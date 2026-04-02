عودة البشر إلى القمر بعد نصف قرن.. ماذا ستفعل مهمة "أرتيميس 2" في رحلتها؟

انطلقت إلى القمر في تمام الساعة 1 و35 دقيقة فجر اليوم الخميس 2 أبريل/نيسان 2026 بتوقيت مكة المكرمة مهمة "أرتميس-2" (Artemis-2) المأهولة في رحلة تاريخية يدور فيها أربعة رواد فضاء حول القمر في رحلة تستغرق 10 أيام.

فمن قاعدة كيب كينيدي في ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، انطلق الصاروخ "إس إل إس" (SLS) التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وهو الصاروخ الأطول في تاريخ الفضاء (98 مترا) حاملا على متنه مركبة الفضاء "أوريون" التي تقل الرواد الأربعة في زيارة خاطفة للقمر يدورون حوله دورة واحدة قبل عودتهم إلى الأرض يوم الأحد 12 أبريل/نيسان 2026.

وتعد هذه الرحلة الأولى التي تحمل بشرا إلى القمر بعد آخر رحلات برنامج أبولو التي اختتمت برحلة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 1972، أي قبل 54 عاما من الآن. وليس هدف الرحلة الحالية الهبوط على القمر، بل الدوران حوله والعودة إلى الأرض لاختبار الأنظمة قبل إرسال بعثات تهبط فعليا على السطح (أرتميس-3 وما بعدها).

وستقطع الرحلة مسافة تقارب 1.1 مليون كيلومتر ذهابا وإيابا حول القمر، أي حوالي ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر. وسيصل رواد الفضاء الأربعة إلى نقطة هي الأبعد في الفضاء من أي مسافة وصلها رائد فضاء من قبل.

ماذا سيفعل الرواد أثناء المهمة؟

وفقا لـ"ناسا" فإن هذه الرحلة هي اختبار شامل لكل ما يحتاجه البشر للسفر إلى الفضاء العميق، وتشمل مهام أفرادها:

اختبار أنظمة دعم الحياة (الهواء، الماء، الحرارة) لأول مرة مع بشر.

تشغيل أنظمة الملاحة والاتصالات بعيدا عن الأرض.

تنفيذ مناورات مدارية معقدة حول القمر.

تجربة العمل الجماعي في بيئة فضائية عميقة.

التقاط صور ومقاطع فيديو للأرض والقمر.

إجراء تجارب علمية بسيطة (بيئة الفضاء، الإشعاع، تأثير انعدام الجاذبية).

جدول المهمة التقريبي في الأيام العشرة

عشرة أيام سيقضيها رواد الفضاء الأربعة في بيئة معزولة عن العالم، وفي مساحة لا تزيد عن 9 أمتار مربعة، والحركة فيها محدودة ومحسوبة كأنها زنزانة كبيرة لكن في الفضاء، وفيها أحدث التكنولوجيات التي عرفها البشر حتى اليوم.

وإليكم الجدول اليومي حتى يوم العودة والهبوط الآمن على الأرض، كما أورده موقع "ناسا" تحت عنوان "الدليل الإعلامي لمهمة أرتميس-2" (ARTEMIS II Press Kit):

اليوم 1: الإطلاق والانفصال عن الأرض

الإقلاع على متن الصاروخ "إس إل إس".

الوصول إلى مدار أرضي أولي والدوران حولها دورة واحدة.

تشغيل المرحلة العليا لدفع المركبة نحو القمر.

نشر الألواح الشمسية لتأمين الطاقة.

اليوم 2–3: الرحلة إلى القمر

السفر في الفضاء العميق.

فحص الأنظمة والتأكد من سلامتها.

بث مباشر من المركبة.

تدريبات على حالات الطوارئ.



اليوم 4: الاقتراب من القمر

دخول مسار التحليق حول القمر.

أول رؤية قريبة لسطحه.

تصوير الأرض من مسافة بعيدة.

اليوم 5: التحليق حول القمر (أهم مرحلة)

المرور خلف القمر (انقطاع الاتصال مؤقتا).

الوصول إلى أبعد نقطة عن الأرض (أبعد من أي بشر سابقا).

تنفيذ مناورة العودة إلى الأرض.

تصوير الأرض من أفق القمر العلوي.

اليوم 6–8: رحلة العودة

مغادرة مدار القمر.

مراقبة الأنظمة أثناء الرحلة.

إجراء تجارب علمية إضافية.

تواصل مع الأرض وبث مباشر.

اليوم 9: الاستعداد للهبوط

تجهيز المركبة لدخول الغلاف الجوي.

مراجعة إجراءات الطوارئ.

فصل وحدة الخدمة.



اليوم 10: العودة إلى الأرض

دخول الغلاف الجوي بسرعة عالية.

فتح المظلات.

الهبوط في المحيط الهادئ.

استعادة الطاقم بواسطة فرق الإنقاذ.

لماذا هذه المهمة مهمة؟

تكمن أهمية مهمة "أرتميس-2" في كونها خطوة حاسمة لإثبات قدرة البشر على العودة إلى القمر بأمان بعد أكثر من نصف قرن، حيث ستتيح اختبار التقنيات الحديثة وأنظمة المركبات الفضائية في بيئة الفضاء العميق قبل تنفيذ عمليات هبوط فعلية على سطح القمر.

كما تمهد هذه المهمة الطريق لإنشاء قواعد قمرية دائمة تدعم الاستكشاف طويل الأمد، وتُعد في الوقت نفسه مرحلة أساسية نحو تحقيق الهدف الأكبر، وهو إرسال بعثات مأهولة إلى كوكب المريخ في المستقبل.