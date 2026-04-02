مذنب عمره 12 مليار سنة نجا من نظام نجمي مفقود وزار الأرض

اكتشف العلماء أن المذنب "أطلس" (3I/ATLAS) البينجمي قد يكون عمره بين 10 و12 مليار سنة، ليصبح أحد أقدم الأجسام الكونية التي تزور نظامنا الشمسي، ويمنحنا نافذة فريدة على بدايات مجرة درب التبانة.

فقد كان المذنب دخل نظامنا الشمسي في عام 2020 ليصبح أحد ثلاثة أجسام بين نجمية أولها "أومواموا" (Oumuamua) في 2017، و"بوريسوف" (Borisov) في 2019.

وتشير تحليلات تركيبته النظيرية، بما في ذلك بيانات مطياف الأشعة تحت الحمراء القريب على متن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، إلى أن المذنب نشأ قبل انتشار نظير الكربون-13 في المجرة، ما يضع تكوينه في الأيام الأولى لدرب التبانة.

ويقول "مارتن كوردينر" من وكالة ناسا غودارد في بيان صحفي رسمي: "كلما كان مذنب اطلس أقدم، بدا هذا الاحتمال أكثر واقعية". إذ يشير التركيب الكيميائي للمذنب إلى أنه أثر من نظام كوكبي قديم لم يعد موجودا، ما يجعله مرجعا فريدا لفهم تكوّن الأنظمة الكوكبية الأولى.

كيمياء الحياة المحتملة ولغز أصله الكوني

يحتوي المذنب على جزيئات كربونية معقدة مثل الميثانول والفورمالدهيد والميثان. وصرح "كوردينر" لموقع سبيس كوم: "نعتقد أن المواد المذنبية تمثل بشكل عام اللبنات الأساسية للكواكب خارج خط الثلج المائي في القرص الكوكبي الأولي".

ويعزز هذا الاكتشاف فكرة أن اللبنات الأساسية للحياة قد تكون منتشرة في المجرة منذ زمن بعيد، قبل تكوّن نظامنا الشمسي.

ورغم أن مسار المذنب معقد بسبب التفاعلات الجاذبية على مدى مليارات السنين، فيعتقد "كوردينر أنه "كلما كان مذنب أطلس أقدم، ازداد احتمال أنه جاء من القرص السميك لدرب التبانة حول مركزها".

وتشير هذه الأدلة إلى أن المذنب قد يكون ناجيا من منطقة قديمة جدا في المجرة، مقدمة معلومات لا تقدر بثمن عن تاريخ تكوّن الكواكب وإمكانية الحياة خارج نظامنا.