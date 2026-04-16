"بذور الأرض" في سماء الزهرة.. هل نحن من زرع الحياة هناك؟

قد يؤدي اكتشاف حياة على كوكب الزهرة إلى إعادة تشكيل فهمنا لأصل الحياة في النظام الشمسي، ويفتح احتمال أنها لم تنشأ على الأرض فقط بل قد تكون انتقلت بين الكواكب عبر الزمن، وهو ما ينسجم مع الطرح المتزايد لاحتمال وجود ميكروبات في طبقات الغلاف الجوي للزهرة.

ويثير باحثون من جامعة "جونز هوبكنز" ومختبرات "سانديا" في دراسة حديثة سؤالا جوهريا: ماذا لو كانت الحياة التي نبحث عنها هناك قد انطلقت من كوكبنا نحن قبل مليارات السنين؟

وتعتمد الدراسة على مفهوم "البانسبيرميا" (Panspermia)، وهي نظرية تقترح أن الحياة يمكن أن تنتقل بين الأجرام السماوية عبر حطام الكويكبات والمذنبات. فعندما يصطدم كويكب ضخم بالأرض، فإنه يقذف صخورا محملة بالمواد العضوية إلى الفضاء.

وبالرغم من التحديات القاسية من حرارة الاحتكاك وإشعاعات الفراغ، أثبتت النماذج الحاسوبية أن الميكروبات الأرضية تمتلك "صلابة" تمكنها من النجاة في رحلاتها العابرة للكواكب.

معادلة حياة الزهرة.. الحسابات الرياضية لاحتمالية البقاء

لإضفاء صبغة علمية دقيقة على هذه الفرضية، صاغ الباحثون ما دعي بـ"معادلة حياة الزهرة" (Venus Life Equation- VLE)، وهي عبارة عن ثلاثة اختبارات متتالية (أو فلاتر) يجب أن تجتازها الخلية الأرضية لتنجو على الزهرة:

اختبار الوصول (الأصل): هل نجحت الخلايا الأرضية في عبور الفضاء والاستقرار في سحب الزهرة دون أن تحترق؟

اختبار الصمود (المتانة): إذا وصلت، هل تمتلك هذه الميكروبات ‘الصلابة’ الكافية للعيش في بيئة كيميائية قاسية وحامضية؟

اختبار الزمن (الاستمرارية): هل استمرت الظروف المناسبة في تلك السحب منذ مليارات السنين وحتى يومنا هذا؟

النتيجة النهائية لهذه العملية الحسابية (ضرب هذه العوامل الثلاثة في بعضها) هي التي تخبرنا بمدى واقعية العثور على حياة "أرضية الأصل" في كوكب الزهرة الآن.

نموذج "الفطيرة" وهجرة المليارات من الخلايا

كما استخدم الباحثون تقنية فيزيائية تعرف بـ"نموذج الفطيرة" (Pancake Model) لمحاكاة رحلة الصخور الفضائية عند دخولها الغلاف الجوي الكثيف لكوكب الزهرة.

ويعتمد هذا النموذج على فكرة أن النيزك، وبسبب الضغط الهائل للهواء الكثيف، لا يستمر ككتلة صلبة، بل ينضغط ويتمدد بشكل جانبي تماما مثل عجينة تضغطها لتصبح قرصا مسطحا (أو فطيرة)، مما يزيد من مساحة سطحه المعرضة للاحتكاك.

وبحسب النتائج، فإن هذا التسطح يؤدي في النهاية إلى "انفجار هوائي" يفتت النيزك وينشر المواد العضوية والخلايا الميكروبية بشكل أفقي على مساحات شاسعة في أعالي الجو.

هذا التوزيع العريض يسمح للخلايا بالبقاء عالقة في طبقات السحب العلوية، حيث تكون الحرارة والضغط معتدلين ومناسبين للحياة، بعيدا عن جحيم السطح الذي يذيب المعادن.

أبرز الأرقام التي استعرضتها الدراسة:

استعرضت الدراسة أرقاما تدعم فرضية الهجرة البيولوجية بين الكوكبين، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية انتقال حوالي 100 خلية أرضية إلى الزهرة سنويا، وهو ما يعني أن نحو 20 مليار خلية قد تكون قطعت هذه الرحلة بنجاح عبر المليار سنة الماضية فقط.

وإجمالا، يُقدر الباحثون أن مئات مليارات الخلايا الأرضية قد استقرت بالفعل في سحب الزهرة عبر التاريخ السحيق، والمثير للدهشة أن الكثير من هذه الخلايا يمتلك إمكانيات نظرية للصمود والبقاء "حية" في تلك البيئة الفريدة.

"خلف الكواليس.. لماذا يطارد العلماء شبح الحياة في سحب الزهرة؟"

إن هذا البحث في "نموذج الفطيرة" وهجرة الخلايا الأرضية ليس مجرد تمرين ذهني، بل هو محاولة لفك لغز كيميائي حيّر العالم في السنوات الأخيرة. ففي عام 2020، ضجت الأوساط العلمية بخبر اكتشاف غاز "الفوسفين" في سحب الزهرة، وهو غاز يُعتبر على الأرض "توقيعا حيويا" تنتجه الميكروبات.

ورغم الجدل العلمي الذي أعقب هذا الاكتشاف، إلا أنه أعاد تسليط الضوء على "المنطقة المعتدلة" في غلاف الزهرة الجوي؛ فبينما يحترق سطح الكوكب بجحيم يصل إلى 460 درجة مئوية، توجد على ارتفاع 50 كيلومترا طبقات من السحب تتمتع بضغط وحرارة يشبهان ظروف الأرض إلى حد مذهل.

هنا تبرز أهمية دراسة "الهجرة الميكروبية"؛ فإذا تأكد وجود ميكروبات في تلك السحب مستقبلا، فإن العلماء يجهزون أنفسهم للإجابة على السؤال الأصعب: هل هي كائنات فضائية أصيلة، أم أنها "لاجئة" من كوكبنا تكيفت مع حموضة الزهرة؟

هذا التساؤل هو ما يدفع وكالات الفضاء اليوم، مثل "ناسا" والوكالة الأوروبية، لتجهيز بعثات طموحة مثل "دافينشي بلس" (DAVINCI+)، و"إنفيجن" (EnVision)، والتي ستغوص في تلك السحب لتبحث عن الجواب اليقين، وتحسم ما إذا كنا قد عثرنا على جيران لنا، أم أننا عثرنا على أنفسنا في مكان آخر.

تأملات في وحدة الأصل الكوني

فلسفيا وعلميا، تضعنا هذه الدراسة أمام تصور جديد للعلاقة بين الكواكب الجارة؛ فالزهرة قد لا يكون مجرد كوكب مختلف تماما، بل ربما يمثل "مختبرا قديما" لبقايا ميكروبية انطلقت من الأرض في عصورها السحيقة.

واكتشاف حياة في سحب الزهرة قد لا يكون اكتشافا لـ"كائنات فضائية" بالمعنى التقليدي، بل قد يكون لقاء تاريخيا مع "لاجئين بيولوجيين" من كوكبنا.

وهذه الرؤية المستقبلية تحثنا على إعادة تقييم أهدافنا الاستكشافية؛ فنحن حين نبحث في الفضاء، قد لا نجد إلا أصداء من رحلتنا العظيمة التي بدأت هنا على الأرض قبل مليارات السنين.