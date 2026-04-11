العودة من القمر.. رواد أرتميس 2 يعانقون الأرض بسلام

عاد طاقم المركبة القمرية "أرتميس-2" بسلام بعد لحظات تحبس الأنفاس حين اخترقت كبسولة "أوريون" الغلاف الجوي للأرض كشهاب ساطع قبل أن يهبط روادها في المحيط الهادئ أمس الجمعة في تمام الساعة 8:07 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:07 بتوقيت غرينتش 11 أبريل/نيسان) معلنة نهاية 10أيام ملحمية أعادت صياغة علاقتنا بالكون.

فاليوم، لم تعد "أرتيميس-2" مجرد مهمة تقنية، بل أصبحت حكاية إنسانية خالدة عن العودة إلى الديار بعد غياب طال أكثر من نصف قرن.

عشرة أيام أعادت كتابة التاريخ

انطلقت المهمة في الأول من أبريل/نيسان 2026، لتأخذ 4 رواد فضاء في رحلة حول القمر عبر مسار محسوب بدقة متناهية، يعتمد على الجاذبية القمرية لإعادتهم إلى الأرض. وخلال الرحلة، قطع الطاقم مسافة قياسية، ليصبحوا أبعد بشر عن الأرض منذ عصر "أبولو"، في مشهد أعاد إحياء حلم الاستكشاف البشري، لكن بروح جديدة تجمع بين العلم والتجربة الإنسانية.

لم تكن الرحلة مجرد تحليق في الفضاء، بل كانت تجربة كاملة للحياة خارج الأرض، من إدارة الموارد، إلى الحفاظ على التركيز النفسي، إلى العمل تحت ضغط مستمر في بيئة معزولة.

أبطال العودة.. الرهان البشري الناجح"

لم تكن "أوريون" مجرد معدات صماء، بل كانت تحمل على متنها أحلام البشرية ممثلة في طاقمها الشجاع؛ حيث عاد كل من قائد المهمة ريد وايزمان، والطيار فيكتور غلوفر، والاختصاصية كريستينا كوك من وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، يرافقهم رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية.

هؤلاء الأربعة سطروا بسلامتهم ختام رحلة ملحمية، بعد أن هبطوا في مياه المحيط الهادئ قبالة ساحل سان دييغو، منهين رحلة قطعوا خلالها مسافة هائلة بلغت 406 آلاف و769 كيلومترا عند أبعد نقطة لهم عن كوكب الأرض.

لحظات الصمت.. حين يتكلم القلق

بلغ التوتر ذروته خلال مرحلة العودة، عندما اخترقت المركبة الغلاف الجوي بسرعة هائلة، لتتشكل حولها طبقة من البلازما أدت إلى انقطاع الاتصال لعدة دقائق. في تلك اللحظات، خيم صمت مُطبق على مركز التحكم في "هيوستن" ولدى كل من يتابع البث المباشر؛ كانت "6 دقائق" من العزلة خلف جدار من البلازما المتوهجة، حيث واجه الدرع الحراري حرارة فائقة وصلت إلى 1650 درجة مئوية.

دقائق، لم تكن الحسابات الرياضية فيها هي التي تملأ الرؤوس، بل كان الجميع منشغلين بحال الرواد الجالسين في كبسولة لا يتعدى حجمها غرفة صغيرة، وتعلّقت أنظار الملايين بالسماء، حيث تحوّل الانتظار إلى اختبار جماعي للأعصاب.

لكن مع عودة الإشارة، بدأت ملامح الفرح تتسلل، لتتحول لاحقا إلى احتفال عفوي مع ظهور المظلات الثلاث، ثم ملامسة الكبسولة سطح الماء بسلام.

فرحة عابرة للقارات

هبطت "أوريون" في مياه الهادئ عند الساعة 3:07 فجرا بتوقيت مكة المكرمة بدقة متناهية، محققة مسارا رُسم بالثانية الواحدة عبر رحلة امتدت لأكثر من مليون كيلومتر.

هذه الدقة لم تكن مجرد أرقام، بل كانت ثمرة سهر آلاف المهندسين والفنيين الذين لم تغمض جفونهم طوال 10 أيام، محولين "الفضاء الموحش" إلى طريق ممهد بذكاء الإنسان وإخلاصه.

ومع ظهور المظلات البرتقالية الثلاث في سماء المحيط، انفجرت قاعات التحكم في ناسا بالتصفيق والعناق، فلم تكن مجرد فرحة بنجاح مهمة، بل كانت فيضا من المشاعر لعلماء أمضوا عقودا يحلمون بهذه اللحظة.

لقد كان مشهد المظلات الثلاث وهي تتهادى فوق مياه الهادئ بمثابة "أشرعة الأمان" التي طوت صفحة القلق، معلنة أن الدقة الرياضية في حساب المسارات كانت نتاج عبقرية بشرية طموحها يتخطى الحدود.

واليوم، حين وطأت أقدام الطاقم سطح السفينة، لم يكن ذلك مجرد إنقاذ لأربعة رواد، بل كان استعادة لثقة الإنسان في قدرته على غزو المستحيل والعودة منه سالما ليحكي لنا القصة.

بداية الطريق.. لا نهايته

تمثل "أرتميس 2" خطوة أساسية نحو العودة إلى سطح القمر، ثم التوجه إلى المريخ، لكنها في الوقت ذاته رسالة إنسانية عميقة هي أن الاستكشاف ليس مجرد توسع في الفضاء، بل توسع في فهمنا لأنفسنا. عادت "أرتيميس-2" لتثبت أن الفجوة الزمنية التي استمرت منذ رحلات "أبولو" لم تكن توقفا، بل كانت استجماعا للقوة لقفزة أكبر.

واليوم، ومع استخراج الطاقم بسلام ونقلهم إلى السفينة "يو إس إس مورثا"، يغلق العالم صفحة الانتظار ويفتح صفحة الاستيطان؛ فالقمر الذي كان حلما بعيدا، بات اليوم المحطة الأولى في طريقنا نحو المريخ.