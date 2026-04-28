"قيء ديناصور" يتحول إلى سمكة.. حفرية خدعت العلماء

كشفت دراسة حديثة أن حفرية أُعلن عنها مؤخرا على أنها نوع جديد من الزواحف الطائرة القديمة "التيروصور"، ليست في الواقع سوى بقايا سمكة، في تكرار لخطأ علمي شهير يعود إلى ما يقرب من قرن.

وتعود القصة إلى إعلان فريق من الباحثين بقيادة عالم الحفريات البرازيلي "رودريغو بيغاس"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن اكتشاف كائن جديد أطلقوا عليه اسم " باكيرِيبو واريتزا"، استنادا إلى حفرية عثر عليها في صخور تعود إلى العصر الطباشيري المبكر شمال شرق البرازيل.

وأثار الاكتشاف وقتها اهتماما واسعا، خاصة مع فرضية مثيرة تشير إلى أن العينة قد تكون بقايا قيء ديناصور مفترس ضخم، ربما يشبه سبينوصور.

تفسير لم يدُم طويلا

لم يمر وقت طويل على إعلان هذا الاكتشاف، حتى بدأت سهام النقد تُوجَّه إليه، فبعد أسابيع قليلة، بدأ فريق دولي من علماء الحفريات بمراجعة البيانات والصور المنشورة، ليكتشفوا تناقضات واضحة في بنية "الأسنان" والعظام المنسوبة للكائن الجديد.

وأظهرت التحليلات أن هذه التراكيب لا تتوافق مع خصائص التيروصورات، بل تفتقر إلى السمات الأساسية مثل الجذور السنية والبنية المجهرية المعروفة.

وبالعودة إلى سجلات علمية قديمة، وجد الباحثون تشابها لافتا مع حالة تاريخية تعود إلى عام 1939، عندما أخطأ عالم الحفريات "فرديناند برولي" في تصنيف حفرية أطلق عليها اسم "بيلونُوكازما"، قبل أن يتضح لاحقا أنها مجرد خياشيم سمكة.

قوس خيشومي منهار

وبالفعل، أكدت الدراسة الجديدة، المنشورة بدورية "بالِيونتولوجي" (PALEONTOLOGY)، أن "باكيرِيبو" ليس سوى قوس خيشومي منهار لسمكة كبيرة، محفوظ إلى جانب بقايا أسماك أصغر، وليس زاحفا طائرا، كما اعتُقد في البداية.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات المستمرة في علم الحفريات، حيث يعتمد الباحثون غالبا على بقايا غير مكتملة، ما يجعل احتمالات الخطأ واردة. كما تعكس التحول الكبير الذي أحدثه العصر الرقمي في وتيرة البحث العلمي، فبينما كانت مثل هذه الأخطاء تستغرق في الماضي عقودا لاكتشافها، أصبح من الممكن اليوم رصدها وتصحيحها خلال أسابيع أو أشهر فقط.