في ظلال لا تصلها الشمس.. كنز القمر المخفي يفتح الطريق لاستعمار الفضاء

A mosaic of Shackleton Crater as seen by NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter Camera and ShadowCam. (Image credit: Mosaic by NASA, Korea Aerospace Research Institute, Arizona State University)
فسيفساء لفوهة "شاكِلتون" كما رصدتها كاميرا مركبة الاستطلاع القمري التابعة لناسا (ناسا - المعهد الكوري لأبحاث الفضاء)
Published On 16/4/2026

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة "نيتشر أسترونومي" (Nature Astronomy) في عدد أبريل/نيسان 2026 أن الفوهات الواقعة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، والتي ظلت غارقة في الظلال لملايين السنين، هي الأماكن الأكثر احتمالا لاحتواء كميات ضخمة من جليد الماء.

هذا الاكتشاف لا يحل لغزا علميا فحسب، بل يمثل "بشرى سارة" لمهمات "أرتيميس" القادمة ولرواد الفضاء الذين يطمحون لبناء قواعد مستقرة على سطح جارنا الأقرب.

اقرأ أيضا

لغز المياه.. هل وصلت دفعة واحدة؟

لطالما تساءل العلماء عن مصدر المياه على القمر؛ هل جاءت نتيجة اصطدام مذنب واحد ضخم في الماضي البعيد؟ أم تراكمت تدريجيا؟ الدراسة الجديدة، التي قادها باحثون من جامعة "كولورادو بولدر" ومعهد "ويزمان"، تؤكد أن المياه تراكمت بشكل تدريجي ومستمر على مدار الـ3.5 مليار سنة الماضية.

The Clavius crater on the moon as seen by NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter. The SOFIA observatory has detected water ice in shadowed regions of this sunlit lunar location. (Image credit: NASA/Moon Trek/USGS/LRO)
فوهة "كلافيوس" القمرية كما رصدها مركبة الاستطلاع القمري التابع لناسا. وقد اكتشف مرصد "صوفيا" وجود جليد مائي في المناطق المظللة من هذا الموقع القمري المضاء بالشمس (ناسا)

كما اكتشف الفريق أن ميلان القمر بالنسبة للأرض والشمس قد تغير عبر العصور. وهذا يعني أن بعض الفوهات التي نراها مظلمة اليوم كانت مشمسة قبل مليارات السنين، والعكس صحيح، وقد بقيت المياه فقط في الفوهات التي حافظت على "ظلها الدائم" لأطول فترة ممكنة، مثل فوهة "هاوورث" (Haworth) التي لم يرَ قلبُها الشمس منذ أكثر من 3 مليارات عام.

لماذا يهمنا "جليد القمر"؟

بالنسبة لرواد الفضاء، فالماء ليس مجرد شراب؛ بل هو "وقود" للحياة وللمركبات. فهو للشرب كوسيلة أساسية للبقاء. وللتنفس، حيث يمكن تفكيك الماء لاستخراج الأكسجين. وهو أخيرا وقود الصواريخ، حيث يمكن استخراج الهيدروجين لاستخدامه كوقود للمغادرة أو السفر لأعماق الفضاء.

In 2020, data from NASA’s SOFIA mission confirmed water exists in the sunlit area of the lunar surface as molecules of H2O embedded within, or perhaps sticking to the surface of, grains of lunar dust. https://science.nasa.gov/moon/moon-water-and-ices/
في عام 2020، أكدت بيانات مهمة "صوفيا" التابعة لناسا وجود الماء في المناطق المضاءة من سطح القمر، على شكل جزيئات من الماء مدمجة داخل حبيبات غبار القمر أو ربما ملتصقة بسطحها (ناسا)

إن العثور على الماء في أقدم زوايا القمر المظلمة يثبت أن هذا الجرم السماوي ليس مجرد صحراء جافة، بل هو مخزن للموارد ينتظر من يستغله. ومع استعداد وكالات الفضاء لإرسال البشر مجددا إلى القطب الجنوبي للقمر، تصبح هذه الفوهات "المظلمة" هي الأمل الأكثر "إشراقا" لاستمرار الوجود البشري خارج كوكب الأرض.

المصدر: الجزيرة + وكالات
