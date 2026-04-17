"العاصفة القصوى".. ضربة شمسية واحدة تعيد الأرض إلى عصر ما قبل الكهرباء

لطالما نُظر إلى الشمس في الميثولوجيا القديمة كرمز للاستقرار والحياة، لكن العلم الحديث كشف لنا وجها آخر لهذا العملاق النووي. نحن نعيش في الواقع داخل الغلاف الجوي الخارجي لنجم متغير، في علاقة معقدة تتراوح بين الدفء الواهب للحياة والانفجارات الكونية التي قد تعيدنا إلى عصور ما قبل الكهرباء.

ففي أبريل/نيسان 2026، ومع صدور دراسات بريطانية وأمريكية جديدة تحذر من سيناريوهات "العاصفة القصوى"، لم يعد الحديث عن النشاط الشمسي مجرد ترف علمي، بل أصبح قضية أمن قومي لكوكب يزداد ارتهانه للسيليكون والشبكات اللاسلكية يوما بعد يوم.

المحرك النووي.. البلازما والكتل الإكليلية

لفهم الخطر، يجب أن نفهم المادة التي يصدر منها. فالشمس تتكون من "البلازما"، وهي حالة للمادة تتصرف كسائل مغناطيسي فائق الحرارة. وعندما تلتوي الخطوط المغناطيسية داخل الشمس ثم تنقطع فجأة، تطلق طاقة هائلة على شكل انفجارات وتأججات شمسية (Solar Flares) تنتقل بسرعة الضوء وتصلنا في 8 دقائق.

لكن الخطر الأكبر يتمثل في الكتل الإكليلية المقذوفة "سي إم إي" (CME)؛ وهي مليارات الأطنان من البلازما الممغنطة التي تشق طريقها عبر الفضاء بسرعة ملايين الكيلومترات في الساعة. فإذا كان الانفجار الشمسي هو "طلقة الرصاص"، فإن الكتلة الإكليلية هي "موجة التسونامي".

هذه الكتل هي التي تسبب العواصف الجيومغناطيسية الكبرى، حيث تتشابك مغناطيسية الشمس مع مغناطيسية الأرض، مما يؤدي إلى ضخ تيار كهربائي هائل في كل ما هو موصل على سطح كوكبنا.

دورة الـ11 عاما.. عودة البقع السوداء

تتبع الشمس دورة نشاط منتظمة تعرف بـ"دورة النشاط الشمسي"، وتستغرق حوالي 11 عاما. وخلال هذه الدورة، يتقلب قطبا الشمس المغناطيسيان.

والبوصلة الحقيقية لهذا النشاط هي البقع الشمسية؛ وهي مناطق داكنة (أقل حرارة) تظهر على سطح الشمس حيث تكون المجالات المغناطيسية قوية لدرجة أنها تمنع الحرارة من الصعود.

ويتنبأ العلماء بقدوم العواصف من خلال مراقبة هذه البقع؛ فكلما كانت البقعة أكبر من حجم الأرض بمرات ومعقدة في شكلها، كان ذلك إنذارا بـ"زلزال شمسي" قريب. ونحن الآن في الدورة الشمسية رقم 25 ما بين (2020- 2021) والتي أثبتت أنها أكثر نشاطا مما توقعه الخبراء، مما يعزز أهمية الدراسات التحذيرية الصادرة مؤخرا.

الدروع الأرضية.. الدرع المنيع والذيل المغناطيسي

الأرض ليست عاجزة تماما؛ فهي محمية بـ "غلاف مغناطيسي" (Magnetosphere) ناتج عن حركة الحديد المنصهر في لُبها. عندما تضرب الرياح الشمسية هذا الغلاف، ينضغط من جهة الشمس ويمتد من الجهة الأخرى ليشكل الذيل المغناطيسي. هذا الذيل يعمل كمخزن للطاقة، وفي لحظات معينة، ينقطع هذا الذيل ويطلق طاقة هائلة تعود نحو القطبين، وهو ما يولد ظاهرة الشفق القطبي (Aurora).

إعلان

بالإضافة إلى ذلك، تحيط بنا أحزمة "فان ألن" الإشعاعية؛ وهي منطقتان تعملان كمصيدة للجسيمات المشحونة، فتمنعها من قصف الغلاف الجوي مباشرة. لولا هذا التناغم بين الذيل المغناطيسي وأحزمة الإشعاع، لكان الغلاف الجوي للأرض قد تآكل منذ أمد بعيد بفعل الرياح الشمسية، ولأصبحت الأرض كوكبا ميتا مثل المريخ.

التاريخ يعيد نفسه.. من "كارينغتون" إلى صدمة "ستارلينك"

التاريخ يحذرنا بوضوح؛ ففي عام 1859، وقع "حدث كارينغتون"، وهو أقوى عاصفة شمسية مسجلة. حينها، تعطلت شبكات التلغراف عالميا، وأصيب المشغلون بصدمات كهربائية. لو وقع هذا الحدث اليوم، لكانت الخسائر بالتريليونات.

وفي عام 1989، أطفت عاصفة شمسية أنوار مقاطعة كيبك الكندية في ثوانٍ. أما في عصرنا الحالي، فقد شهد عام 2022 سقوط 40 قمرا صناعيا لشركة "ستارلينك" بسبب عاصفة شمسية "بسيطة" سخنت الغلاف الجوي وزادت من مقاومة الهواء.

المشكلة اليوم تكمن في الزحام المداري؛ فمع وجود آلاف الأقمار الصناعية التي توفر الإنترنت والـ"جي بي إس" والاتصالات العسكرية، يصبح أي اضطراب في الغلاف الجوي العلوي بمثابة حكم بالإعدام على هذه الأجهزة الحساسة. الدراسات الحديثة تحذر من أن "العاصفة القصوى" قد تؤدي إلى تبخر الغلاف الجوي العلوي قليلا، مما يغير مسارات الأقمار الصناعية ويحولها إلى حطام فضائي يصطدم ببعضه البعض.

الاتصالات وانقطاع "الشبكة العالمية"

الدراسة الصادرة في أبريل/نيسان 2026 تشير بوضوح إلى أن الخطر لا يقتصر على الكهرباء، بل يمتد إلى "الزمن" نفسه. إذ تعتمد أنظمة تحديد المواقع العالمية "جي بي إس" (GPS) على توقيتات دقيقة بالنانو ثانية.

فالعواصف الشمسية تشوه إشارات الراديو أثناء عبورها للغلاف الجوي الأيوني (Ionosphere)، مما يجعل تحديد المواقع غير دقيق أو مستحيلا. هذا لا يعني ضياعك في الطريق فحسب، بل يعني توقف الملاحة الجوية، وتعطل المعاملات البنكية الدولية التي تعتمد على طوابع زمنية من الأقمار الصناعية، وصولا إلى تعطل الزراعة الذكية التي تعتمد على التوجيه الآلي، وهو ما قد يكلف الاقتصاد العالمي مئات المليارات في أيام معدودة.

ويعمل العلماء اليوم على بناء نماذج "الأرصاد الجوية الفضائية"، ومن خلال مراقبة البقع الشمسية بواسطة تلسكوبات مثل "سوهو" و"باركر"، يمكننا الحصول على إنذار مبكر يتراوح بين 15 دقيقة إلى يومين.

هذا الوقت، وإن كان قصيرا، يكفي لشركات الكهرباء لخفض الحمل عن المحولات، ولشركات الأقمار الصناعية لوضع أجهزتها في "وضع النوم" لحمايتها من الاحتراق الإلكتروني.

فلسفة البقاء في مهب النجوم

علميا، نحن نعيش في توازن هش؛ فالمجال المغناطيسي الذي يحمينا ليس ثابتا، والشمس التي تدفئنا هي مفاعل اندماجي لا يمكن التنبؤ بكل تقلباته. وفلسفيا، تذكرنا هذه العواصف الشمسية بحجمنا الحقيقي في هذا الكون؛ فنحن كائنات تعتمد في بقائها التقني على استقرار نجم يبعد عنا 150 مليون كيلومتر.

إن مستقبلنا يكمن في "المرونة الكونية"؛ أي بناء تكنولوجيا لا تنهار أمام نبضة مغناطيسية، والاعتراف بأن الأرض ليست معزولة عن الفضاء، بل هي سفينة فضاء تبحر في محيط من البلازما الشمسية. إن صمودنا أمام العاصفة القادمة لن يعتمد فقط على قوة دروعنا المغناطيسية، بل على قدرتنا كبشر على استباق تقلبات النجم الذي منحنا الحياة، وقد يسلبنا حضارتنا في لحظة غضب واحدة.