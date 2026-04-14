في قلب الهيمالايا.. كيف تتعايش النمور والذئاب في واد واحد؟

عادة ما تتجنب الحيوانات المفترسة التعايش في مكان واحد، حتى لا يكون هناك تنافس على الموارد، لكن المفاجأة أن باحثين من جامعة واشنطن الأمريكية، بالتعاون مع باحثين من نيبال، وثقوا سلوكا غير مألوف، وهو أن ثلاثة من أشرس المفترسات في العالم، وهي النمر الثلجي، والنمر العادي، وذئب الهيمالايا، تتعايش معا في "وادي لابشي" بجبال الهيمالايا الشاهقة، رغم ضيق الموارد وتحديات البيئة المتغيرة.

وفي سعيهم لكشف سر التعايش المشترك، استخدم الباحثون كاميرات مراقبة حديثة وتحليل الحمض النووي للفضلات لفهم ديناميكيات هذه الحيوانات، ليتوصلوا في دراستهم المنشورة بدورية "بلوس وان" (PLOS One)، إلى أن الحيوانات الثلاثة لا تقتصر على التعايش المكاني فحسب، بل تشترك أيضا في نفس الأوقات من النشاط الليلي، بينما تختلف في اختياراتها الغذائية بطريقة تقلل المنافسة المباشرة.

ووجد الباحثون أن النمر الثلجي يعتمد على الفريسة البرية مثل الغنم الأزرق (47%) وغزال المسك (16%)، محافظا على توازنه الغذائي بعيدا عن البشر، بينما يعتمد النمر العادي على مزيج من الحيوانات الأليفة والخنزير البري، أما ذئب الهيمالايا، فيوازن بين الفريسة البرية مثل هامور الهيمالايا (32%) والغنم الأزرق، مع حصة من الماشية (26%).

ويقول الباحثون إن بهذه الاختلافات الذكية في الغذاء، تمكنت الحيوانات الثلاثة من البقاء في مساحة محدودة دون صراع مباشر، ما يوضح قدرة الطبيعة على التكيف في ظل تغير المناخ والتدخل البشري.

وضع استراتيجيات الحماية

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف، كما أوضح الباحثون في تقرير نشره موقع "فيز دوت أورج" (Phys.org)، أن "وادي لابشي" يعد موطنا حيويا للنمر الثلجي، الذي لا يزيد تعداد أفراده في نيبال عن 397 فردا، ومن ثم فإن فهم التفاعلات بين هذه المفترسات يساعد على وضع استراتيجيات حماية فعالة، بما في ذلك الحفاظ على الفريسة البرية لتقليل الصدام بين الإنسان والحيوان.

كما أن أحد الدروس المستفادة من هذه الدراسة هو إثبات أن التعايش بين المفترسات الكبرى ممكن لكنه هش، ويحتاج إلى مراقبة طويلة المدى وإدارة مرنة تجمع بين العلوم البيئية والمعرفة المجتمعية المحلية.