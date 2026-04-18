دليل "قاعدة القمر".. ناسا تكشف عن أضخم مشروع فضائي في تاريخها بـ73 هبوطا

في خطوة وصفت بأنها الأكثر جرأة منذ بعثات "أبولو"، كشفت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن وثيقة استراتيجية جديدة تحت اسم "دليل مستخدم قاعدة القمر" (Moon Base User’s Guide).

الوثيقة ليست مجرد خطة، بل هي خريطة طريق طموحة تتضمن تنفيذ 73 رحلة هبوط على سطح القمر لبناء أول قاعدة بشرية دائمة، ممهدة الطريق للوصول إلى المريخ.

3 مراحل لغزو القمر

تخطط ناسا لتنفيذ مشروعها العملاق عبر 3 مراحل زمنية دقيقة:

المرحلة الأولى (حتى 2029): تشمل 21 عملية هبوط لتأمين وصول متكرر ومنتظم لسطح القمر.

المرحلة الثانية (2029-2032): تتضمن 24 عملية هبوط تركز على بناء البنية التحتية الأساسية وبدء المهمات المأهولة نصف السنوية.

المرحلة الثالثة (من 2032 فصاعدا): تشمل 28 عملية هبوط تهدف لترسيخ الوجود البشري الدائم ونقل البضائع من القمر إلى الأرض.

تحديات "شبه مستحيلة"

رغم الحماس، لا يخفي التقرير حجم "الفجوات التقنية" التي تواجه الوكالة، فنحن لا نتحدث فقط عن الهبوط، بل عن البقاء على قيد الحياة.

وتبرز 3 تحديات رئيسية:

الطاقة: تطوير مفاعلات نووية صغيرة للعمل في بيئة القمر القاسية.

الأنظمة الحياتية: كيف سيعيش البشر لفترات طويلة تحت تأثير الإشعاعات الكونية وغبار القمر الحارق؟

الميزانية والمنافسة: يواجه برنامج "أرتميس" ضغوطا مالية وتأخيرات في الجدول الزمني، في وقت تسابق فيه الصين الزمن لإنزال روادها على القمر قبل عام 2030.

القمر.. المحطة الأخيرة قبل المريخ

في تصريح يعكس عقلية ناسا الجديدة، قال مدير الوكالة جاريد إيزاكمان: "نريد إنزال الكثير من الأشياء، ولا بأس إذا انكسر بعضها؛ فنحن هنا لنتعلم". هذا التوجه يشير إلى اعتماد "منهجية التجربة والخطأ" لتسريع وتيرة الابتكار.

إن مشروع "قاعدة القمر" ليس مجرد استعراض للقوة التكنولوجية، بل هو ضرورة علمية بالنسبة للولايات المتحدة، فالقمر سيعمل كـ"مختبر تجارب" هائل؛ فإذا نجحت في بناء طاقة مستدامة واستخراج المياه من الجليد القمري، فإن الطريق إلى المريخ لن يعود حلما بعيد المنال بالنسبة لها، بل سيصبح مسألة وقت فقط.