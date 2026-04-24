مفاهيم فلكية مغلوطة متداولة يصححها العلم

لطالما كان الفضاء مادة خصبة للخيال البشري، مما أدى لترسخ مفاهيم خاطئة في وعينا الجمعي بفعل الأفلام والقصص المتداولة. اليوم، نضع أشهر هذه الأفكار تحت مجهر العلم لنكتشف أن الحقائق الكونية أكثر إدهاشا من الخرافات التي حيكت حولها.

الأرض مسطحة

الادعاء الخاطئ: نعيش على قرص مستوٍ يحده جدار جليدي.

الرد العلمي: هذه أقدم الخرافات التي نسفها العلم منذ آلاف السنين. فقد أثبت اليوناني القديم "إراتوستينس" كروية الأرض عبر قياس ظلال الشمس، تلاه "ماجلان" برحلته الشهيرة حول العالم. وكذلك فعل الخليفة المأمون بتجربته الشهيرة في صحراء سنجار شمال العراق حين أمر بقياس محيط الرض عن طريق ارتفاع النجم القطبي فوق الأفق.

واليوم، توفر لنا الأقمار الصناعية صورا مباشرة تؤكد أن الأرض كروية مفلطحة عند القطبين بسبب دورانها حول نفسها. كما أن الطائرات لا تطير إلا في مسارات منحنية كجزء من دائرة عظمى. وكذلك الليل عند بعض أهل الأرض يقابله نهار عند غيرهم.

الأرض مركز الكون

الادعاء الخاطئ: الشمس والكواكب والنجوم تدور حولنا نحن "المركز الثابت".

الرد العلمي: بفضل كوبرنيكوس وغاليليو، نعلم الآن أننا نسكن كوكبا صغيرا يدور حول نجم عادي (الشمس). بل إن شمسنا نفسها ليست سوى واحدة من مليارات النجوم في مجرة درب التبانة، التي تقع هي الأخرى في ركن ناءٍ من كون شاسع يتوسع باستمرار.

وبسبب حركة تحير الكواكب، التي شاهدها الأقدمون وحيرهم تفسيرها، جاء تفسيرها إثباتا أن الأرض ليست المركز بل هي كوكب يدور حول الشمس كباقي الكواكب.

الشمس كرة من النار

الادعاء الخاطئ: الشمس تحترق مثل الأخشاب أو الفحم بفضل الأكسجين.

الرد العلمي: الفضاء فراغ لا يحتوي على أكسجين ليدعم "الاحتراق" التقليدي. فالشمس في الواقع هي "مفاعل اندماج نووي" عملاق؛ حيث تضغط الجاذبية ذرات الهيدروجين لتتحول إلى هيليوم، منتجة طاقة هائلة وحرارة وضوءا، وهي عملية مختلفة تماما عن اشتعال النار الذي نعرفه.

فبينما تضغط جاذبية الشمس الهائلة المواد للداخل نحو المركز، فإن هذا الضغط يسبب اندماجا نوويا يندفع للخارج بشكل حرارة وإشعاع، فيتكوّن بذلك وضع مستقر يجعل الشمس لا تنهار ولا تتفجر، بل تبقى في حالة ثابتة.

ولو كانت تحترق بغير ذلك لانتهت حياتها في بضع آلاف من السنين، لكن عمرها اليوم 4.6 مليار سنة، ويقدر لها ان تعيش أطول من ذلك قبل أن تتحول إلى قزم أبيض.

حزام الكويكبات مزدحم

الادعاء الخاطئ: الطيران عبر حزام الكويكبات يتطلب مناورات خطيرة لتجنب الصخور المتراصة.

الرد العلمي: صوّرت أفلام الخيال العلمي الحزام كزحام مروري، لكن الواقع مختلف تماما. فالفضاء شاسع لدرجة أن المسافة بين كويكب وآخر تقدر بملايين الكيلومترات، ومن النادر جدا أن تلاقي في طريقك كويكبا.

وفي الواقع، فإن احتمال اصطدام مركبة فضائية بكويكب أثناء عبور الحزام هو أقل من واحد في المليار.

الجانب المظلم للقمر

الادعاء الخاطئ: هناك جانب من القمر يغرق في الظلام الدائم ولا تصله الشمس.

الرد العلمي: التسمية الصحيحة هي "الجانب البعيد". فالقمر يدور حول نفسه بنفس سرعة دورانه حول الأرض، بمعنى آخر، القمر يتم دورة واحدة حول نفسه في شهر كامل، لذا نرى وجها واحدا دائما.

أما ضوء الشمس فيغمر الجانبين بالتناوب. وكل نقطة على سطح القمر تختبر نهارا وليلا، تماما كما يحدث على الأرض، ولولا ذلك لما حصلنا على صور مضاءة لوجه القمر البعيد.

الصيف يحدث لقربنا من الشمس

الادعاء الخاطئ: ترتفع الحرارة في الصيف لأن الأرض تقترب من قرص الشمس.

الرد العلمي: الحقيقة أن الأرض تكون في "أبعد" نقطة عن الشمس في شهر يوليو/تموز (صيفا في النصف الشمالي). فسبب الفصول هو "ميل محور الأرض" بزاوية 23.5 درجة؛ فعندما يميل نصف الكرة نحو الشمس، تسقط الأشعة بشكل مباشر ومركز، مما يسبب الصيف.

عطارد أشد الكواكب حرارة

الادعاء الخاطئ: بما أن عطارد هو الأقرب للشمس، فمن الطبيعي أن يكون الأكثر سخونة.

الرد العلمي: المفاجأة هي أن كوكب الزهرة يحتل المركز الأول بحرارة تصل إلى 460 درجة مئوية. ويعود السبب لغلافه الجوي الكثيف المليء بثاني أكسيد الكربون، الذي يحبس الحرارة في ظاهرة "احتباس حراري" جامحة، بينما يفتقر عطارد لغلاف جوي يحفظ حرارته ليلا.

بل إن حرارة عطارد تنخفض ليلا إلى 180 تحت الصفر، وترتفع نهارا إلى 430 درجة فقط.

لا جاذبية في الفضاء

الادعاء الخاطئ: رواد الفضاء يطفون لأن الجاذبية تنعدم تماما بمجرد الخروج من الغلاف الجوي.

الرد العلمي: الجاذبية موجودة في كل مكان، وهي ما تبقي الكواكب في مداراتها. ورواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يقعون تحت تأثير 90% من جاذبية الأرض، لكنهم يطوفون لأنهم في حالة "سقوط حر" دائم ومستمر حول الأرض وبسرعة تجعلهم لا يسقطون عليها.

الثقوب السوداء مكنسة كونية

الادعاء الخاطئ: الثقب الأسود يمتص ويشفط كل ما حوله بجنون.

الرد العلمي: الثقب الأسود ليس مكنسة، بل هو جرم بكتلة هائلة. وإذا استبدلنا شمسنا فجأة بثقب أسود له نفس كتلتها، فلن تنجذب الأرض لداخلها، بل ستستمر في مدارها الطبيعي بسلام (لكننا سنتجمد من غياب الضوء)، لأن قوة الجاذبية تعتمد على الكتلة والمسافة فقط.

سور الصين يرى من القمر

الادعاء الخاطئ: هو المعلم الوحيد من صنع البشر الذي يظهر للعين المجردة من الفضاء.

الرد العلمي: هذه أسطورة حضارية، فسور الصين رقيق جدا ولونه يشبه لون الأرض المحيطة به، مما يجعل رؤيته بالعين المجردة من المدار الأرضي المنخفض غير ممكنة، ومستحيلة تماما من على سطح القمر الذي يبعد عنا 384 ألف كيلومتر.

النجوم تتلألأ بذاتها

الادعاء الخاطئ: النجوم تومض وتنطفئ بشكل طبيعي في الفضاء.

الرد العلمي: هذا التلألؤ هو وهم بصري يسببه الغلاف الجوي للأرض. فعندما يمر ضوء النجم عبر طبقات الهواء المضطربة، ينكسر الضوء ويتشتت قبل وصوله لعينك. لو كنت في الفضاء، ستبدو لك النجوم كنقاط ثابتة وحادة الإضاءة لا تومض أبدا.

وهذا ما أكده طاقم مركبة أرتميس-2″ التي زارت القمر في أبريل/نيسان 2026.

المريخ به قنوات مائية اصطناعية

الادعاء الخاطئ: رصد الفلكيون قنوات هندسية بناها "مريخيّون" لنقل المياه.

الرد العلمي: عام 1877، وصف الفلكي "سكياباريلي" خطوطا سماها (Canali) وتعني ممرات طبيعية، لكنها ترجمت خطأ لـ "قنوات اصطناعية". أثبتت الرحلات الفضائية لاحقا أنها لم تكن سوى أوهام بصرية وتضاريس طبيعية وتجاويف، ولا وجود لأي حضارة هندست المريخ.

الانفجار العظيم كان "انفجارا"

الادعاء الخاطئ: الكون بدأ بانفجار ضخم في مركز الفراغ.

الرد العلمي: لم يكن هناك "انفجار" بالمعنى التقليدي ولا "مركز" أو "مكان" يحدث فيه. فالانفجار العظيم هو توسع مفاجئ ولحظي للنسيج الكوني (الزمكان) نفسه.

والكون لم يتوسع "داخل" فراغ، بل هو الذي خلق الفضاء والزمن أثناء تمدده، وهو تمدد مستمر حتى اليوم.

كل النجوم التي نراها قد ماتت

الادعاء الخاطئ: لأن الضوء يستغرق وقتا طويلا، فنحن نرى أشباح نجوم انفجرت منذ زمن.

الرد العلمي: رغم أننا ننظر للماضي فعلا، إلا أن معظم النجوم التي نراها بالعين المجردة تقع ضمن بضعة آلاف من السنين الضوئية، وهي مدة قصيرة جدا في عمر النجوم الذي يقدر بالمليارات. لذا، فإن الغالبية العظمى من النجوم التي تراها ليلا لا تزال موجودة فعليا.

وأكثر النجوم احتمالية أن تموت هي النجوم الحمراء العملاقة مثل نجوم الجوزاء والدبران وقلب العقرب، فهي نجوم يعتقد بأنها تحتضر.

زحل هو الوحيد ذو الحلقات

الادعاء الخاطئ: زحل كوكب استثنائي لكونه الوحيد المحاط بحلقات في المجموعة الشمسية.

الرد العلمي: زحل يملك الحلقات الأكثر لمعانا ووضوحا (بسبب الجليد)، لكنه ليس وحيدا. فالمشتري، وأورانوس، ونبتون تملك جميعها أنظمة حلقات خاصة بها. إلا أنها تتكون من غبار صخري ومواد معتمة، مما يجعل رؤيتها من الأرض مستحيلة بدون تلسكوبات فضائية متطورة.

خاتمة علمية

إن العلم ليس مجرد تكديس للمعلومات، بل هو عملية مستمرة من التشكيك والتصحيح. فالخرافات الفلكية التي تناولناها تذكرنا بأن حواسنا قد تخدعنا، وأن الكون يعمل وفق قوانين فيزيائية مذهلة تتجاوز في روعتها ما نراه في أفلام الخيال. والاستكشاف النقدي هو بوابتنا الحقيقية لفهم مكاننا في هذا الوجود الفسيح.