إيه إس نكسس" (PNAS Nexus) أن الشكل الخارجي للنوعين متطابق تقريبًا، ما جعل التمييز بينهما مستحيلاً بالاعتماد على المظهر فقط، إلا أن تحليل الحمض النووي إلى جانب دراسة أنماط التغريد كشف عن اختلافات جوهرية تؤكد أنهما نوعان منفصلان.

هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية استخدام التقنيات الجينية الحديثة في الكشف عن التنوع البيولوجي الخفي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتراجع التنوع الحيوي.

موائل محدودة واختلافات جغرافية

ويعيش النوعان في مناطق جزرية محدودة، إذ يقتصر انتشار النوع القديم على جزر إيزو جنوب طوكيو، بينما يوجد النوع الجديد في جزر توكارا جنوب غرب اليابان. وكانت الدراسات الأولية قد أشارت إلى وجود اختلافات جينية بين المجموعتين منذ نحو عقد، قبل أن تؤكد المقارنات الجينية الكاملة هذا الانقسام.

إلى جانب الفروق الجينية، أظهرت التحليلات اختلافًا في أنماط التغريد بين الطائرين، وهو ما عزز الأدلة على كونهما نوعين مستقلين، رغم التشابه الكبير في الشكل.

وأشار العلماء إلى أن كلا النوعين يعيشان في تجمعات صغيرة ومعزولة، ما يؤدي إلى انخفاض التنوع الجيني وزيادة القابلية للتأثر بالتغيرات البيئية والأمراض. وتغطي جزر توكارا مساحة محدودة لا تتجاوز 100 كيلومتر مربع موزعة على عدة جزر صغيرة، وهو ما يزيد من هشاشة النظام البيئي هناك.

ويصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة النوع الأصلي كنوع مهدد، في حين يرى الباحثون أن النوع الجديد يواجه مستوى مماثلاً من الخطر، ما يستدعي إدراجه ضمن الفئات المعرضة للخطر وفرض إجراءات حماية ومراقبة مستمرة لكلا النوعين.

إعلان

ويُعد هذا الاكتشاف من الحالات النادرة، حيث يعود آخر اكتشاف لنوع طيور جديد في اليابان إلى عام 1982، عندما تم توثيق طائر "أوكيناوا ريل".